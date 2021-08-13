https://ria.ru/20210813/avto-1745620176.html
Россияне назвали чаще всего ломающиеся автомобили
Россияне назвали чаще всего ломающиеся автомобили - РИА Новости, 13.08.2021
Россияне назвали чаще всего ломающиеся автомобили
Автомобили российского и китайского производства приходится ремонтировать чаще всего. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные опроса "Авито Авто". РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T12:51
2021-08-13T12:51
2021-08-13T13:50
общество
китай
южная корея
франция
мади
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Автомобили российского и китайского производства приходится ремонтировать чаще всего. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные опроса "Авито Авто".Около 65% респондентов отметили частые поломки машин от отечественного производителя, тогда как 40% опрошенных пожаловались на технику из Китая.На французский автотранспорт пришлось около десяти процентов негативных отзывов. Машинами из Южной Кореи оказались недовольны восемь процентов участников опроса.Специалисты выяснили, что 55% респондентов тратят на ремонт автомобиля от десяти до 40 тысяч рублей ежегодно.Большинство водителей (48%) в среднем чинят машины раз в год. Около 27% опрошенных сталкиваются с поломками до трех раз в год, 12% — более четырех.Исследование показало, что 69% респондентов назвали показателем надежности автомобиля регулярное ТО, тогда как 38% считают, что машина от зарубежного производителя будет ломаться реже.Кроме того, к маркерам надежности относят правильное хранение автотранспорта (35%) и небольшой пробег (31%). Известность марки, положительный опыт владения у знакомых и высокие оценки в авторитетных рейтингах типа Euro NCAP также имеют значение.Ранее доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов рассказал, что для продления срока службы авто необходимо периодически проходить ТО.
https://ria.ru/20210722/prodazha-1742303621.html
https://ria.ru/20210708/avtopilot-1740336160.html
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общество, китай, южная корея, франция, мади, россия, лев зиманов
12:51 13.08.2021 (обновлено: 13:50 13.08.2021)
Россияне назвали чаще всего ломающиеся автомобили
"Авито Авто": россияне чаще всего жалуются на поломки автомобилей отечественного производства
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Автомобили российского и китайского производства приходится ремонтировать чаще всего. Об этом пишут "Известия"
со ссылкой на данные опроса "Авито Авто".
Около 65% респондентов отметили частые поломки машин от отечественного производителя, тогда как 40% опрошенных пожаловались на технику из Китая.
На французский автотранспорт пришлось около десяти процентов негативных отзывов. Машинами из Южной Кореи оказались недовольны восемь процентов участников опроса.
Специалисты выяснили, что 55% респондентов тратят на ремонт автомобиля от десяти до 40 тысяч рублей ежегодно.
Большинство водителей (48%) в среднем чинят машины раз в год. Около 27% опрошенных сталкиваются с поломками до трех раз в год, 12% — более четырех.
Исследование показало, что 69% респондентов назвали показателем надежности автомобиля регулярное ТО, тогда как 38% считают, что машина от зарубежного производителя будет ломаться реже.
Кроме того, к маркерам надежности относят правильное хранение автотранспорта (35%) и небольшой пробег (31%). Известность марки, положительный опыт владения у знакомых и высокие оценки в авторитетных рейтингах типа Euro NCAP также имеют значение.
Ранее доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов
рассказал, что для продления срока службы авто необходимо периодически проходить ТО.