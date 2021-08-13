Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210813/bitva-1745646795.html
Белоруссия не должна стать полем битвы, заявил Лукашенко
Белоруссия не должна стать полем битвы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.08.2021
Белоруссия не должна стать полем битвы, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит риск новой мировой войны, и подчеркнул, что не хочет, чтобы республика стала "полем битвы". РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:56
2021-08-13T14:56
в мире
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745019704_190:101:1593:890_1920x0_80_0_0_c637e65e973519de1bdf7c9bbaae954d.jpg
МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит риск новой мировой войны, и подчеркнул, что не хочет, чтобы республика стала "полем битвы"."Вы не думайте, что я специально нагнетаю обстановку, чтобы развязать какую-то войну. То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка", - приводит слова Лукашенко в пятницу официальный сайт президента. Данное заявление прозвучало во время общения президента с местными жителями в агрогородке Тихиничи, где президент побывал в рамках рабочей поездки в Гомельскую область.Он напомнил, что в истории уже не раз было, когда на территории Белоруссии пересекались интересы крупных мировых игроков, результатом чего становились войны. "Если они влезут в Беларусь, то, естественно, Россия смотрит на это как на свое. Потому что, не дай бог, рухнет Беларусь - под Смоленском будут стоять эти (западные - ред.) ракеты. Не там где-то за Киевом и на Черном море, а под Смоленском. И тут схлестнутся все вот эти силы. Они же - американцы, европейцы - задрались не только с Россией, но и с китайцами. И я не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы, как это было всегда. Мы уже наелись этого", - сказал Лукашенко.Президент подчеркнул, что нисколько не драматизирует ситуацию, "она непростая".
https://ria.ru/20210708/lukashenko-1740416204.html
https://ria.ru/20210726/uscherb-1742903457.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745019704_299:70:1391:889_1920x0_80_0_0_ccc690f474529f783d5e6000ed80720a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко
14:56 13.08.2021
 
Белоруссия не должна стать полем битвы, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: не хочу, чтобы мы стали полем битвы, мы уже наелись этого

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит риск новой мировой войны, и подчеркнул, что не хочет, чтобы республика стала "полем битвы".
"Вы не думайте, что я специально нагнетаю обстановку, чтобы развязать какую-то войну. То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка", - приводит слова Лукашенко в пятницу официальный сайт президента. Данное заявление прозвучало во время общения президента с местными жителями в агрогородке Тихиничи, где президент побывал в рамках рабочей поездки в Гомельскую область.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 12:34Протесты в Белоруссии
Лукашенко рассказал, с чего может начаться война в Белоруссии
Он напомнил, что в истории уже не раз было, когда на территории Белоруссии пересекались интересы крупных мировых игроков, результатом чего становились войны. "Если они влезут в Беларусь, то, естественно, Россия смотрит на это как на свое. Потому что, не дай бог, рухнет Беларусь - под Смоленском будут стоять эти (западные - ред.) ракеты. Не там где-то за Киевом и на Черном море, а под Смоленском. И тут схлестнутся все вот эти силы. Они же - американцы, европейцы - задрались не только с Россией, но и с китайцами. И я не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы, как это было всегда. Мы уже наелись этого", - сказал Лукашенко.
Президент подчеркнул, что нисколько не драматизирует ситуацию, "она непростая".
Великая Отечественная война - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 12:44
Генпрокурор озвучил сумму ущерба Белоруссии от Великой Отечественной войны
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
01:22В Польше назвали борьбу с "Северным потоком – 2" битвой Давида с Голиафом
01:15Названы способы сберечь банковский пароль от злоумышленников
01:12При стрельбе в школе в Нью-Мексико погиб один ученик
Лента новостейМолния