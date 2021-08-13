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Врач рассказала к чему может привести злоупотребление арбузом и дыней
Врач рассказала к чему может привести злоупотребление арбузом и дыней - РИА Новости, 13.08.2021
Врач рассказала к чему может привести злоупотребление арбузом и дыней
Злоупотребление арбузом и дыней может привести к метаболическим нарушениям, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T08:21
2021-08-13T08:21
2021-08-13T08:21
общество
антонина стародубова
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Злоупотребление арбузом и дыней может привести к метаболическим нарушениям, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.При этом она, отвечая на вопрос, полезны ли бахчевые для спортсменов, отметила, что для всех людей, в том числе занимающихся спортом, важно соблюдать принципы здорового питания, сбалансированности и разнообразия рациона с целью получения из пищи всех необходимых веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов, биологически активных веществ. По ее мнению, в ежедневном меню должны присутствовать все группы продуктов питания и в том числе сезонные овощи и фрукты, включая арбузы и дыни.
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общество, антонина стародубова
Врач рассказала к чему может привести злоупотребление арбузом и дыней
Диетолог Стародубова: злоупотребление арбузом и дыней может привести к метаболическим нарушениям
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
Злоупотребление арбузом и дыней может привести к метаболическим нарушениям, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова
.
"Любые монодиеты вредны. Необходимо придерживаться принципов здорового питания, одним из ключевых моментов которого является разнообразие. Злоупотребление арбузами и дынями, с учетом их высокого гликемического индекса, может привести к метаболическим нарушениям, и в качестве монодиеты не рекомендуется для лечения или профилактики ожирения", - сказала Стародубова, отвечая на вопрос, можно ли есть арбуз и дыню на диете для похудения.
При этом она, отвечая на вопрос, полезны ли бахчевые для спортсменов, отметила, что для всех людей, в том числе занимающихся спортом, важно соблюдать принципы здорового питания, сбалансированности и разнообразия рациона с целью получения из пищи всех необходимых веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов, биологически активных веществ. По ее мнению, в ежедневном меню должны присутствовать все группы продуктов питания и в том числе сезонные овощи и фрукты, включая арбузы и дыни.