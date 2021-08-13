https://ria.ru/20210813/argentina-1745709971.html
В Аргентине из-за фото президента разгорелся скандал, сообщил источник
В Аргентине из-за фото президента разгорелся скандал, сообщил источник - РИА Новости, 13.08.2021
В Аргентине из-за фото президента разгорелся скандал, сообщил источник
Публикация фотографий празднования дня рождения первой леди Аргентины во время карантина вызвала скандал в политических кругах страны. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T22:06
2021-08-13T22:06
2021-08-13T23:57
распространение коронавируса
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аргентина
альберто фернандес
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 авг — РИА Новости. Публикация фотографий празднования дня рождения первой леди Аргентины во время карантина вызвала скандал в политических кругах страны.Так, различные издания обнародовали снимки, на которых видно, что на мероприятии присутствуют 12 человек, они сидят за столом без масок и не соблюдают социальную дистанцию.По данным телеканала TN, фотографии сделали в резиденции главы государства Альберто Фернандеса в июле прошлого года, когда в стране были запрещены любые мероприятия и действовал жесткий карантин.Как сообщил РИА Новости источник в судебных кругах, федеральный прокурор запросил список людей, которые посещали резиденцию.Позднее, выступая с заявлением, Фернандес признал, что принимал гостей во время карантина. По его словам, к нему приходили сотни людей — губернаторы, министры, актеры, футболисты, люди, которым была нужна помощь."Четырнадцатого июля в день рождения моей дорогой Фабиолы (первая леди. — Прим. ред.), она созвала встречу, чтобы поднять бокалы, чего не должна была делать, я жалею, что так произошло. <...> Этого не повторится", — добавил президент.Глава кабинета министров страны Сантьяго Кафьеро в интервью Radio 10 назвал произошедшее ошибкой.Депутаты от оппозиции намерены требовать импичмента Фернандеса.
https://ria.ru/20200603/1572432279.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, аргентина, альберто фернандес, коронавирус covid-19
22:06 13.08.2021 (обновлено: 23:57 13.08.2021)
В Аргентине из-за фото президента разгорелся скандал, сообщил источник
Источник: в Аргентине разгорелся скандал из-за фото президента с гостями во время карантина
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 авг — РИА Новости.
Публикация фотографий празднования дня рождения первой леди Аргентины
во время карантина вызвала скандал в политических кругах страны.
Так, различные издания обнародовали снимки, на которых видно, что на мероприятии присутствуют 12 человек, они сидят за столом без масок и не соблюдают социальную дистанцию.
По данным телеканала TN, фотографии сделали в резиденции главы государства Альберто Фернандеса
в июле прошлого года, когда в стране были запрещены любые мероприятия и действовал жесткий карантин.
Как сообщил РИА Новости источник в судебных кругах, федеральный прокурор запросил список людей, которые посещали резиденцию.
Позднее, выступая с заявлением, Фернандес признал, что принимал гостей во время карантина. По его словам, к нему приходили сотни людей — губернаторы, министры, актеры, футболисты, люди, которым была нужна помощь.
"Четырнадцатого июля в день рождения моей дорогой Фабиолы (первая леди. — Прим. ред.), она созвала встречу, чтобы поднять бокалы, чего не должна была делать, я жалею, что так произошло. <...> Этого не повторится", — добавил президент.
Глава кабинета министров страны Сантьяго Кафьеро в интервью Radio 10 назвал произошедшее ошибкой.
Депутаты от оппозиции намерены требовать импичмента Фернандеса.