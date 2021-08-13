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Emin выпустил новый альбом "Love Is" о любви и расставании
Emin выпустил новый альбом "Love Is" о любви и расставании - РИА Новости, 13.08.2021
Emin выпустил новый альбом "Love Is" о любви и расставании
Певец Эмин Агаларов (Emin) представил на всех цифровых площадках новый альбом "Love Is" — первый за последние два с половиной года после "Девочка моя". РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T18:41
2021-08-13T18:41
2021-08-13T18:41
культура
эмин агаларов
новости культуры
алсу (алсу абрамова)
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Певец Эмин Агаларов (Emin) представил на всех цифровых площадках новый альбом "Love Is" — первый за последние два с половиной года после "Девочка моя". "Два с половиной года экспериментов, творчества, моих личных переживаний, боли, счастья, мыслей, желаний. Все, что можно выразить в музыке, — здесь. Спасибо всем, кто работал над альбомом вместе со мной", — написал Emin в Instagram.В трек-лист сборника вошло 14 лирических композиций. В записи некоторых приняли участие звезды отечественной эстрады. Например, песню "Разные" Агаларов исполняет вместе с Алсу, а "Стань зимой" с Глюкозой (Наталья Чистякова-Ионова). В беседе с сервисом Apple Music Эмин Агаларов, который в прошлом году расстался с моделью Аленой Гавриловой после двух лет гражданского брака, отметил, что его альбом посвящен изменениям в личной жизни.Слушатели тепло приняли новую работу исполнителя. По их мнению, во многом диск получился удачным именно из-за того, что Агаларов поет в нем о любви.
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эмин агаларов, новости культуры, алсу (алсу абрамова), apple
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Певец Эмин Агаларов (Emin) представил на всех цифровых площадках новый альбом "Love Is" — первый за последние два с половиной года после "Девочка моя".
"Два с половиной года экспериментов, творчества, моих личных переживаний, боли, счастья, мыслей, желаний. Все, что можно выразить в музыке, — здесь. Спасибо всем, кто работал над альбомом вместе со мной", — написал Emin в Instagram.
В трек-лист сборника вошло 14 лирических композиций. В записи некоторых приняли участие звезды отечественной эстрады. Например, песню "Разные" Агаларов исполняет вместе с Алсу, а "Стань зимой" с Глюкозой (Наталья Чистякова-Ионова).
В беседе с сервисом Apple Music Эмин Агаларов, который в прошлом году расстался с моделью Аленой Гавриловой после двух лет гражданского брака, отметил, что его альбом посвящен изменениям в личной жизни.
"В прошлом году у меня случился развод, с которым было связано много переживаний. Поэтому центральные темы — расставание и сближение, ностальгия по отношениям и любовь, которая не умерла, и ее хочется вернуть", — прокомментировал исполнитель.
Слушатели тепло приняли новую работу исполнителя. По их мнению, во многом диск получился удачным именно из-за того, что Агаларов поет в нем о любви.