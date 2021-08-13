https://ria.ru/20210813/dom-1745634815.html

В Москве задержали подозреваемых в поджоге дома, в котором погибла женщина

В Москве задержали подозреваемых в поджоге дома, в котором погибла женщина - РИА Новости, 13.08.2021

В Москве задержали подозреваемых в поджоге дома, в котором погибла женщина

Правоохранители задержали подозреваемых в поджоге дома в новой Москве, в результате которого погибла находившаяся в нем пожилая женщина, сообщила журналистам... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T14:04

2021-08-13T14:04

2021-08-13T14:04

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

новая москва

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемых в поджоге дома в новой Москве, в результате которого погибла находившаяся в нем пожилая женщина, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее она рассказала, что поздно вечером 11 августа неизвестные подожгли дом, в котором находились брат и сестра 1944 и 1946 годов рождения. Женщина скончалась, мужчина смог выбраться и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, и покушении на убийство двух и более лиц, совершенном группой лиц с особой жестокостью."Благодаря совместной работе следователей и сотрудников столичного уголовного розыска, по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин 1982 и 1994 годов рождения, один из которых ранее неоднократно судим, в том числе за совершение особо тяжкого преступления. В настоящее время фигуранты доставлены в следственный отдел для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210615/podzhog-1737107784.html

новая москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), новая москва, россия