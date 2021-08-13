https://ria.ru/20210813/biysk-1745659663.html

У похитителя девочки из Бийска ранее были и другие жертвы

У похитителя девочки из Бийска ранее были и другие жертвы - РИА Новости, 13.08.2021

У похитителя девочки из Бийска ранее были и другие жертвы

Следователи подозревают, что Олег Лавкин, которого обвиняют в похищении 12-летней девочки в Алтайском крае, уже совершал преступления против детей, сообщили РИА РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T16:07

2021-08-13T16:07

2021-08-13T17:29

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

алтайский край

бийск

бийский район

россия

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БАРНАУЛ, 13 авг — РИА Новости. Следователи подозревают, что Олег Лавкин, которого обвиняют в похищении 12-летней девочки в Алтайском крае, уже совершал преступления против детей, сообщили РИА Новости в СУ СК по региону.Там уточнили, что фигуранта дела привезли в Бийск, его допрашивают.Суд постановил арестовать Лавкина на время предварительного следствия. Ему предъявили обвинение в похищение ребенка под угрозой "насилия, опасного для жизни и здоровья".Днем 31 июля 40-летний Лавкин похитил девочку, которую выслеживал месяц. Он связал ей руки и ноги и надел на голову мешок. Затем он перевез пленницу в подвал своего дома.Через два дня ночью девочка сама вернулась к родителям — вероятно, похититель отпустил ее, испугавшись масштабных поисков.Мужчина скрылся, его объявили в федеральный розыск. Накануне Лавкина задержали в Республике Алтай.

https://ria.ru/20210813/pokhischenie-1745627612.html

https://ria.ru/20210813/biysk-1745589452.html

алтайский край

бийск

бийский район

россия

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, бийск, бийский район, россия