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Жительница Норильска искала пропавшего кота, а нашла енота
Жительница Норильска искала пропавшего кота, а нашла енота - РИА Новости, 13.08.2021
Жительница Норильска искала пропавшего кота, а нашла енота
Жительница заполярного Норильска отправилась искать пропавшую кошку, но вместо нее нашла в подъезде многоэтажки енота. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T13:22
2021-08-13T13:35
норильск
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КРАСНОЯРСК, 13 авг - РИА Новости. Жительница заполярного Норильска отправилась искать пропавшую кошку, но вместо нее нашла в подъезде многоэтажки енота.Видео найденного животного опубликовано на странице "Потеряшки Норильск" в социальной сети в "ВКонтакте"."Вот такой енот лежит на девятом этаже. Кошки моей нету... Енот лежит бедный, забитый. Уж помогите, не знаю, куда его", - говорит женский голос за кадром.Позже появился пост, где местная жительница сообщила, что енот находится у нее, и с ним все в порядке."Енот, выброшенный в Кайеркане (район Норильска - ред.), сейчас находится у меня, мне его передали волонтёры, так как есть, где содержать. Енот сейчас свыкнется немного (мужа уже подпустил и даже дал погладиться). Живёт енот в отдельной комнате... Скорее всего, ему доставалось, ибо боится людей сильно, поэтому сейчас дополнительного стресса ему не нужно", - говорится в сообщении.По словам приютившей енота, в ближайшее время животное отвезут в клинику, чтобы узнать состояние его здоровья, выяснить пол и возраст. Девушка отмечает, что хозяев для енота не ищет.
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норильск
13:22 13.08.2021 (обновлено: 13:35 13.08.2021)
 
Жительница Норильска искала пропавшего кота, а нашла енота

Жительница заполярного Норильска отправилась искать пропавшую кошку, но вместо нее нашла енота

© Фото предоставлено Дарьей ЛипскойЕнот, найденный на лестничной клетке в районе Кайеркан в Норильске
Енот, найденный на лестничной клетке в районе Кайеркан в Норильске
© Фото предоставлено Дарьей Липской
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КРАСНОЯРСК, 13 авг - РИА Новости. Жительница заполярного Норильска отправилась искать пропавшую кошку, но вместо нее нашла в подъезде многоэтажки енота.
Видео найденного животного опубликовано на странице "Потеряшки Норильск" в социальной сети в "ВКонтакте".
"Вот такой енот лежит на девятом этаже. Кошки моей нету... Енот лежит бедный, забитый. Уж помогите, не знаю, куда его", - говорит женский голос за кадром.
Позже появился пост, где местная жительница сообщила, что енот находится у нее, и с ним все в порядке.
"Енот, выброшенный в Кайеркане (район Норильска - ред.), сейчас находится у меня, мне его передали волонтёры, так как есть, где содержать. Енот сейчас свыкнется немного (мужа уже подпустил и даже дал погладиться). Живёт енот в отдельной комнате... Скорее всего, ему доставалось, ибо боится людей сильно, поэтому сейчас дополнительного стресса ему не нужно", - говорится в сообщении.
По словам приютившей енота, в ближайшее время животное отвезут в клинику, чтобы узнать состояние его здоровья, выяснить пол и возраст. Девушка отмечает, что хозяев для енота не ищет.
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