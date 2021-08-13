https://ria.ru/20210813/arest-1745651783.html

В Калининграде арестовали мужчину, ранившего ножом беременную жену

В Калининграде арестовали мужчину, ранившего ножом беременную жену - РИА Новости, 13.08.2021

В Калининграде арестовали мужчину, ранившего ножом беременную жену

Жителя Зеленоградского района Калининградской области, который напал на свою беременную жену с ножом и топором, а потом угрожал убить двухлетнюю дочку,... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T15:22

2021-08-13T15:22

2021-08-13T15:22

происшествия

ковров

калининградская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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КАЛИНИНГРАД, 13 авг - РИА Новости. Жителя Зеленоградского района Калининградской области, который напал на свою беременную жену с ножом и топором, а потом угрожал убить двухлетнюю дочку, арестовали, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России Наталья Гацко.Сообщалось, что в ночь на 12 августа, пьяный 34-летний житель поселка Коврово напал с ножом и топором на жену, которая находится на девятом месяце беременности, ранил ее. Женщине удалось выбежать на улицу и обратиться за помощью к соседям. Подозреваемый остался в доме, где находились трое детей (двое сыновей женщины девяти и шести лет и их совместная двухлетняя дочь). Мальчики спали на втором этаже, девочку мужчина взял на руки и, схватив нож, угрожал убить. Ребенок не пострадал, а женщина получила резаные раны обеих рук. Переговоры с мужчиной длились несколько часов. Бойцы специального отряда быстрого реагирования "Викинг" управления Росгвардии обезвредили мужчину.Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство двух лиц — малолетнего и беременной женщины, а также о незаконном лишении свободы, совершенном с применением оружия, в отношении несовершеннолетнего."Подозреваемому предъявлено обвинение, с ним проведена проверка показаний на месте. Вину в совершенных преступлениях мужчина признал, в качестве мотива он указал бытовую ссору на почве ревности. Сегодня Зеленоградским районным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила представитель ведомства, отметив, что обвиняемый водворен в следственный изолятор до 12 октября 2021 года.По словам Гацко, суд согласился с доводами следствия о том, что обвиняемый, не имея регистрации на территории Калининградской области и постоянного источника дохода, может скрыться от органов следствия и оказать давление на потерпевших. Расследование дела продолжается, ход следствия контролирует руководитель следственного управления СК РФ по Калининградской области Дмитрий Бочаров.

https://ria.ru/20210813/napadenie-1745592724.html

ковров

калининградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ковров, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия