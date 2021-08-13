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Суд арестовал водителя, протаранившего остановку на юго-западе Москвы
Суд арестовал водителя, протаранившего остановку на юго-западе Москвы - РИА Новости, 13.08.2021
Суд арестовал водителя, протаранившего остановку на юго-западе Москвы
Суд арестовал водителя автомобиля, протаранившего остановку на улице Миклухо-Маклая в Москве, в результате чего пострадали два пешехода, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T18:50
2021-08-13T18:50
2021-08-13T19:48
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Суд арестовал водителя автомобиля, протаранившего остановку на улице Миклухо-Маклая в Москве, в результате чего пострадали два пешехода, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Суд с учетом позиции прокуратуры, поддержавшей ходатайство следствия, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Накануне в столичном дептрансе сообщили о ДТП на улице Миклухо-Маклая: автомобиль въехал в остановку, в результате пострадали два человека. Как отмечали в ГАИ, травмы получили бабушка и ее внучка. Также в дептрансе сообщали, что женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами. Водитель был пьян.У пострадавшей 16-летней девушки предварительно диагностирован перелом пальцев правой стопы. Ее 61-летняя бабушка получила тяжелую сочетанную травму, травматическую ампутацию правой нижней конечности, закрытый перелом левой голени, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.В отношении водителя Ильи Корнеева возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
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Арест водителя автомобиля, протаранившего остановку на юго-западе Москвы
Суд арестовал водителя автомобиля, протаранившего остановку на юго-западе Москвы
2021-08-13T18:50
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РИА Новости
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происшествия, дтп, москва, арест, россия
18:50 13.08.2021 (обновлено: 19:48 13.08.2021)
Суд арестовал водителя, протаранившего остановку на юго-западе Москвы
Суд арестовал водителя автомобиля, протаранившего остановку на улице Миклухо-Маклая в Москве
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
Суд арестовал водителя автомобиля, протаранившего остановку на улице Миклухо-Маклая в Москве
, в результате чего пострадали два пешехода, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Суд с учетом позиции прокуратуры, поддержавшей ходатайство следствия, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Накануне в столичном дептрансе сообщили о ДТП на улице Миклухо-Маклая: автомобиль въехал в остановку, в результате пострадали два человека. Как отмечали в ГАИ, травмы получили бабушка и ее внучка. Также в дептрансе сообщали, что женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами. Водитель был пьян.
У пострадавшей 16-летней девушки предварительно диагностирован перелом пальцев правой стопы. Ее 61-летняя бабушка получила тяжелую сочетанную травму, травматическую ампутацию правой нижней конечности, закрытый перелом левой голени, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
В отношении водителя Ильи Корнеева возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).