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У похитителя девочки из Бийска ранее были и другие жертвы
У похитителя девочки из Бийска ранее были и другие жертвы - РИА Новости, 13.08.2021
У похитителя девочки из Бийска ранее были и другие жертвы
Следователи подозревают, что Олег Лавкин, которого обвиняют в похищении 12-летней девочки в Алтайском крае, уже совершал преступления против детей, сообщили РИА РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T16:07
2021-08-13T17:29
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
бийск
бийский район
россия
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БАРНАУЛ, 13 авг — РИА Новости. Следователи подозревают, что Олег Лавкин, которого обвиняют в похищении 12-летней девочки в Алтайском крае, уже совершал преступления против детей, сообщили РИА Новости в СУ СК по региону.Там уточнили, что фигуранта дела привезли в Бийск, его допрашивают.Суд постановил арестовать Лавкина на время предварительного следствия. Ему предъявили обвинение в похищение ребенка под угрозой "насилия, опасного для жизни и здоровья".Днем 31 июля 40-летний Лавкин похитил девочку, которую выслеживал месяц. Он связал ей руки и ноги и надел на голову мешок. Затем он перевез пленницу в подвал своего дома.Через два дня ночью девочка сама вернулась к родителям — вероятно, похититель отпустил ее, испугавшись масштабных поисков.Мужчина скрылся, его объявили в федеральный розыск. Накануне Лавкина задержали в Республике Алтай.
https://ria.ru/20210813/pokhischenie-1745627612.html
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алтайский край
бийск
бийский район
россия
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, бийск, бийский район, россия
16:07 13.08.2021 (обновлено: 17:29 13.08.2021)
 
У похитителя девочки из Бийска ранее были и другие жертвы

СК: 12-летняя девочка из Бийска — не первая жертва похитителя Олега Лавкина

© СК РФ/ГУ МВД по Алтайскому краюПодозреваемый в похищении 12-летней девочки из Бийска Олег Лавкин. Кадр видео
Подозреваемый в похищении 12-летней девочки из Бийска Олег Лавкин. Кадр видео
© СК РФ/ГУ МВД по Алтайскому краю
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 13 авг — РИА Новости. Следователи подозревают, что Олег Лавкин, которого обвиняют в похищении 12-летней девочки в Алтайском крае, уже совершал преступления против детей, сообщили РИА Новости в СУ СК по региону.
Там уточнили, что фигуранта дела привезли в Бийск, его допрашивают.
"Вину в содеянном он признает. Кроме того, следствие инкриминирует мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних девочек, совершенных им ранее", — добавили в СК.
Суд постановил арестовать Лавкина на время предварительного следствия. Ему предъявили обвинение в похищение ребенка под угрозой "насилия, опасного для жизни и здоровья".
Подозреваемый в похищении 12-летней девочки из Бийска - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Вчера, 13:57
"Продумал до мелочей": на Алтае поймали последователя "скопинского маньяка"
Днем 31 июля 40-летний Лавкин похитил девочку, которую выслеживал месяц. Он связал ей руки и ноги и надел на голову мешок. Затем он перевез пленницу в подвал своего дома.
Через два дня ночью девочка сама вернулась к родителям — вероятно, похититель отпустил ее, испугавшись масштабных поисков.
Мужчина скрылся, его объявили в федеральный розыск. Накануне Лавкина задержали в Республике Алтай.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Вчера, 10:40
Задержанный на Алтае мужчина признался в похищении девочки из Бийска
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Алтайский крайБийскБийский районРоссия
 
 
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