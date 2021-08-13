https://ria.ru/20210813/bitva-1745646795.html

Белоруссия не должна стать полем битвы, заявил Лукашенко

Белоруссия не должна стать полем битвы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.08.2021

Белоруссия не должна стать полем битвы, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит риск новой мировой войны, и подчеркнул, что не хочет, чтобы республика стала "полем битвы". РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T14:56

2021-08-13T14:56

2021-08-13T14:56

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит риск новой мировой войны, и подчеркнул, что не хочет, чтобы республика стала "полем битвы"."Вы не думайте, что я специально нагнетаю обстановку, чтобы развязать какую-то войну. То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка", - приводит слова Лукашенко в пятницу официальный сайт президента. Данное заявление прозвучало во время общения президента с местными жителями в агрогородке Тихиничи, где президент побывал в рамках рабочей поездки в Гомельскую область.Он напомнил, что в истории уже не раз было, когда на территории Белоруссии пересекались интересы крупных мировых игроков, результатом чего становились войны. "Если они влезут в Беларусь, то, естественно, Россия смотрит на это как на свое. Потому что, не дай бог, рухнет Беларусь - под Смоленском будут стоять эти (западные - ред.) ракеты. Не там где-то за Киевом и на Черном море, а под Смоленском. И тут схлестнутся все вот эти силы. Они же - американцы, европейцы - задрались не только с Россией, но и с китайцами. И я не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы, как это было всегда. Мы уже наелись этого", - сказал Лукашенко.Президент подчеркнул, что нисколько не драматизирует ситуацию, "она непростая".

https://ria.ru/20210708/lukashenko-1740416204.html

https://ria.ru/20210726/uscherb-1742903457.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, александр лукашенко