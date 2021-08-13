https://ria.ru/20210813/avtobus-1745596442.html

ФСБ и криминалисты изучат материалы с места взрыва автобуса в Воронеже

ФСБ и криминалисты изучат материалы с места взрыва автобуса в Воронеже - РИА Новости, 13.08.2021

ФСБ и криминалисты изучат материалы с места взрыва автобуса в Воронеже

Специалисты-взрывотехники ФСБ РФ и криминалисты изучают материалы, изъятые с места взрыва автобуса в Воронеже, сообщает Национальный антитеррористический... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T11:12

2021-08-13T11:12

2021-08-13T11:12

происшествия

воронеж

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

россия

взрыв автобуса в воронеже

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745582843_0:0:885:499_1920x0_80_0_0_4455b50e452cc7c4c3bc42f113ab8027.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты-взрывотехники ФСБ РФ и криминалисты изучают материалы, изъятые с места взрыва автобуса в Воронеже, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК)."При координации оперативного штаба НАК продолжается установление всех обстоятельств взрыва автобуса в Воронеже, а также поиск лиц, причастных к произошедшему. Специалистами-взрывотехниками ФСБ России и криминалистами центрального аппарата Следственного комитета России проводится изучение материалов, изъятых с места происшествия", - говорится в сообщении.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работали спасатели и правоохранительные органы. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил СК РФ. Национальный антитеррористический комитет отметил, что отрабатываются различные версии произошедшего.На данный момент известно о 19 пострадавших, из них двое скончались.

https://ria.ru/20210813/avtobus-1745578125.html

воронеж

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент взрыва автобуса в Воронеже Момент взрыва в автобусе в Воронеже. И кадры из соцсетей сразу после ЧП. 2021-08-13T11:12 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв автобуса в воронеже