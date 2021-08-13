Минск назвал сообщения о COVID-19 среди военных из России на учениях фейком
Минобороны Белоруссии опровергло данные о новом штамме коронавируса на учениях "Запад-2021"
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКомандный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области, где проходят совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Минобороны Белоруссии опровергло фейковый указ, в котором ведомство якобы сообщает о распространении "нового грозного штамма" коронавируса среди военных РФ, приехавших в республику на учения "Запад-2021", заявив, что эпидемическая обстановка среди участников мероприятия штатная и дополнительных мер не требует.
Как сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства, в интернете распространяется "фейковое изображение под видом документа министерства обороны Беларуси".
"На изображении, которое выдается за приказ заместителя министра обороны, содержится информация о распространении штамма коронавируса среди военнослужащих Российской Федерации, прибывающих в Беларусь для участия в совместном стратегическом учении "Запад-2021", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что распространяемый документ является просто "неопрятной работой в графическом редакторе". Эмблема, оформление, печать и подпись замминистра "не имеют ничего общего" с теми, которые используют в ведомстве. Также, отмечают в минобороны, в вооруженных силах нет такого сотрудника, к которому обращается замминистра в так называемом приказе. "Цель "шутки" очевидна – информационный вброс о "новом грозном штамме", который якобы привезли с собой в Беларусь российские военные", - подчеркнули в ведомстве.
В министерстве заверяют, что эпидемическая обстановка как в ВС республики, так и среди участников учений "Запад-2021", штатная, сравнима с эпидситуацией по стране и не требует дополнительных мер.
Стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии в сентябре. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.