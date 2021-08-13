https://ria.ru/20210813/argentina-1745709971.html

В Аргентине из-за фото президента разгорелся скандал, сообщил источник

В Аргентине из-за фото президента разгорелся скандал, сообщил источник - РИА Новости, 13.08.2021

В Аргентине из-за фото президента разгорелся скандал, сообщил источник

Публикация фотографий празднования дня рождения первой леди Аргентины во время карантина вызвала скандал в политических кругах страны. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T22:06

2021-08-13T22:06

2021-08-13T23:57

распространение коронавируса

в мире

аргентина

альберто фернандес

коронавирус covid-19

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 авг — РИА Новости. Публикация фотографий празднования дня рождения первой леди Аргентины во время карантина вызвала скандал в политических кругах страны.Так, различные издания обнародовали снимки, на которых видно, что на мероприятии присутствуют 12 человек, они сидят за столом без масок и не соблюдают социальную дистанцию.По данным телеканала TN, фотографии сделали в резиденции главы государства Альберто Фернандеса в июле прошлого года, когда в стране были запрещены любые мероприятия и действовал жесткий карантин.Как сообщил РИА Новости источник в судебных кругах, федеральный прокурор запросил список людей, которые посещали резиденцию.Позднее, выступая с заявлением, Фернандес признал, что принимал гостей во время карантина. По его словам, к нему приходили сотни людей — губернаторы, министры, актеры, футболисты, люди, которым была нужна помощь."Четырнадцатого июля в день рождения моей дорогой Фабиолы (первая леди. — Прим. ред.), она созвала встречу, чтобы поднять бокалы, чего не должна была делать, я жалею, что так произошло. <...> Этого не повторится", — добавил президент.Глава кабинета министров страны Сантьяго Кафьеро в интервью Radio 10 назвал произошедшее ошибкой.Депутаты от оппозиции намерены требовать импичмента Фернандеса.

https://ria.ru/20200603/1572432279.html

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в мире, аргентина, альберто фернандес, коронавирус covid-19