https://ria.ru/20210813/eksport-1745647197.html

Торгпредство России: Подмосковье активизирует экспорт в Финляндию

Торгпредство России: Подмосковье активизирует экспорт в Финляндию - РИА Новости, 13.08.2021

Торгпредство России: Подмосковье активизирует экспорт в Финляндию

Фонд поддержки экспорта Московской области договорился с торговым представительством России в Финляндии об активизации возможностей экспорта, следует из... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T14:58

2021-08-13T14:58

2021-08-13T14:58

новости подмосковья

экономика

финляндия

московская область (подмосковье)

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 авг — РИА Новости. Фонд поддержки экспорта Московской области договорился с торговым представительством России в Финляндии об активизации возможностей экспорта, следует из сообщения торгпредства.Как сообщалось 15 июня, после четырех лет отсутствия в Финляндии был назначен торговый представитель России. Им стал Антон Логинов, занимавший ранее должность заместителя министра в министерстве инвестиций и инноваций Московской области.Он также отметил, что общий объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в Финляндию в 2020 году составил 2,79 миллиарда долларов США, где доля Московской области составила 0,02 миллиарда долларов США."В основном это стекло и изделия из него, бумага и картон, масла и жиры. С учетом промышленного потенциала Подмосковья, широкой линейки представленных отраслей, в первую очередь производимых продукцию верхнего передела, нам есть над чем поработать", - заключил Логинов.

https://ria.ru/20210812/nko-1745528041.html

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экономика, финляндия, московская область (подмосковье)