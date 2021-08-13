23:44 13.08.2021 (обновлено: 23:48 13.08.2021)
Британия начала перебрасывать в Кабул дополнительные войска
Британские военные начали развёртывание в Афганистане для поддержки эвакуации граждан
© AP Photo / Hamed SarfaraziАфганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат
© AP Photo / Hamed Sarfarazi
ЛОНДОН, 13 авг - РИА Новости. Британские военные начали развёртывание в Афганистане для поддержки эвакуации граждан, говорится в сообщении Минобороны Великобритании.
Отмечается, что премьер страны одобрил использование военной поддержки для содействия следующему этапу вывоза британских граждан из страны, включая использование самолетов Королевских ВВС в случае необходимости.
Ранее сообщалось, что Великобритания направит около 600 военных в Афганистан для содействия эвакуации своих граждан и работавших с ними афганских специалистов.
Операцией будет руководить постоянный объединённый штаб в Нортвуде (штаб-квартира британских вооруженных сил в пригороде Лондона).
"Она будет проведена 600 военнослужащими Вооруженных сил, которые уже начали развертывание, а члены 16-й воздушно-десантной бригады покинут страну в эти выходные", - отметили в минобороны.
"В течение следующих нескольких недель мы сделаем все возможное, чтобы поддержать афганское правительство и тех, кто работал с нами более 20 лет", - заявил глава ведомства Бен Уоллес.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул.
*Террористическая организация, запрещенная в России.