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Перевозчик рассказал об автобусе, взорвавшемся в Воронеже
Перевозчик рассказал об автобусе, взорвавшемся в Воронеже - РИА Новости, 13.08.2021
Перевозчик рассказал об автобусе, взорвавшемся в Воронеже
Автобус, который взорвался на маршруте вечером в четверг в Воронеже, был технически исправлен, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T09:48
2021-08-13T09:48
2021-08-13T09:48
происшествия
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
россия
взрыв автобуса в воронеже
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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Автобус, который взорвался на маршруте вечером в четверг в Воронеже, был технически исправлен, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работали спасатели и правоохранительные органы. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил СК РФ. Национальный антитеррористический комитет отметил, что отрабатываются различные версии произошедшего."Автобус был технически исправен. Это дизельный автобус, они не могут переходить на газ", - сказал собеседник агентства.По данным Минздрава РФ, при взрыве пострадали 19 человек, один погиб.
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Момент взрыва автобуса в Воронеже
Момент взрыва в автобусе в Воронеже. И кадры из соцсетей сразу после ЧП.
2021-08-13T09:48
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв автобуса в воронеже, видео
Перевозчик рассказал об автобусе, взорвавшемся в Воронеже
Представитель перевозчика: автобус, который взорвался в Воронеже, был технически исправлен