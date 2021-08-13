https://ria.ru/20210813/davlenie-1745711320.html
Врачи рассказали, как на слух определить повышенное давление
Врачи рассказали, как на слух определить повышенное давление - РИА Новости, 13.08.2021
Врачи рассказали, как на слух определить повышенное давление
При повышенном кровяном давлении сердцебиение кажется больному громче обычного и ощущается якобы внутри уха. Об этом написала британская газета Daily Express со РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T22:45
2021-08-13T22:45
2021-08-13T22:56
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. При повышенном кровяном давлении сердцебиение кажется больному громче обычного и ощущается якобы внутри уха. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на медицинский портал Ada."Чем выше кровяное давление, тем заметнее человек ощущает стук собственного сердцебиения", — объяснили специалисты.В материале отмечается, что пациенты с гипертонией могут страдать от головной боли, головокружений, а также испытывать нарушение зрения.Однако, по словам медиков, все эти симптомы проявляются только в тех случаях, когда кровяное давление повышается до очень высокого уровня.Врачи также предупредили, что при опасном для жизни гипертоническом кризе могут возникать такие симптомы, как сильная боль в груди, головная боль, сопровождаемая спутанностью сознания и резким ухудшением зрения. Иногда больные жалуются на тошноту.
https://rsport.ria.ru/20210724/davlenie-1742548213.html
https://rsport.ria.ru/20210716/davlenie-1741463754.html
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в мире, общество, давление, здоровье - общество, здоровье
22:45 13.08.2021 (обновлено: 22:56 13.08.2021)
Врачи рассказали, как на слух определить повышенное давление
Daily Express: обостренное ощущение сердцебиения — симптом повышенного кровяного давления