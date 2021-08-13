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Потерявший работу австралиец сорвал джекпот в 80 миллионов долларов
Потерявший работу австралиец сорвал джекпот в 80 миллионов долларов - РИА Новости, 13.08.2021
Потерявший работу австралиец сорвал джекпот в 80 миллионов долларов
Житель Австралии, потерявший работу из-за локдаунов в штате Виктория, выиграл джекпот в размере 80 миллионов австралийских долларов (около 58,7 миллиона... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:57
2021-08-13T14:57
2021-08-13T14:57
в мире
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виктория (австралия)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Житель Австралии, потерявший работу из-за локдаунов в штате Виктория, выиграл джекпот в размере 80 миллионов австралийских долларов (около 58,7 миллиона долларов США), сообщила в пятницу газета Sydney Morning Herald.Отец семейства из Мельбурна, пожелавший сохранить анонимность, подрабатывал уборщиком, чтобы содержать семью, когда в четверг вечером узнал о выигрыше. По его словам, в результате этого невероятного поворота судьбы он сможет погасить ипотеку, оплатить все счета и поставить на ноги в будущем своих детей.
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в мире, сша, австралия, виктория (австралия)
Потерявший работу австралиец сорвал джекпот в 80 миллионов долларов
Потерявший работу из-за локдауна австралиец сорвал джекпот в 80 миллионов австралийских долларов