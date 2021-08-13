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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210813/eksport-1745647197.html
Торгпредство России: Подмосковье активизирует экспорт в Финляндию
Торгпредство России: Подмосковье активизирует экспорт в Финляндию - РИА Новости, 13.08.2021
Торгпредство России: Подмосковье активизирует экспорт в Финляндию
Фонд поддержки экспорта Московской области договорился с торговым представительством России в Финляндии об активизации возможностей экспорта, следует из... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:58
2021-08-13T14:58
новости подмосковья
экономика
финляндия
московская область (подмосковье)
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 авг — РИА Новости. Фонд поддержки экспорта Московской области договорился с торговым представительством России в Финляндии об активизации возможностей экспорта, следует из сообщения торгпредства.Как сообщалось 15 июня, после четырех лет отсутствия в Финляндии был назначен торговый представитель России. Им стал Антон Логинов, занимавший ранее должность заместителя министра в министерстве инвестиций и инноваций Московской области.Он также отметил, что общий объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в Финляндию в 2020 году составил 2,79 миллиарда долларов США, где доля Московской области составила 0,02 миллиарда долларов США."В основном это стекло и изделия из него, бумага и картон, масла и жиры. С учетом промышленного потенциала Подмосковья, широкой линейки представленных отраслей, в первую очередь производимых продукцию верхнего передела, нам есть над чем поработать", - заключил Логинов.
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экономика, финляндия, московская область (подмосковье)
14:58 13.08.2021
 

Торгпредство России: Подмосковье активизирует экспорт в Финляндию

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 авг — РИА Новости. Фонд поддержки экспорта Московской области договорился с торговым представительством России в Финляндии об активизации возможностей экспорта, следует из сообщения торгпредства.
Как сообщалось 15 июня, после четырех лет отсутствия в Финляндии был назначен торговый представитель России. Им стал Антон Логинов, занимавший ранее должность заместителя министра в министерстве инвестиций и инноваций Московской области.
"Мы договорились с Фондом поддержки экспорта Московской области о ежемесячной сверке статусов по всем потенциальным проектам, направлении информации о финском рынке и его возможностях. Постоянная совместная работа дает возможность оперативно решать возникающие вопросы и качественно отрабатывать запросы как экспортеров, так и потенциальных покупателей с финской стороны", - сообщил Логинов, цитата приводится в сообщении.
Он также отметил, что общий объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в Финляндию в 2020 году составил 2,79 миллиарда долларов США, где доля Московской области составила 0,02 миллиарда долларов США.
"В основном это стекло и изделия из него, бумага и картон, масла и жиры. С учетом промышленного потенциала Подмосковья, широкой линейки представленных отраслей, в первую очередь производимых продукцию верхнего передела, нам есть над чем поработать", - заключил Логинов.
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Новости ПодмосковьяЭкономикаФинляндияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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