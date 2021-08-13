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Синоптики рассказали, когда в Керчи прекратятся дожди

Синоптики рассказали, когда в Керчи прекратятся дожди - РИА Новости, 13.08.2021

Синоптики рассказали, когда в Керчи прекратятся дожди

Дожди прекратятся в подтапливаемой Керчи к вечеру пятницы, сообщила директор крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T17:49

2021-08-13T17:49

2021-08-13T17:49

происшествия

республика крым

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Дожди прекратятся в подтапливаемой Керчи к вечеру пятницы, сообщила директор крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Ливень обрушился на Керчь с четверга. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, под водой оказались ряд частных придомовых территорий. Потоки воды также пошли по некоторым улицам. Вода самотеком уходит в море. Дожди идут на востоке полуострова и в пятницу. Из зон подтопления в Керчи началась эвакуация людей.При этом, по ее словам, днем 14 августа будет спокойно, но ночью снова возможны осадки, если циклон опять развернется и пойдет на Крым."Но говорить об этом наперед не стоит, так как процесс очень сложный. Утром будет видно", - сказала Любецкая.

республика крым

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, керчь