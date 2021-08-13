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Скабеева ответила украинскому спортсмену, отрицающему знакомство с ней
Скабеева ответила украинскому спортсмену, отрицающему знакомство с ней - РИА Новости, 13.08.2021
Скабеева ответила украинскому спортсмену, отрицающему знакомство с ней
Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева написала в своем Telegram-канале, что чемпион Олимпийских игр в Токио и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T18:22
2021-08-13T18:29
в мире
олимпийские игры
украина
токио
верховная рада украины
жан беленюк
мария ласицкене
ольга скабеева
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КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева написала в своем Telegram-канале, что чемпион Олимпийских игр в Токио и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк отрицает знакомство с ней после публикации совместного фото из-за того, что боится люстраций.Ранее Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале фото с Беленюком и написала, что "было бы справедливо вызвать в минобороны нардепа Жана Беленюка". Пост появился после вызова в минобороны украинской легкоатлетки, бронзовой призерки ОИ Ярославы Магучих, сделавшей совместную фотографию с российской соперницей на Олимпиаде в Токио Марией Ласицкене, выигравшей золото. Судя по ленте на шее Беленюка, снимок со Скабеевой сделан в 2016 году. При этом у Скабеевой в руках микрофон с логотипом телеканала, с надписью "Россия" большими буквами.Беленюк заявил в пятницу интернет-изданию "Страна.ua", комментируя совместное фото со Скабеевой, что не знает, кто она и политическими событиями в России не интересуется.Комментируя идею о его вызове в минобороны он заявил, что каждый украинский спортсмен - патриот Украины. "Они (спортсмены – ред.) доказывают, что являются патриотами, тяжело завоевывая медали для нашей страны. Поэтому у меня лично вопросов к нашим спортсменам нет. То, что пишут люди, которые ставят себе цель что-то написать, меня не интересуют, я привык доказывать своими делами, показывать результат, кто чего стоит", - сказал депутат.Скабеева ответила на его заявление. "Или Жан Беленюк испугался люстраций, поэтому врет. Или Жан Беленюк - идиот, тогда что он делает в Раде", - сказала ведущая, похвалив его за "попытку спасти свою шкуру".Некоторые украинские СМИ, а также националисты раскритиковали фото, радикалы начали оставлять оскорбительные комментарии в Facebook Магучих. Беленюк и украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады-2020 Станислав Горуна поддержали свою соотечественницу. Сама Магучих заявила, что в этом снимке не было никакой политической позиции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что травлю спортсменки из-за фотографии устроили "нездоровые люди".
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в мире, олимпийские игры, украина, токио, верховная рада украины, жан беленюк, мария ласицкене, ольга скабеева, россия, ярослава магучих
18:22 13.08.2021 (обновлено: 18:29 13.08.2021)
 
Скабеева ответила украинскому спортсмену, отрицающему знакомство с ней

Телеведущая Скабеева: чемпион ОИ Беленюк отрицает знакомство с ней, чтобы спасти свою шкуру

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева написала в своем Telegram-канале, что чемпион Олимпийских игр в Токио и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк отрицает знакомство с ней после публикации совместного фото из-за того, что боится люстраций.
Ранее Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале фото с Беленюком и написала, что "было бы справедливо вызвать в минобороны нардепа Жана Беленюка". Пост появился после вызова в минобороны украинской легкоатлетки, бронзовой призерки ОИ Ярославы Магучих, сделавшей совместную фотографию с российской соперницей на Олимпиаде в Токио Марией Ласицкене, выигравшей золото. Судя по ленте на шее Беленюка, снимок со Скабеевой сделан в 2016 году. При этом у Скабеевой в руках микрофон с логотипом телеканала, с надписью "Россия" большими буквами.
Беленюк заявил в пятницу интернет-изданию "Страна.ua", комментируя совместное фото со Скабеевой, что не знает, кто она и политическими событиями в России не интересуется.
"Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно. Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице, со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?", - цитирует Беленюка интернет-издание.
Комментируя идею о его вызове в минобороны он заявил, что каждый украинский спортсмен - патриот Украины. "Они (спортсмены – ред.) доказывают, что являются патриотами, тяжело завоевывая медали для нашей страны. Поэтому у меня лично вопросов к нашим спортсменам нет. То, что пишут люди, которые ставят себе цель что-то написать, меня не интересуют, я привык доказывать своими делами, показывать результат, кто чего стоит", - сказал депутат.
Скабеева ответила на его заявление. "Или Жан Беленюк испугался люстраций, поэтому врет. Или Жан Беленюк - идиот, тогда что он делает в Раде", - сказала ведущая, похвалив его за "попытку спасти свою шкуру".
Некоторые украинские СМИ, а также националисты раскритиковали фото, радикалы начали оставлять оскорбительные комментарии в Facebook Магучих. Беленюк и украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады-2020 Станислав Горуна поддержали свою соотечественницу. Сама Магучих заявила, что в этом снимке не было никакой политической позиции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что травлю спортсменки из-за фотографии устроили "нездоровые люди".
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В миреОлимпийские игрыУкраинаТокиоВерховная Рада УкраиныЖан БеленюкМария ЛасицкенеОльга СкабееваРоссияЯрослава Магучих
 
 
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