https://ria.ru/20210813/emin-1745654969.html

Emin выпустил новый альбом "Love Is" о любви и расставании

Emin выпустил новый альбом "Love Is" о любви и расставании - РИА Новости, 13.08.2021

Emin выпустил новый альбом "Love Is" о любви и расставании

Певец Эмин Агаларов (Emin) представил на всех цифровых площадках новый альбом "Love Is" — первый за последние два с половиной года после "Девочка моя". РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T18:41

2021-08-13T18:41

2021-08-13T18:41

культура

эмин агаларов

новости культуры

алсу (алсу абрамова)

apple

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Певец Эмин Агаларов (Emin) представил на всех цифровых площадках новый альбом "Love Is" — первый за последние два с половиной года после "Девочка моя". "Два с половиной года экспериментов, творчества, моих личных переживаний, боли, счастья, мыслей, желаний. Все, что можно выразить в музыке, — здесь. Спасибо всем, кто работал над альбомом вместе со мной", — написал Emin в Instagram.В трек-лист сборника вошло 14 лирических композиций. В записи некоторых приняли участие звезды отечественной эстрады. Например, песню "Разные" Агаларов исполняет вместе с Алсу, а "Стань зимой" с Глюкозой (Наталья Чистякова-Ионова). В беседе с сервисом Apple Music Эмин Агаларов, который в прошлом году расстался с моделью Аленой Гавриловой после двух лет гражданского брака, отметил, что его альбом посвящен изменениям в личной жизни.Слушатели тепло приняли новую работу исполнителя. По их мнению, во многом диск получился удачным именно из-за того, что Агаларов поет в нем о любви.

https://ria.ru/20210605/sedokova-1735628176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эмин агаларов, новости культуры, алсу (алсу абрамова), apple