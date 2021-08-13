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В Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления

В Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления - РИА Новости, 13.08.2021

В Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления

В администрации Керчи сообщили о начале эвакуации жителей из зон подтопления, людей при необходимости будут расселять в гостиницах. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T16:34

2021-08-13T16:34

2021-08-13T20:21

происшествия

республика крым

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. В администрации Керчи сообщили о начале эвакуации жителей из зон подтопления, людей при необходимости будут расселять в гостиницах.Ситуацию держит на контроле глава Крыма Сергей Аксенов. На своей странице во "ВКонтакте" он написал, что власти принимают все меры для ликвидации последствий стихии, критических проблем нет.Он подчеркнул, что ему каждый час докладывают об обстановке.В свою очередь, в крымском управлении МЧС прогнозируют повышение уровня воды в реках, возможно, до опасных отметок.Спасатели также предупредили, что в ночь на 14 августа в восточных районах полуострова ожидаются очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистый ветер 20-25 метров в секунду, днем — кратковременный дождь, гроза.Ливень обрушился на Керчь накануне. Из берегов вышла река, подтопило городской стадион, рынок и рыбоконсервный завод, некоторые частные участки с жилыми домами. Потоки также пошли по некоторым улицам. Вода самотеком стекает в море.Сильные дожди прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля. Они привели к подтоплениям в некоторых районах полуострова. Тогда сильнее всего пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.

республика крым

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Подтопления в центре Керчи Центр Керчи перекрыт из-за подтоплений, троллейбусы не вышли на линии, сообщили РИА Новости в мэрии 2021-08-13T16:34 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, керчь, видео