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Делом о ЧП с автобусом в Воронеже займется центральный аппарат СК
Делом о ЧП с автобусом в Воронеже займется центральный аппарат СК - РИА Новости, 13.08.2021
Делом о ЧП с автобусом в Воронеже займется центральный аппарат СК
Уголовное дело, возбужденное после происшествия с автобусом в Воронеже, передано в центральный аппарат СК РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:47
2021-08-13T14:47
происшествия
воронеж
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
россия
взрыв автобуса в воронеже
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Уголовное дело, возбужденное после происшествия с автобусом в Воронеже, передано в центральный аппарат СК РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ – по последним данным, два человека погибли, еще 17 пострадали. Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о происшествии с маршрутным автобусом в Воронеже для всестороннего, наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК России", - сказала Петренко.
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происшествия, воронеж, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия, взрыв автобуса в воронеже
14:47 13.08.2021
 
Делом о ЧП с автобусом в Воронеже займется центральный аппарат СК

Делом о ЧП с автобусом в Воронеже займутся следователи центрального аппарата СК

© REUTERS / Vladimir LavrovМесто взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже
Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© REUTERS / Vladimir Lavrov
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Уголовное дело, возбужденное после происшествия с автобусом в Воронеже, передано в центральный аппарат СК РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ – по последним данным, два человека погибли, еще 17 пострадали. Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Место взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Вчера, 13:56
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Воронеже
"По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о происшествии с маршрутным автобусом в Воронеже для всестороннего, наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК России", - сказала Петренко.
 
ПроисшествияВоронежАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Светлана ПетренкоРоссияВзрыв автобуса в Воронеже
 
 
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