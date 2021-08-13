https://ria.ru/20210813/feyk-1745659505.html

Минск назвал сообщения о COVID-19 среди военных из России на учениях фейком

Минск назвал сообщения о COVID-19 среди военных из России на учениях фейком - РИА Новости, 13.08.2021

Минск назвал сообщения о COVID-19 среди военных из России на учениях фейком

Минобороны Белоруссии опровергло фейковый указ, в котором ведомство якобы сообщает о распространении "нового грозного штамма" коронавируса среди военных РФ,... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T16:07

2021-08-13T16:07

2021-08-13T16:07

распространение коронавируса

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белоруссия

здоровье - общество

министерство обороны белоруссии

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россия

коронавирус covid-19

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МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Минобороны Белоруссии опровергло фейковый указ, в котором ведомство якобы сообщает о распространении "нового грозного штамма" коронавируса среди военных РФ, приехавших в республику на учения "Запад-2021", заявив, что эпидемическая обстановка среди участников мероприятия штатная и дополнительных мер не требует.Как сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства, в интернете распространяется "фейковое изображение под видом документа министерства обороны Беларуси"."На изображении, которое выдается за приказ заместителя министра обороны, содержится информация о распространении штамма коронавируса среди военнослужащих Российской Федерации, прибывающих в Беларусь для участия в совместном стратегическом учении "Запад-2021", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что распространяемый документ является просто "неопрятной работой в графическом редакторе". Эмблема, оформление, печать и подпись замминистра "не имеют ничего общего" с теми, которые используют в ведомстве. Также, отмечают в минобороны, в вооруженных силах нет такого сотрудника, к которому обращается замминистра в так называемом приказе. "Цель "шутки" очевидна – информационный вброс о "новом грозном штамме", который якобы привезли с собой в Беларусь российские военные", - подчеркнули в ведомстве.В министерстве заверяют, что эпидемическая обстановка как в ВС республики, так и среди участников учений "Запад-2021", штатная, сравнима с эпидситуацией по стране и не требует дополнительных мер.Стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии в сентябре. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.

https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745371284.html

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в мире, белоруссия, здоровье - общество, министерство обороны белоруссии, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, "запад-2021" (военные учения)