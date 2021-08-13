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РЭЦ назвал лучших экспортеров Северо-Кавказского федерального округа
РЭЦ назвал лучших экспортеров Северо-Кавказского федерального округа - РИА Новости, 13.08.2021
РЭЦ назвал лучших экспортеров Северо-Кавказского федерального округа
Конкурсная комиссия всероссийской премии "Экспортер года" определила восемь победителей в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил Российский экспортный... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T13:39
2021-08-13T13:39
экономика
регионы
северо-кавказский федеральный округ
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости/Прайм. Конкурсная комиссия всероссийской премии "Экспортер года" определила восемь победителей в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил Российский экспортный центр (РЭЦ).Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Конкурсная комиссия состоит из представителей федеральных министерств, центров поддержки экспорта, РЭЦ и предпринимательских объединений, а победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные компании.Победители окружного этапа были определены в 10 номинациях, некоторые стали победителями сразу в двух номинациях. Ими стали шесть представителей Ставропольского края - АО "Арнест", ООО "1-ая Ватер Компани", ИП Погребняк М.Е., ООО "Дивисус", ООО "ТД Аскания" и ОАО "Компания "Арнест". А также представитель Кабардино-Балкарии - АО "Терекалмаз" и Чечни - ООО "Чеченские минеральные воды"."Северо-Кавказский федеральный округ и особенно Ставропольский край традиционно очень сильны в агропромышленном направлении. Однако результаты конкурса ярко демонстрируют отличное развитие целого ряда отраслей непищевой обрабатывающей промышленности. Предприятия округа производят конкурентоспособную на мировом рынке продукцию от парфюмерно-косметической до инструментальной и станкостроительной", - отметил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.
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экономика, регионы, северо-кавказский федеральный округ, российский экспортный центр (рэц)
13:39 13.08.2021
 

РЭЦ назвал лучших экспортеров Северо-Кавказского федерального округа

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд Российского экспортного центра
Стенд Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости/Прайм. Конкурсная комиссия всероссийской премии "Экспортер года" определила восемь победителей в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил Российский экспортный центр (РЭЦ).
Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Конкурсная комиссия состоит из представителей федеральных министерств, центров поддержки экспорта, РЭЦ и предпринимательских объединений, а победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные компании.
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Победители окружного этапа были определены в 10 номинациях, некоторые стали победителями сразу в двух номинациях. Ими стали шесть представителей Ставропольского края - АО "Арнест", ООО "1-ая Ватер Компани", ИП Погребняк М.Е., ООО "Дивисус", ООО "ТД Аскания" и ОАО "Компания "Арнест". А также представитель Кабардино-Балкарии - АО "Терекалмаз" и Чечни - ООО "Чеченские минеральные воды".
"Северо-Кавказский федеральный округ и особенно Ставропольский край традиционно очень сильны в агропромышленном направлении. Однако результаты конкурса ярко демонстрируют отличное развитие целого ряда отраслей непищевой обрабатывающей промышленности. Предприятия округа производят конкурентоспособную на мировом рынке продукцию от парфюмерно-косметической до инструментальной и станкостроительной", - отметил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.
"Впереди у нас серия заседаний конкурсных комиссий, где мы определим лучших экспортеров по каждому федеральному округу. Затем мы выберем лучших экспортеров страны, которые не побоялись выходить со своими товарами на глобальные рынки и расширяют географию присутствия, несмотря на пандемийные ограничения. Это действительно выдающиеся достижения, и наша задача – показать наших героев – тех предпринимателей, на которых стоит ровняться", - добавила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.
 
ЭкономикаРегионыСеверо-Кавказский Федеральный округРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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