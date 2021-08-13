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Задержанный на Алтае мужчина признался в похищении девочки из Бийска
Задержанный на Алтае мужчина признался в похищении девочки из Бийска - РИА Новости, 13.08.2021
Задержанный на Алтае мужчина признался в похищении девочки из Бийска
Сорокалетний житель Бийского района, которого в четверг задержали в Республике Алтай, признался в похищении 12-летней девочки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T10:40
2021-08-13T10:48
происшествия
онгудайский район
бийский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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БАРНАУЛ, 13 авг - РИА Новости. Сорокалетний житель Бийского района, которого в четверг задержали в Республике Алтай, признался в похищении 12-летней девочки, сообщает пресс-служба республиканского МВД."40-летний житель поселка Малоенисейское Алтайского края, больше недели назад объявленный в федеральный розыск за похищение 12-летней девочки, которую на протяжении двух дней удерживал в подвале своего дома, накануне был задержан сотрудниками Отделения МВД России по Онгудайскому району в окрестностях села Курота… Мужчина вел себя подозрительно и первоначально представлялся другим именем, заявив, что приехал в регион зарабатывать на сборе ореха. Документ, удостоверяющий личность, с его слов он потерял. Однако в ходе разговора с полицейскими, он все-таки назвал свое настоящее имя, а в ходе осмотра его личных вещей стражи порядка обнаружили и паспорт гражданина. После чего он был доставлен в отделение полиции, где в ходе разбирательства признался в содеянном", - говорится в сообщении.В пятницу утром мужчину передали прибывшему спецконвою из Алтайского края для следственных действий."СУ СК России по Алтайскому краю Олегу Лавкину заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. "в, д" ч.2.ст.126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - напоминают в МВД.Задержать похитителя помог местный житель, который увидел мужчину, похожего на указанного в ориентировке, на берегу реки. Он сообщил об этом в полицию."Полицейские благодарят 36-летнего жителя Онгудайского района за содействие в поимке гражданина, подозреваемого в преступлении, и обещают вознаграждение", - резюмируют в МВД.Ранее сообщалось, что 31 июня 12-летняя девочка уехала на велосипеде из дома, в котором семья живет летом, и не вернулась. Впоследствии на берегу реки Бия были обнаружены ее личные вещи и мобильный телефон. Оказалось, 40-летний мужчина выслеживал девочку порядка месяца. В день похищения он встретил ее на просёлочной дороге, толкнул, связал ей руки и ноги, а затем надел на голову мешок. Мужчина погрузил девочку в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома. Через два дня ночью ребенок сам пришел домой - по словам девочки, ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Вероятно, он отпустил девочку, испугавшись масштабных поисков, а сам сбежал.
https://ria.ru/20210810/pokhischenie-1745241403.html
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происшествия, онгудайский район, бийский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:40 13.08.2021 (обновлено: 10:48 13.08.2021)
 
Задержанный на Алтае мужчина признался в похищении девочки из Бийска

МВД: задержанный на Алтае сорокалетний мужчина признался в похищении 12-летней девочки из Бийска

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БАРНАУЛ, 13 авг - РИА Новости. Сорокалетний житель Бийского района, которого в четверг задержали в Республике Алтай, признался в похищении 12-летней девочки, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
"40-летний житель поселка Малоенисейское Алтайского края, больше недели назад объявленный в федеральный розыск за похищение 12-летней девочки, которую на протяжении двух дней удерживал в подвале своего дома, накануне был задержан сотрудниками Отделения МВД России по Онгудайскому району в окрестностях села Курота… Мужчина вел себя подозрительно и первоначально представлялся другим именем, заявив, что приехал в регион зарабатывать на сборе ореха. Документ, удостоверяющий личность, с его слов он потерял. Однако в ходе разговора с полицейскими, он все-таки назвал свое настоящее имя, а в ходе осмотра его личных вещей стражи порядка обнаружили и паспорт гражданина. После чего он был доставлен в отделение полиции, где в ходе разбирательства признался в содеянном", - говорится в сообщении.
В пятницу утром мужчину передали прибывшему спецконвою из Алтайского края для следственных действий.
"СУ СК России по Алтайскому краю Олегу Лавкину заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. "в, д" ч.2.ст.126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - напоминают в МВД.
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Задержать похитителя помог местный житель, который увидел мужчину, похожего на указанного в ориентировке, на берегу реки. Он сообщил об этом в полицию.
"Полицейские благодарят 36-летнего жителя Онгудайского района за содействие в поимке гражданина, подозреваемого в преступлении, и обещают вознаграждение", - резюмируют в МВД.
Ранее сообщалось, что 31 июня 12-летняя девочка уехала на велосипеде из дома, в котором семья живет летом, и не вернулась. Впоследствии на берегу реки Бия были обнаружены ее личные вещи и мобильный телефон. Оказалось, 40-летний мужчина выслеживал девочку порядка месяца. В день похищения он встретил ее на просёлочной дороге, толкнул, связал ей руки и ноги, а затем надел на голову мешок. Мужчина погрузил девочку в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома. Через два дня ночью ребенок сам пришел домой - по словам девочки, ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Вероятно, он отпустил девочку, испугавшись масштабных поисков, а сам сбежал.
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