https://ria.ru/20210813/enot-1745626460.html

Жительница Норильска искала пропавшего кота, а нашла енота

Жительница Норильска искала пропавшего кота, а нашла енота - РИА Новости, 13.08.2021

Жительница Норильска искала пропавшего кота, а нашла енота

Жительница заполярного Норильска отправилась искать пропавшую кошку, но вместо нее нашла в подъезде многоэтажки енота. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T13:22

2021-08-13T13:22

2021-08-13T13:35

норильск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745628899_0:5:1790:1012_1920x0_80_0_0_3d92cc8062d85c232247cf2cb7018205.jpg

КРАСНОЯРСК, 13 авг - РИА Новости. Жительница заполярного Норильска отправилась искать пропавшую кошку, но вместо нее нашла в подъезде многоэтажки енота.Видео найденного животного опубликовано на странице "Потеряшки Норильск" в социальной сети в "ВКонтакте"."Вот такой енот лежит на девятом этаже. Кошки моей нету... Енот лежит бедный, забитый. Уж помогите, не знаю, куда его", - говорит женский голос за кадром.Позже появился пост, где местная жительница сообщила, что енот находится у нее, и с ним все в порядке."Енот, выброшенный в Кайеркане (район Норильска - ред.), сейчас находится у меня, мне его передали волонтёры, так как есть, где содержать. Енот сейчас свыкнется немного (мужа уже подпустил и даже дал погладиться). Живёт енот в отдельной комнате... Скорее всего, ему доставалось, ибо боится людей сильно, поэтому сейчас дополнительного стресса ему не нужно", - говорится в сообщении.По словам приютившей енота, в ближайшее время животное отвезут в клинику, чтобы узнать состояние его здоровья, выяснить пол и возраст. Девушка отмечает, что хозяев для енота не ищет.

https://ria.ru/20210723/enot-1742536032.html

норильск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норильск