https://ria.ru/20210813/davlenie-1745711320.html

Врачи рассказали, как на слух определить повышенное давление

Врачи рассказали, как на слух определить повышенное давление - РИА Новости, 13.08.2021

Врачи рассказали, как на слух определить повышенное давление

При повышенном кровяном давлении сердцебиение кажется больному громче обычного и ощущается якобы внутри уха. Об этом написала британская газета Daily Express со РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T22:45

2021-08-13T22:45

2021-08-13T22:56

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. При повышенном кровяном давлении сердцебиение кажется больному громче обычного и ощущается якобы внутри уха. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на медицинский портал Ada."Чем выше кровяное давление, тем заметнее человек ощущает стук собственного сердцебиения", — объяснили специалисты.В материале отмечается, что пациенты с гипертонией могут страдать от головной боли, головокружений, а также испытывать нарушение зрения.Однако, по словам медиков, все эти симптомы проявляются только в тех случаях, когда кровяное давление повышается до очень высокого уровня.Врачи также предупредили, что при опасном для жизни гипертоническом кризе могут возникать такие симптомы, как сильная боль в груди, головная боль, сопровождаемая спутанностью сознания и резким ухудшением зрения. Иногда больные жалуются на тошноту.

https://rsport.ria.ru/20210724/davlenie-1742548213.html

https://rsport.ria.ru/20210716/davlenie-1741463754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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