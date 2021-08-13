https://ria.ru/20210813/britaniya-1745712817.html

Британия начала перебрасывать в Кабул дополнительные войска

Британия начала перебрасывать в Кабул дополнительные войска - РИА Новости, 13.08.2021

Британия начала перебрасывать в Кабул дополнительные войска

Британские военные начали развёртывание в Афганистане для поддержки эвакуации граждан, говорится в сообщении Минобороны Великобритании. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T23:44

2021-08-13T23:44

2021-08-13T23:48

в мире

великобритания

минобороны великобритании

обострение ситуации в афганистане

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ЛОНДОН, 13 авг - РИА Новости. Британские военные начали развёртывание в Афганистане для поддержки эвакуации граждан, говорится в сообщении Минобороны Великобритании.Отмечается, что премьер страны одобрил использование военной поддержки для содействия следующему этапу вывоза британских граждан из страны, включая использование самолетов Королевских ВВС в случае необходимости.Ранее сообщалось, что Великобритания направит около 600 военных в Афганистан для содействия эвакуации своих граждан и работавших с ними афганских специалистов.Операцией будет руководить постоянный объединённый штаб в Нортвуде (штаб-квартира британских вооруженных сил в пригороде Лондона)."В течение следующих нескольких недель мы сделаем все возможное, чтобы поддержать афганское правительство и тех, кто работал с нами более 20 лет", - заявил глава ведомства Бен Уоллес.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745708913.html

https://ria.ru/20210813/pravitelstvo-1745685970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, великобритания, минобороны великобритании, обострение ситуации в афганистане