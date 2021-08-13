https://ria.ru/20210813/dzhekpot-1745646951.html

Потерявший работу австралиец сорвал джекпот в 80 миллионов долларов

Потерявший работу австралиец сорвал джекпот в 80 миллионов долларов - РИА Новости, 13.08.2021

Потерявший работу австралиец сорвал джекпот в 80 миллионов долларов

Житель Австралии, потерявший работу из-за локдаунов в штате Виктория, выиграл джекпот в размере 80 миллионов австралийских долларов (около 58,7 миллиона... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T14:57

2021-08-13T14:57

2021-08-13T14:57

в мире

сша

австралия

виктория (австралия)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Житель Австралии, потерявший работу из-за локдаунов в штате Виктория, выиграл джекпот в размере 80 миллионов австралийских долларов (около 58,7 миллиона долларов США), сообщила в пятницу газета Sydney Morning Herald.Отец семейства из Мельбурна, пожелавший сохранить анонимность, подрабатывал уборщиком, чтобы содержать семью, когда в четверг вечером узнал о выигрыше. По его словам, в результате этого невероятного поворота судьбы он сможет погасить ипотеку, оплатить все счета и поставить на ноги в будущем своих детей.

сша

австралия

виктория (австралия)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, австралия, виктория (австралия)