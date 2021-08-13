Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210813/feyk-1745659505.html
Минск назвал сообщения о COVID-19 среди военных из России на учениях фейком
Минск назвал сообщения о COVID-19 среди военных из России на учениях фейком - РИА Новости, 13.08.2021
Минск назвал сообщения о COVID-19 среди военных из России на учениях фейком
Минобороны Белоруссии опровергло фейковый указ, в котором ведомство якобы сообщает о распространении "нового грозного штамма" коронавируса среди военных РФ,... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T16:07
2021-08-13T16:07
распространение коронавируса
в мире
белоруссия
здоровье - общество
министерство обороны белоруссии
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743625952_150:0:3264:1752_1920x0_80_0_0_28a8c9553666f07aec885bace9f7e3f9.jpg
МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Минобороны Белоруссии опровергло фейковый указ, в котором ведомство якобы сообщает о распространении "нового грозного штамма" коронавируса среди военных РФ, приехавших в республику на учения "Запад-2021", заявив, что эпидемическая обстановка среди участников мероприятия штатная и дополнительных мер не требует.Как сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства, в интернете распространяется "фейковое изображение под видом документа министерства обороны Беларуси"."На изображении, которое выдается за приказ заместителя министра обороны, содержится информация о распространении штамма коронавируса среди военнослужащих Российской Федерации, прибывающих в Беларусь для участия в совместном стратегическом учении "Запад-2021", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что распространяемый документ является просто "неопрятной работой в графическом редакторе". Эмблема, оформление, печать и подпись замминистра "не имеют ничего общего" с теми, которые используют в ведомстве. Также, отмечают в минобороны, в вооруженных силах нет такого сотрудника, к которому обращается замминистра в так называемом приказе. "Цель "шутки" очевидна – информационный вброс о "новом грозном штамме", который якобы привезли с собой в Беларусь российские военные", - подчеркнули в ведомстве.В министерстве заверяют, что эпидемическая обстановка как в ВС республики, так и среди участников учений "Запад-2021", штатная, сравнима с эпидситуацией по стране и не требует дополнительных мер.Стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии в сентябре. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.
https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745371284.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743625952_261:0:2990:2047_1920x0_80_0_0_382daf13b284a69ecabacc71ec7768d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, здоровье - общество, министерство обороны белоруссии, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, "запад-2021" (военные учения)
16:07 13.08.2021
 
Минск назвал сообщения о COVID-19 среди военных из России на учениях фейком

Минобороны Белоруссии опровергло данные о новом штамме коронавируса на учениях "Запад-2021"

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКомандный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области, где проходят совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии
Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области, где проходят совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Минобороны Белоруссии опровергло фейковый указ, в котором ведомство якобы сообщает о распространении "нового грозного штамма" коронавируса среди военных РФ, приехавших в республику на учения "Запад-2021", заявив, что эпидемическая обстановка среди участников мероприятия штатная и дополнительных мер не требует.
Как сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства, в интернете распространяется "фейковое изображение под видом документа министерства обороны Беларуси".
Влияние коронавируса на лимфоциты - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 11:36Наука
Эксперты оценили заразность и летальность дельта-варианта коронавируса
"На изображении, которое выдается за приказ заместителя министра обороны, содержится информация о распространении штамма коронавируса среди военнослужащих Российской Федерации, прибывающих в Беларусь для участия в совместном стратегическом учении "Запад-2021", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что распространяемый документ является просто "неопрятной работой в графическом редакторе". Эмблема, оформление, печать и подпись замминистра "не имеют ничего общего" с теми, которые используют в ведомстве. Также, отмечают в минобороны, в вооруженных силах нет такого сотрудника, к которому обращается замминистра в так называемом приказе. "Цель "шутки" очевидна – информационный вброс о "новом грозном штамме", который якобы привезли с собой в Беларусь российские военные", - подчеркнули в ведомстве.
В министерстве заверяют, что эпидемическая обстановка как в ВС республики, так и среди участников учений "Запад-2021", штатная, сравнима с эпидситуацией по стране и не требует дополнительных мер.
Стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии в сентябре. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.
 
Распространение коронавирусаВ миреБелоруссияЗдоровье - ОбществоМинистерство обороны БелоруссииКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России"Запад-2021" (военные учения)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
01:22В Польше назвали борьбу с "Северным потоком – 2" битвой Давида с Голиафом
01:15Названы способы сберечь банковский пароль от злоумышленников
Лента новостейМолния