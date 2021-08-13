https://ria.ru/20210813/festival-1745594145.html

Звезды KJP-2021 приглашают гостей на сезон джаза в Коктебель

Звезды KJP-2021 приглашают гостей на сезон джаза в Коктебель - РИА Новости, 13.08.2021

Звезды KJP-2021 приглашают гостей на сезон джаза в Коктебель

В преддверии самого яркого музыкального события лета в Крыму – джазового фестиваля Koktebel Jazz Party (20 – 22 августа), в аэропорту Симферополя стартовала... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T11:05

2021-08-13T11:05

2021-08-13T11:12

республика крым

дмитрий киселев

фестиваль koktebel jazz party

даниил крамер

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МОСКВА, 13 авг, пресс-служба KoktebelJazzParty. В преддверии самого яркого музыкального события лета в Крыму – джазового фестиваля Koktebel Jazz Party (20 – 22 августа), в аэропорту Симферополя стартовала акция с участием звезд KJP, известных российских музыкантов Алексея Кортнева и Виктории Кауновой, а также журналиста, основателя джазового фестиваля в Коктебеле Дмитрия Киселева.Аудиоролики с их приветствием и приглашением посетить Коктебель, чтобы увидеть выступления ведущих джазменов России и мира прямо на берегу моря, смогут услышать все гости, прибывающие в Крым. Аэропорт Симферополя для акции был выбран не случайно: это – главные транспортные ворота полуострова. На протяжении последних шести лет входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров, обеспечивая транспортную доступность Крыма. В мае 2019 года аэропорту присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского."В этом году Koktebel Jazz Party пройдет не просто как фестиваль, это будет антиковидная акция. Мы все продумали так, что ковид-безопасность станет вторым именем нашего мероприятия. Уровень антител в Коктебеле будет зашкаливать, как и градусы джаза на площадке", - подчеркнул Дмитрий Киселев.Для музыканта Алексея Кортнева участие в джазовом фестивале стало первым в его творческой карьере: "Я приобщился к великой музыке джаза, к ее исполнению, только в этом году. Наш проект под названием "НеcJAZZный случай", который мы придумали с Пашей Тимофеевым, прекрасным джазовым барабанщиком и руководителем квинтета собственного имени, совсем молодой, мы выступаем всего полгода. Для ребят, с которыми я пою, это как раз все не в новинку – они очень опытные джазовые музыканты. А я совсем неофит, поэтому для меня Koktebel Jazz Party – это очень серьезный вызов. Но преодоление страха и волнения составляет очень большую и важную часть актерского и певческого опыта: чем больше в тебе адреналина, тем лучше получается. Во мне адреналина будет хоть залейся, я могу делиться им с окружающими. Так что я ожидаю от Koktebel Jazz Party самого лучшего и, главное, успеха у зрителей. Считаю, любые фестивали нужны. Чем веселее, международнее и аполитичнее фестиваль, тем лучше, поэтому я и еду в Крым".Джазовая певица Виктория Каунова также с нетерпением ждет начала фестивальных дней: "Koktebel Jazz Party – это один из самых престижных джазовых фестивалей, который объединяет лучших музыкантов со всего мира. Я рада, что стану его частью в составе нового проекта Ирины Родилес “Jazz Ladies And Gentlemen”, в рамках которого мы приготовили много красивой музыки и сюрпризов в исполнении женского вокального трио под ураганный аккомпанемент мужской джазовой артиллерии. С нетерпением жду встречи со зрителями - море музыки, эмоций, улыбок и прекрасного настроения им обеспечено!".Зарубежные исполнители также примут участие в фестивале 2021 года - по традиции их имена будут названы в день открытия, 20 августа. Со списком участников фестиваля Koktebel Jazz Party можно ознакомиться на его сайте. Список может быть дополнен и обновлен.В июне стартовала продажа билетов на фестиваль. Билеты можно приобрести на сайте Concert.ru, а также в фестивальные дни в кассах на площадках KJP. Стоимость входных билетов — 500 рублей, стоимость билетов в партер — 1500 рублей. Заявку на аккредитацию представители СМИ могут подать на сайте фестиваля.Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.Фестиваль Koktebel Jazz Party - территория, свободная от COVID-19. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой условия доступа на фестиваль могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций Роспотребнадзора. В данный момент участникам, гостям и зрителям фестиваля необходимо предоставить, как минимум, один из трех документов:- Отрицательный ПЦР-тест, сделанный, не ранее 18 августа 2021 года,- Справка о наличии антител к S-белку COVID-19, сделанная не ранее 25 мая 2021 года,- Сертификат о вакцинации от COVID-19.Перечень требований к участникам, гостям и зрителям для посещения площадок фестиваля Koktebel Jazz Party также опубликован на его сайте.Джазовый фестиваль в Коктебеле возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), лучший баритон-саксофонист последнего десятилетия Гари Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Бёрчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".Генеральными информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), Мультимедиа-платформа СМОТРИМ и Телеканал "Россия - Культура".Музыкальным партнером фестиваля станет Радио JAZZ 89.1 FM.Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: РИА Новости, интернет-ресурс TimeOut.ru, канал Изолента live, телеканал "Москва 24", радио Sputnik, сайт "Комсомольской правды" KP.RU , ИД "Аргументы и факты", а также РИА Новости Крым.

https://ria.ru/20210621/uchastniki-1737933778.html

https://ria.ru/20210716/festival-1741507544.html

https://ria.ru/20210811/festival-1745306364.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, дмитрий киселев, фестиваль koktebel jazz party, даниил крамер