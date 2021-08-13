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ФСБ и криминалисты изучат материалы с места взрыва автобуса в Воронеже
ФСБ и криминалисты изучат материалы с места взрыва автобуса в Воронеже - РИА Новости, 13.08.2021
ФСБ и криминалисты изучат материалы с места взрыва автобуса в Воронеже
Специалисты-взрывотехники ФСБ РФ и криминалисты изучают материалы, изъятые с места взрыва автобуса в Воронеже, сообщает Национальный антитеррористический... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:12
2021-08-13T11:12
происшествия
воронеж
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
россия
взрыв автобуса в воронеже
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты-взрывотехники ФСБ РФ и криминалисты изучают материалы, изъятые с места взрыва автобуса в Воронеже, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК)."При координации оперативного штаба НАК продолжается установление всех обстоятельств взрыва автобуса в Воронеже, а также поиск лиц, причастных к произошедшему. Специалистами-взрывотехниками ФСБ России и криминалистами центрального аппарата Следственного комитета России проводится изучение материалов, изъятых с места происшествия", - говорится в сообщении.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работали спасатели и правоохранительные органы. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил СК РФ. Национальный антитеррористический комитет отметил, что отрабатываются различные версии произошедшего.На данный момент известно о 19 пострадавших, из них двое скончались.
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Момент взрыва автобуса в Воронеже
Момент взрыва в автобусе в Воронеже. И кадры из соцсетей сразу после ЧП.
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происшествия, воронеж, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв автобуса в воронеже
11:12 13.08.2021
 
ФСБ и криминалисты изучат материалы с места взрыва автобуса в Воронеже

НАК: взрывотехники ФСБ и криминалисты изучат материалы, изъятые с места ЧП с автобусом в Воронеже

© Александр ТимошиновМесто взрыва пассажирского автобуса на остановке у перекрестка улиц Плехановская и Кольцовская в Воронеже
Место взрыва пассажирского автобуса на остановке у перекрестка улиц Плехановская и Кольцовская в Воронеже
© Александр Тимошинов
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты-взрывотехники ФСБ РФ и криминалисты изучают материалы, изъятые с места взрыва автобуса в Воронеже, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
"При координации оперативного штаба НАК продолжается установление всех обстоятельств взрыва автобуса в Воронеже, а также поиск лиц, причастных к произошедшему. Специалистами-взрывотехниками ФСБ России и криминалистами центрального аппарата Следственного комитета России проводится изучение материалов, изъятых с места происшествия", - говорится в сообщении.
В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работали спасатели и правоохранительные органы. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил СК РФ. Национальный антитеррористический комитет отметил, что отрабатываются различные версии произошедшего.
На данный момент известно о 19 пострадавших, из них двое скончались.
Видео СК по происшествию в Воронеже - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Вчера, 09:23
Опубликованы кадры работы следователей на месте взрыва автобуса в Воронеже
 
ПроисшествияВоронежФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Национальный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВзрыв автобуса в Воронеже
 
 
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