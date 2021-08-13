14:18 13.08.2021 (обновлено: 14:24 13.08.2021)
В Москве арестовали участницу Pussy Riot
Суд в Москве арестовал участницу Pussy Riot Флорес на 15 суток за нацистскую символику в соцсетях
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргарита Коновалова) по статье о демонстрации нацистской символики, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.
Вчера днём девушку задержали на выходе из спецприемника, где она провела 15 суток по административной статье о неповиновении полиции.
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"Суд назначил ей 15 суток ареста", - сказал собеседник агентства.
Это максимальное наказание по статье 20.3 КоАП РФ. Как сообщал Захватов, Флорес разместила в Instagram фотоколлаж с артистом из группы Tokio Hotel в фашистской форме.
За последние два месяца несколько участников Pussy Riot были задержаны и привлечены к ответственности по статьям о мелком хулиганстве или неповиновении полиции.
В начале декабря прошлого года Коноваловой назначили 20 суток ареста за проведение акции "Осторожно, хрупкое" на Манежной площади, во время которой она и еще одна участница группы Мария Алехина в русских народных костюмах приматывали скотчем к фонарному столбу мужчину, одетого в форму сотрудника ОМОН.
Pussy Riot – скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен.
Впоследствии Хамовнический суд Москвы приговорил каждую из трех участниц акции – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд затем изменил Самуцевич наказание на условное, а Толоконникова и Алехина отправились в колонию, из которой вышли в декабре 2013 года по амнистии.
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