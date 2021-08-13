https://ria.ru/20210813/biysk-1745663651.html

В Бийске арестовали похитителя двенадцатилетней девочки

В Бийске арестовали похитителя двенадцатилетней девочки - РИА Новости, 13.08.2021

В Бийске арестовали похитителя двенадцатилетней девочки

Суд заключил в СИЗО похитителя 12-летней девочки из Бийска, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального управления СК РФ по Алтайскому краю. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T16:28

2021-08-13T16:28

2021-08-13T16:42

происшествия

алтайский край

бийский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745589307_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_5ac02d595efd2cbfd9480b5837cf1ca6.jpg

БАРНАУЛ, 13 авг - РИА Новости. Суд заключил в СИЗО похитителя 12-летней девочки из Бийска, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального управления СК РФ по Алтайскому краю."В связи с тем, что в отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он будет помещен в следственный изолятор на время предварительного следствия", - рассказали в ведомстве.Обвиняемый – 40-летний житель Бийского района Олег Лавкин. Ему вменяется похищение ребенка под угрозой "насилия, опасного для жизни и здоровья".Девочка пропала в Бийском районе днем 31 августа: уехала на велосипеде из дома, в котором семья живет летом, и не вернулась. Впоследствии на берегу реки Бия были обнаружены ее личные вещи и мобильный телефон.Спустя полтора дня ребенок сам пришел домой - по словам девочки, ее удерживал в подвале дома местный житель. Вероятно, он отпустил девочку, испугавшись масштабных поисков: ребенка искали более 200 человек.Как выяснило следствие, мужчина выслеживал девочку порядка месяца. В день похищения он встретил ее на проселочной дороге, толкнул, связал ей руки и ноги, а затем надел на голову мешок. После этого похититель погрузил девочку в прицеп и отвез в подвал.После задержания следствие выяснило, что Олег Лавкин совершал сексуальные преступления и против других девочек.

https://ria.ru/20210813/biysk-1745659663.html

алтайский край

бийский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, алтайский край, бийский район, следственный комитет россии (ск рф), россия