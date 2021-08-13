https://ria.ru/20210813/blackpill-1745614977.html

Telegraph: стрелок из Плимута страдал из-за отсутствия личной жизни

Telegraph: стрелок из Плимута страдал из-за отсутствия личной жизни - РИА Новости, 13.08.2021

Telegraph: стрелок из Плимута страдал из-за отсутствия личной жизни

Подозреваемый в стрельбе в британском Плимуте 23-летний Джейк Дэвисон был одержим тем фактом, что у него не было девушки, и относил себя так называемому... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T12:28

2021-08-13T12:28

2021-08-13T12:47

в мире

происшествия

англия

девон

корнуолл

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ЛОНДОН, 13 авг – РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в британском Плимуте 23-летний Джейк Дэвисон был одержим тем фактом, что у него не было девушки, и относил себя так называемому движению blackpill ("черная таблетка"), пишет издание Telegraph.По меньшей мере шесть человек, включая подозреваемого, погибли в результате инцидента со стрельбой в Плимуте на юго-западе Англии в четверг, сообщила ранее полиция графств Девон и Корнуолл. Полиция пока не сообщает о причинах инцидента, ведется расследование. Однако правоохранители подчеркивают, что не рассматривают инцидент как террористический и не предполагают наличие других подозреваемых.Дэвисон, 23-летний ученик крановщика, на своем канале YouTube ссылался на философию blackpill (названное по аналогии с красной и синей таблетками из фильма "Матрица", это мировоззрение основано на вере в то, что успех у противоположного пола определяется генетикой при рождении).Как пишет Telegraph, за несколько недель до стрельбы подозреваемый в своих видеороликах описывал, как был “побежден жизнью” и винит в своих проблемах отсутствие девушки. В своем последнем видео 28 июля подозреваемый 11 минут рассказывал о том, как его жизнь зашла в тупик, поскольку он изо всех сил пытается привлечь женщин или похудеть.Кроме того, одержимость оружием была очевидна из списка воспроизведения видео, составленного Дэвисоном, утверждает издание.

https://ria.ru/20210813/plimut-1745567089.html

https://ria.ru/20181221/1548397044.html

англия

девон

корнуолл

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в мире, происшествия, англия, девон, корнуолл