Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210813/davlenie-1745711320.html
Врачи рассказали, как на слух определить повышенное давление
Врачи рассказали, как на слух определить повышенное давление - РИА Новости, 13.08.2021
Врачи рассказали, как на слух определить повышенное давление
При повышенном кровяном давлении сердцебиение кажется больному громче обычного и ощущается якобы внутри уха. Об этом написала британская газета Daily Express со РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T22:45
2021-08-13T22:56
в мире
общество
давление
здоровье - общество
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593854882_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e8cce9e3738d0003ff3f7f57ed1f12b.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. При повышенном кровяном давлении сердцебиение кажется больному громче обычного и ощущается якобы внутри уха. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на медицинский портал Ada."Чем выше кровяное давление, тем заметнее человек ощущает стук собственного сердцебиения", — объяснили специалисты.В материале отмечается, что пациенты с гипертонией могут страдать от головной боли, головокружений, а также испытывать нарушение зрения.Однако, по словам медиков, все эти симптомы проявляются только в тех случаях, когда кровяное давление повышается до очень высокого уровня.Врачи также предупредили, что при опасном для жизни гипертоническом кризе могут возникать такие симптомы, как сильная боль в груди, головная боль, сопровождаемая спутанностью сознания и резким ухудшением зрения. Иногда больные жалуются на тошноту.
https://rsport.ria.ru/20210724/davlenie-1742548213.html
https://rsport.ria.ru/20210716/davlenie-1741463754.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593854882_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce0744228406fc3eeca8b5e903640728.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, общество, давление, здоровье - общество, здоровье
22:45 13.08.2021 (обновлено: 22:56 13.08.2021)
 
Врачи рассказали, как на слух определить повышенное давление

Daily Express: обостренное ощущение сердцебиения — симптом повышенного кровяного давления

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. При повышенном кровяном давлении сердцебиение кажется больному громче обычного и ощущается якобы внутри уха. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на медицинский портал Ada.
"Чем выше кровяное давление, тем заметнее человек ощущает стук собственного сердцебиения", — объяснили специалисты.
Врач измеряет женщине давление - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 04:15ЗОЖ
Названы способы снизить давление без лекарств
В материале отмечается, что пациенты с гипертонией могут страдать от головной боли, головокружений, а также испытывать нарушение зрения.
Однако, по словам медиков, все эти симптомы проявляются только в тех случаях, когда кровяное давление повышается до очень высокого уровня.
Врачи также предупредили, что при опасном для жизни гипертоническом кризе могут возникать такие симптомы, как сильная боль в груди, головная боль, сопровождаемая спутанностью сознания и резким ухудшением зрения. Иногда больные жалуются на тошноту.
Давление - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 05:05ЗОЖ
Кардиолог назвала снижающие давление продукты
 
В миреОбществоДавлениеЗдоровье - ОбществоЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала