https://ria.ru/20210813/arest-1745689308.html

Суд арестовал водителя, протаранившего остановку на юго-западе Москвы

Суд арестовал водителя, протаранившего остановку на юго-западе Москвы - РИА Новости, 13.08.2021

Суд арестовал водителя, протаранившего остановку на юго-западе Москвы

Суд арестовал водителя автомобиля, протаранившего остановку на улице Миклухо-Маклая в Москве, в результате чего пострадали два пешехода, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T18:50

2021-08-13T18:50

2021-08-13T19:48

происшествия

дтп

москва

арест

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Суд арестовал водителя автомобиля, протаранившего остановку на улице Миклухо-Маклая в Москве, в результате чего пострадали два пешехода, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Суд с учетом позиции прокуратуры, поддержавшей ходатайство следствия, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Накануне в столичном дептрансе сообщили о ДТП на улице Миклухо-Маклая: автомобиль въехал в остановку, в результате пострадали два человека. Как отмечали в ГАИ, травмы получили бабушка и ее внучка. Также в дептрансе сообщали, что женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами. Водитель был пьян.У пострадавшей 16-летней девушки предварительно диагностирован перелом пальцев правой стопы. Ее 61-летняя бабушка получила тяжелую сочетанную травму, травматическую ампутацию правой нижней конечности, закрытый перелом левой голени, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.В отношении водителя Ильи Корнеева возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

https://ria.ru/20210714/rebenok-1741216642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Арест водителя автомобиля, протаранившего остановку на юго-западе Москвы Суд арестовал водителя автомобиля, протаранившего остановку на юго-западе Москвы 2021-08-13T18:50 true PT0M29S

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происшествия, дтп, москва, арест, россия