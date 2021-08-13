Белоруссия не должна стать полем битвы, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко: не хочу, чтобы мы стали полем битвы, мы уже наелись этого
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит риск новой мировой войны, и подчеркнул, что не хочет, чтобы республика стала "полем битвы".
"Вы не думайте, что я специально нагнетаю обстановку, чтобы развязать какую-то войну. То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка", - приводит слова Лукашенко в пятницу официальный сайт президента. Данное заявление прозвучало во время общения президента с местными жителями в агрогородке Тихиничи, где президент побывал в рамках рабочей поездки в Гомельскую область.
Он напомнил, что в истории уже не раз было, когда на территории Белоруссии пересекались интересы крупных мировых игроков, результатом чего становились войны. "Если они влезут в Беларусь, то, естественно, Россия смотрит на это как на свое. Потому что, не дай бог, рухнет Беларусь - под Смоленском будут стоять эти (западные - ред.) ракеты. Не там где-то за Киевом и на Черном море, а под Смоленском. И тут схлестнутся все вот эти силы. Они же - американцы, европейцы - задрались не только с Россией, но и с китайцами. И я не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы, как это было всегда. Мы уже наелись этого", - сказал Лукашенко.
Президент подчеркнул, что нисколько не драматизирует ситуацию, "она непростая".