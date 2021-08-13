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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 13.08.2021
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5.8 произошло у побережья Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T18:46
2021-08-13T18:46
2021-08-13T18:46
в мире
землетрясение
филиппины
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5.8 произошло у побережья Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 15.08 по времени UTC (18.08 мск).Эпицентр располагался в 21 километре к северо-востоку от населенного пункта Таал. Очаг землетрясения залегал на глубине 129 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, землетрясение, филиппины
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,8