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Биржевая цена бензина АИ-92 обновила рекорд
Биржевая цена бензина АИ-92 обновила рекорд - РИА Новости, 13.08.2021
Биржевая цена бензина АИ-92 обновила рекорд
Цена бензина марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день подряд обновляет исторический максимум,... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:15
2021-08-13T22:47
экономика
аи-92
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Цена бензина марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день подряд обновляет исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.Стоимость бензина марки АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла в пятницу на 0,7% и достигла своего нового рекорда в 58 456 рублей за тонну.Бензин АИ-95 торгуется вплотную к своему рекордному значению в 60 029 рублей, которое было зафиксировано 22 июля. По итогам торгов в пятницу цена марки выросла на 0,8% и составила 59 930 рублей за тонну.Биржевые и оптовые цены на топливо в России растут с конца прошлого года. Летом цены на бирже побили несколько исторических рекордов, и правительство стало активно обсуждать запрет экспорта, увеличение норматива продаж топлива через биржу и соглашения с нефтяниками. Такая ситуация на топливном рынке Российской Федерации сложилась из-за повышенного спроса на бензин ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах. При этом ряд нефтеперерабатывающих заводов стоят на ремонте.Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видят поводов для ажиотажного спроса на бирже. Как сообщили в министерстве в четверг, производства нефтепродуктов на НПЗ достаточно для полного удовлетворения текущего спроса в России, для этого был смещен график ремонта на Рязанской НХК "Роснефти", переориентирована часть экспорта бензина Киришского НПЗ "Сургутнефтегаза".По данным Минэнерго, удовлетворение внутреннего спроса на топливо для нефтяных компаний в приоритете. Министр энергетики Николай Шульгинов сообщал, что в дополнение ко всему компании начали использовать запасы бензина и дизельного топлива с нефтебаз для отгрузки на внутренний рынок, поскольку текущий уровень запасов находится на достаточно высоком для данного сезона уровне.
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экономика, аи-92, цены на нефть, россия
14:15 13.08.2021 (обновлено: 22:47 13.08.2021)
 
Биржевая цена бензина АИ-92 обновила рекорд

Биржевая цена бензина АИ-92 обновила рекорд в России, превысив отметку 58 тысяч рублей за тонну

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция АЗС
Автозаправочная станция АЗС - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Цена бензина марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день подряд обновляет исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость бензина марки АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла в пятницу на 0,7% и достигла своего нового рекорда в 58 456 рублей за тонну.
Бензин АИ-95 торгуется вплотную к своему рекордному значению в 60 029 рублей, которое было зафиксировано 22 июля. По итогам торгов в пятницу цена марки выросла на 0,8% и составила 59 930 рублей за тонну.
Автомобили возле автозаправочной станции Газпромнефть в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 20:53
Росстат рассказал о ценах на бензин
Биржевые и оптовые цены на топливо в России растут с конца прошлого года. Летом цены на бирже побили несколько исторических рекордов, и правительство стало активно обсуждать запрет экспорта, увеличение норматива продаж топлива через биржу и соглашения с нефтяниками. Такая ситуация на топливном рынке Российской Федерации сложилась из-за повышенного спроса на бензин ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах. При этом ряд нефтеперерабатывающих заводов стоят на ремонте.
Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видят поводов для ажиотажного спроса на бирже. Как сообщили в министерстве в четверг, производства нефтепродуктов на НПЗ достаточно для полного удовлетворения текущего спроса в России, для этого был смещен график ремонта на Рязанской НХК "Роснефти", переориентирована часть экспорта бензина Киришского НПЗ "Сургутнефтегаза".
По данным Минэнерго, удовлетворение внутреннего спроса на топливо для нефтяных компаний в приоритете. Министр энергетики Николай Шульгинов сообщал, что в дополнение ко всему компании начали использовать запасы бензина и дизельного топлива с нефтебаз для отгрузки на внутренний рынок, поскольку текущий уровень запасов находится на достаточно высоком для данного сезона уровне.
 
ЭкономикаАИ-92Цены на нефтьРоссия
 
 
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