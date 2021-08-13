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Перевозчик рассказал об автобусе, взорвавшемся в Воронеже

Перевозчик рассказал об автобусе, взорвавшемся в Воронеже - РИА Новости, 13.08.2021

Перевозчик рассказал об автобусе, взорвавшемся в Воронеже

Автобус, который взорвался на маршруте вечером в четверг в Воронеже, был технически исправлен, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T09:48

2021-08-13T09:48

2021-08-13T09:48

происшествия

воронеж

следственный комитет россии (ск рф)

россия

взрыв автобуса в воронеже

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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Автобус, который взорвался на маршруте вечером в четверг в Воронеже, был технически исправлен, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работали спасатели и правоохранительные органы. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил СК РФ. Национальный антитеррористический комитет отметил, что отрабатываются различные версии произошедшего."Автобус был технически исправен. Это дизельный автобус, они не могут переходить на газ", - сказал собеседник агентства.По данным Минздрава РФ, при взрыве пострадали 19 человек, один погиб.

воронеж

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент взрыва автобуса в Воронеже Момент взрыва в автобусе в Воронеже. И кадры из соцсетей сразу после ЧП. 2021-08-13T09:48 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв автобуса в воронеже, видео