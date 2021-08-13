https://ria.ru/20210813/arest-1745638125.html

В Москве арестовали участницу Pussy Riot

В Москве арестовали участницу Pussy Riot - РИА Новости, 13.08.2021

В Москве арестовали участницу Pussy Riot

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргарита Коновалова) по статье о демонстрации нацистской символики, сообщил... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T14:18

2021-08-13T14:18

2021-08-13T14:24

москва

pussy riot

происшествия

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргарита Коновалова) по статье о демонстрации нацистской символики, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.Вчера днём девушку задержали на выходе из спецприемника, где она провела 15 суток по административной статье о неповиновении полиции."Суд назначил ей 15 суток ареста", - сказал собеседник агентства.Это максимальное наказание по статье 20.3 КоАП РФ. Как сообщал Захватов, Флорес разместила в Instagram фотоколлаж с артистом из группы Tokio Hotel в фашистской форме.За последние два месяца несколько участников Pussy Riot были задержаны и привлечены к ответственности по статьям о мелком хулиганстве или неповиновении полиции.В начале декабря прошлого года Коноваловой назначили 20 суток ареста за проведение акции "Осторожно, хрупкое" на Манежной площади, во время которой она и еще одна участница группы Мария Алехина в русских народных костюмах приматывали скотчем к фонарному столбу мужчину, одетого в форму сотрудника ОМОН.Pussy Riot – скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен.Впоследствии Хамовнический суд Москвы приговорил каждую из трех участниц акции – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд затем изменил Самуцевич наказание на условное, а Толоконникова и Алехина отправились в колонию, из которой вышли в декабре 2013 года по амнистии.

https://ria.ru/20210718/nikulshina-1741737630.html

https://ria.ru/20210723/alekhina-1742527601.html

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москва, pussy riot, происшествия, россия