https://ria.ru/20210813/benzin-1745637522.html

Биржевая цена бензина АИ-92 обновила рекорд

Биржевая цена бензина АИ-92 обновила рекорд - РИА Новости, 13.08.2021

Биржевая цена бензина АИ-92 обновила рекорд

Цена бензина марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день подряд обновляет исторический максимум,... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T14:15

2021-08-13T14:15

2021-08-13T22:47

экономика

аи-92

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Цена бензина марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день подряд обновляет исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.Стоимость бензина марки АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла в пятницу на 0,7% и достигла своего нового рекорда в 58 456 рублей за тонну.Бензин АИ-95 торгуется вплотную к своему рекордному значению в 60 029 рублей, которое было зафиксировано 22 июля. По итогам торгов в пятницу цена марки выросла на 0,8% и составила 59 930 рублей за тонну.Биржевые и оптовые цены на топливо в России растут с конца прошлого года. Летом цены на бирже побили несколько исторических рекордов, и правительство стало активно обсуждать запрет экспорта, увеличение норматива продаж топлива через биржу и соглашения с нефтяниками. Такая ситуация на топливном рынке Российской Федерации сложилась из-за повышенного спроса на бензин ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах. При этом ряд нефтеперерабатывающих заводов стоят на ремонте.Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видят поводов для ажиотажного спроса на бирже. Как сообщили в министерстве в четверг, производства нефтепродуктов на НПЗ достаточно для полного удовлетворения текущего спроса в России, для этого был смещен график ремонта на Рязанской НХК "Роснефти", переориентирована часть экспорта бензина Киришского НПЗ "Сургутнефтегаза".По данным Минэнерго, удовлетворение внутреннего спроса на топливо для нефтяных компаний в приоритете. Министр энергетики Николай Шульгинов сообщал, что в дополнение ко всему компании начали использовать запасы бензина и дизельного топлива с нефтебаз для отгрузки на внутренний рынок, поскольку текущий уровень запасов находится на достаточно высоком для данного сезона уровне.

https://ria.ru/20210811/benzin-1745400912.html

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экономика, аи-92, цены на нефть, россия