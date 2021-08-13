https://ria.ru/20210813/eksport-1745628155.html

РЭЦ назвал лучших экспортеров Северо-Кавказского федерального округа

РЭЦ назвал лучших экспортеров Северо-Кавказского федерального округа - РИА Новости, 13.08.2021

РЭЦ назвал лучших экспортеров Северо-Кавказского федерального округа

Конкурсная комиссия всероссийской премии "Экспортер года" определила восемь победителей в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил Российский экспортный... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T13:39

2021-08-13T13:39

2021-08-13T13:39

экономика

регионы

северо-кавказский федеральный округ

российский экспортный центр (рэц)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744561898_0:138:3062:1860_1920x0_80_0_0_72d9614b54d31fe50af85f092543802e.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости/Прайм. Конкурсная комиссия всероссийской премии "Экспортер года" определила восемь победителей в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил Российский экспортный центр (РЭЦ).Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Конкурсная комиссия состоит из представителей федеральных министерств, центров поддержки экспорта, РЭЦ и предпринимательских объединений, а победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные компании.Победители окружного этапа были определены в 10 номинациях, некоторые стали победителями сразу в двух номинациях. Ими стали шесть представителей Ставропольского края - АО "Арнест", ООО "1-ая Ватер Компани", ИП Погребняк М.Е., ООО "Дивисус", ООО "ТД Аскания" и ОАО "Компания "Арнест". А также представитель Кабардино-Балкарии - АО "Терекалмаз" и Чечни - ООО "Чеченские минеральные воды"."Северо-Кавказский федеральный округ и особенно Ставропольский край традиционно очень сильны в агропромышленном направлении. Однако результаты конкурса ярко демонстрируют отличное развитие целого ряда отраслей непищевой обрабатывающей промышленности. Предприятия округа производят конкурентоспособную на мировом рынке продукцию от парфюмерно-косметической до инструментальной и станкостроительной", - отметил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

https://ria.ru/20210812/proekt-1745436129.html

северо-кавказский федеральный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, регионы, северо-кавказский федеральный округ, российский экспортный центр (рэц)