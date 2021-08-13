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В Москве задержали подозреваемых в поджоге дома, в котором погибла женщина
В Москве задержали подозреваемых в поджоге дома, в котором погибла женщина - РИА Новости, 13.08.2021
В Москве задержали подозреваемых в поджоге дома, в котором погибла женщина
Правоохранители задержали подозреваемых в поджоге дома в новой Москве, в результате которого погибла находившаяся в нем пожилая женщина, сообщила журналистам... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:04
2021-08-13T14:04
2021-08-13T14:04
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
новая москва
россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемых в поджоге дома в новой Москве, в результате которого погибла находившаяся в нем пожилая женщина, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее она рассказала, что поздно вечером 11 августа неизвестные подожгли дом, в котором находились брат и сестра 1944 и 1946 годов рождения. Женщина скончалась, мужчина смог выбраться и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, и покушении на убийство двух и более лиц, совершенном группой лиц с особой жестокостью."Благодаря совместной работе следователей и сотрудников столичного уголовного розыска, по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин 1982 и 1994 годов рождения, один из которых ранее неоднократно судим, в том числе за совершение особо тяжкого преступления. В настоящее время фигуранты доставлены в следственный отдел для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210615/podzhog-1737107784.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), новая москва, россия
В Москве задержали подозреваемых в поджоге дома, в котором погибла женщина
СК: в Москве задержали подозреваемых в поджоге дома, в котором погибла женщина