https://ria.ru/20210813/avto-1745620176.html

Россияне назвали чаще всего ломающиеся автомобили

Россияне назвали чаще всего ломающиеся автомобили - РИА Новости, 13.08.2021

Россияне назвали чаще всего ломающиеся автомобили

Автомобили российского и китайского производства приходится ремонтировать чаще всего. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные опроса "Авито Авто". РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T12:51

2021-08-13T12:51

2021-08-13T13:50

общество

китай

южная корея

франция

мади

россия

лев зиманов

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Автомобили российского и китайского производства приходится ремонтировать чаще всего. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные опроса "Авито Авто".Около 65% респондентов отметили частые поломки машин от отечественного производителя, тогда как 40% опрошенных пожаловались на технику из Китая.На французский автотранспорт пришлось около десяти процентов негативных отзывов. Машинами из Южной Кореи оказались недовольны восемь процентов участников опроса.Специалисты выяснили, что 55% респондентов тратят на ремонт автомобиля от десяти до 40 тысяч рублей ежегодно.Большинство водителей (48%) в среднем чинят машины раз в год. Около 27% опрошенных сталкиваются с поломками до трех раз в год, 12% — более четырех.Исследование показало, что 69% респондентов назвали показателем надежности автомобиля регулярное ТО, тогда как 38% считают, что машина от зарубежного производителя будет ломаться реже.Кроме того, к маркерам надежности относят правильное хранение автотранспорта (35%) и небольшой пробег (31%). Известность марки, положительный опыт владения у знакомых и высокие оценки в авторитетных рейтингах типа Euro NCAP также имеют значение.Ранее доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов рассказал, что для продления срока службы авто необходимо периодически проходить ТО.

https://ria.ru/20210722/prodazha-1742303621.html

https://ria.ru/20210708/avtopilot-1740336160.html

китай

южная корея

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, китай, южная корея, франция, мади, россия, лев зиманов