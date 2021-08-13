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Опубликованы кадры работы следователей на месте взрыва автобуса в Воронеже

Опубликованы кадры работы следователей на месте взрыва автобуса в Воронеже - РИА Новости, 13.08.2021

Опубликованы кадры работы следователей на месте взрыва автобуса в Воронеже

Следственный комитет России опубликовал кадры с места взрыва автобуса ПАЗ в Воронеже, в результате которого погиб человек. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T09:23

2021-08-13T09:23

2021-08-13T09:23

происшествия

воронеж

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв автобуса в воронеже

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал кадры с места взрыва автобуса ПАЗ в Воронеже, в результате которого погиб человек.На видео показана работа криминалистов Главного управления криминалистики СК.В четверг вечером в Воронеже взорвался маршрутный автобус. По данным СМИ, в качестве основной причины произошедшего рассматривается неисправность технического оборудования транспортного средства. СК России завел уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Национальный антитеррористический комитет (НАК) отрабатывает различные версии произошедшего.

воронеж

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), взрыв автобуса в воронеже