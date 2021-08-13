https://ria.ru/20210813/avtobus-1745578125.html
Опубликованы кадры работы следователей на месте взрыва автобуса в Воронеже
Опубликованы кадры работы следователей на месте взрыва автобуса в Воронеже - РИА Новости, 13.08.2021
Опубликованы кадры работы следователей на месте взрыва автобуса в Воронеже
Следственный комитет России опубликовал кадры с места взрыва автобуса ПАЗ в Воронеже, в результате которого погиб человек. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T09:23
2021-08-13T09:23
2021-08-13T09:23
происшествия
воронеж
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв автобуса в воронеже
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745577541_131:0:2328:1236_1920x0_80_0_0_94935963066f5c8cbee3bd7361697e47.jpg
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал кадры с места взрыва автобуса ПАЗ в Воронеже, в результате которого погиб человек.На видео показана работа криминалистов Главного управления криминалистики СК.В четверг вечером в Воронеже взорвался маршрутный автобус. По данным СМИ, в качестве основной причины произошедшего рассматривается неисправность технического оборудования транспортного средства. СК России завел уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Национальный антитеррористический комитет (НАК) отрабатывает различные версии произошедшего.
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745577541_543:0:2191:1236_1920x0_80_0_0_25552ba847d0dd5fd8bc41b8f28e760b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), взрыв автобуса в воронеже
Опубликованы кадры работы следователей на месте взрыва автобуса в Воронеже
СК опубликовал видео работы криминалистов с места взрыва автобуса ПАЗ в Воронеже