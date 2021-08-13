Торгпредство России: Подмосковье активизирует экспорт в Финляндию
ХЕЛЬСИНКИ, 13 авг — РИА Новости. Фонд поддержки экспорта Московской области договорился с торговым представительством России в Финляндии об активизации возможностей экспорта, следует из сообщения торгпредства.
Как сообщалось 15 июня, после четырех лет отсутствия в Финляндии был назначен торговый представитель России. Им стал Антон Логинов, занимавший ранее должность заместителя министра в министерстве инвестиций и инноваций Московской области.
"Мы договорились с Фондом поддержки экспорта Московской области о ежемесячной сверке статусов по всем потенциальным проектам, направлении информации о финском рынке и его возможностях. Постоянная совместная работа дает возможность оперативно решать возникающие вопросы и качественно отрабатывать запросы как экспортеров, так и потенциальных покупателей с финской стороны", - сообщил Логинов, цитата приводится в сообщении.
Он также отметил, что общий объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в Финляндию в 2020 году составил 2,79 миллиарда долларов США, где доля Московской области составила 0,02 миллиарда долларов США.
"В основном это стекло и изделия из него, бумага и картон, масла и жиры. С учетом промышленного потенциала Подмосковья, широкой линейки представленных отраслей, в первую очередь производимых продукцию верхнего передела, нам есть над чем поработать", - заключил Логинов.