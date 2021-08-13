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В Бийске арестовали похитителя двенадцатилетней девочки
В Бийске арестовали похитителя двенадцатилетней девочки - РИА Новости, 13.08.2021
В Бийске арестовали похитителя двенадцатилетней девочки
Суд заключил в СИЗО похитителя 12-летней девочки из Бийска, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального управления СК РФ по Алтайскому краю. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T16:28
2021-08-13T16:42
происшествия
алтайский край
бийский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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БАРНАУЛ, 13 авг - РИА Новости. Суд заключил в СИЗО похитителя 12-летней девочки из Бийска, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального управления СК РФ по Алтайскому краю."В связи с тем, что в отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он будет помещен в следственный изолятор на время предварительного следствия", - рассказали в ведомстве.Обвиняемый – 40-летний житель Бийского района Олег Лавкин. Ему вменяется похищение ребенка под угрозой "насилия, опасного для жизни и здоровья".Девочка пропала в Бийском районе днем 31 августа: уехала на велосипеде из дома, в котором семья живет летом, и не вернулась. Впоследствии на берегу реки Бия были обнаружены ее личные вещи и мобильный телефон.Спустя полтора дня ребенок сам пришел домой - по словам девочки, ее удерживал в подвале дома местный житель. Вероятно, он отпустил девочку, испугавшись масштабных поисков: ребенка искали более 200 человек.Как выяснило следствие, мужчина выслеживал девочку порядка месяца. В день похищения он встретил ее на проселочной дороге, толкнул, связал ей руки и ноги, а затем надел на голову мешок. После этого похититель погрузил девочку в прицеп и отвез в подвал.После задержания следствие выяснило, что Олег Лавкин совершал сексуальные преступления и против других девочек.
https://ria.ru/20210813/biysk-1745659663.html
алтайский край
бийский район
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происшествия, алтайский край, бийский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:28 13.08.2021 (обновлено: 16:42 13.08.2021)
 
В Бийске арестовали похитителя двенадцатилетней девочки

Суд в Бийске арестовал похитителя двенадцатилетней девочки

© Фото : ГУ МВД по Алтайскому краюПодозреваемый в похищении 12-летней девочки из Бийска
Подозреваемый в похищении 12-летней девочки из Бийска - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Фото : ГУ МВД по Алтайскому краю
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БАРНАУЛ, 13 авг - РИА Новости. Суд заключил в СИЗО похитителя 12-летней девочки из Бийска, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального управления СК РФ по Алтайскому краю.
"В связи с тем, что в отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он будет помещен в следственный изолятор на время предварительного следствия", - рассказали в ведомстве.
Подозреваемый в похищении 12-летней девочки из Бийска Олег Лавкин. Кадр видео
Вчера, 16:07
У похитителя девочки из Бийска ранее были и другие жертвы
Обвиняемый – 40-летний житель Бийского района Олег Лавкин. Ему вменяется похищение ребенка под угрозой "насилия, опасного для жизни и здоровья".
Девочка пропала в Бийском районе днем 31 августа: уехала на велосипеде из дома, в котором семья живет летом, и не вернулась. Впоследствии на берегу реки Бия были обнаружены ее личные вещи и мобильный телефон.
Спустя полтора дня ребенок сам пришел домой - по словам девочки, ее удерживал в подвале дома местный житель. Вероятно, он отпустил девочку, испугавшись масштабных поисков: ребенка искали более 200 человек.
Как выяснило следствие, мужчина выслеживал девочку порядка месяца. В день похищения он встретил ее на проселочной дороге, толкнул, связал ей руки и ноги, а затем надел на голову мешок. После этого похититель погрузил девочку в прицеп и отвез в подвал.
После задержания следствие выяснило, что Олег Лавкин совершал сексуальные преступления и против других девочек.
 
ПроисшествияАлтайский крайБийский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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