https://ria.ru/20210813/evropa-1745628702.html

Эксперты выяснили, сколько стоят тесты на коронавирус в Европе

Эксперты выяснили, сколько стоят тесты на коронавирус в Европе - РИА Новости, 13.08.2021

Эксперты выяснили, сколько стоят тесты на коронавирус в Европе

В большинстве стран Евросоюза не привитым от коронавируса путешественникам нужно проходить тестирование на COVID-19 по прибытию, и в некоторых государствах... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T13:33

2021-08-13T13:33

2021-08-13T15:05

туризм

литва

испания

италия

хорватия

австрия

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В большинстве стран Евросоюза не привитым от коронавируса путешественникам нужно проходить тестирование на COVID-19 по прибытию, и в некоторых государствах платить придется значительно больше, чем в России, сообщает АТОР.Согласно данным Европейского центра потребителей (ECC), дороже всего такие анализы делать в Германии, дешевле – в Греции, Италии и на Кипре.Так, цена на ПЦР-тест в Германии для путешественников из стран "зоны риска" колеблется от 128 до 150 евро. В Бельгии иностранцам придется заплатить до 50 евро за одно исследование, результаты которого обещают через 24 или 36 часов (в отдельных случаях ждать придется до 72 часов). Срочный ПЦР-тест может стоить до 120 евро.Тестирование в Испании обойдется от 40 евро (тест на антиген) и от 100 евро за тест ПЦР. Анализ может быть проведен в любой из лабораторий государственной больницы или частной клиники, и результаты обещают в течение нескольких часов.В Австрии путешественники, прибывающие в страну через аэропорт Вены, могут зайти в мобильный пункт. Стоимость ПЦР-теста составляет 69 евро для взрослых и 49 евро для детей до 18 лет, исследования на антиген – 25 евро для взрослых и 15 евро для детей до 18 лет.В Хорватии тестирование в частной клинике обойдется в 40–50 евро (результат в течение 24 часов).На Мальте и в Литве сдача теста на антиген на COVID-19 обойдется путешественнику от 33 до 43 евро. В Чехии стоимость составляет около 57 евро.В Греции можно пройти исследование на COVID-19 в кабинете частного врача в любой точке страны за 20-30 евро. При этом результат экспресс-теста на антиген будет через 20 минут, ПЦР-теста – в течение суток.В Италии экспресс-тестирование за 20–30 евро предлагают в аптеках, частных клиниках и лабораториях, где принимают медицинские анализы.Дешевле всего провериться на коронавирус – на Кипре. Экспресс-тест на антиген можно купить в аптеке максимум за 10 евро.

https://ria.ru/20210811/puteshestviya-1745209106.html

https://ria.ru/20210813/vaktsina-1745502892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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