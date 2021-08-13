https://ria.ru/20210813/belenyuk-1745683822.html

Скабеева ответила украинскому спортсмену, отрицающему знакомство с ней

Скабеева ответила украинскому спортсмену, отрицающему знакомство с ней - РИА Новости, 13.08.2021

Скабеева ответила украинскому спортсмену, отрицающему знакомство с ней

Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева написала в своем Telegram-канале, что чемпион Олимпийских игр в Токио и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T18:22

2021-08-13T18:22

2021-08-13T18:29

в мире

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украина

токио

верховная рада украины

жан беленюк

мария ласицкене

ольга скабеева

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КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева написала в своем Telegram-канале, что чемпион Олимпийских игр в Токио и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк отрицает знакомство с ней после публикации совместного фото из-за того, что боится люстраций.Ранее Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале фото с Беленюком и написала, что "было бы справедливо вызвать в минобороны нардепа Жана Беленюка". Пост появился после вызова в минобороны украинской легкоатлетки, бронзовой призерки ОИ Ярославы Магучих, сделавшей совместную фотографию с российской соперницей на Олимпиаде в Токио Марией Ласицкене, выигравшей золото. Судя по ленте на шее Беленюка, снимок со Скабеевой сделан в 2016 году. При этом у Скабеевой в руках микрофон с логотипом телеканала, с надписью "Россия" большими буквами.Беленюк заявил в пятницу интернет-изданию "Страна.ua", комментируя совместное фото со Скабеевой, что не знает, кто она и политическими событиями в России не интересуется.Комментируя идею о его вызове в минобороны он заявил, что каждый украинский спортсмен - патриот Украины. "Они (спортсмены – ред.) доказывают, что являются патриотами, тяжело завоевывая медали для нашей страны. Поэтому у меня лично вопросов к нашим спортсменам нет. То, что пишут люди, которые ставят себе цель что-то написать, меня не интересуют, я привык доказывать своими делами, показывать результат, кто чего стоит", - сказал депутат.Скабеева ответила на его заявление. "Или Жан Беленюк испугался люстраций, поэтому врет. Или Жан Беленюк - идиот, тогда что он делает в Раде", - сказала ведущая, похвалив его за "попытку спасти свою шкуру".Некоторые украинские СМИ, а также националисты раскритиковали фото, радикалы начали оставлять оскорбительные комментарии в Facebook Магучих. Беленюк и украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады-2020 Станислав Горуна поддержали свою соотечественницу. Сама Магучих заявила, что в этом снимке не было никакой политической позиции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что травлю спортсменки из-за фотографии устроили "нездоровые люди".

https://rsport.ria.ru/20190611/1555479887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, олимпийские игры, украина, токио, верховная рада украины, жан беленюк, мария ласицкене, ольга скабеева, россия, ярослава магучих