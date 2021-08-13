https://ria.ru/20210813/arbuz-1745573136.html

Врач рассказала к чему может привести злоупотребление арбузом и дыней

Врач рассказала к чему может привести злоупотребление арбузом и дыней - РИА Новости, 13.08.2021

Врач рассказала к чему может привести злоупотребление арбузом и дыней

Злоупотребление арбузом и дыней может привести к метаболическим нарушениям, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T08:21

2021-08-13T08:21

2021-08-13T08:21

общество

антонина стародубова

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Злоупотребление арбузом и дыней может привести к метаболическим нарушениям, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.При этом она, отвечая на вопрос, полезны ли бахчевые для спортсменов, отметила, что для всех людей, в том числе занимающихся спортом, важно соблюдать принципы здорового питания, сбалансированности и разнообразия рациона с целью получения из пищи всех необходимых веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов, биологически активных веществ. По ее мнению, в ежедневном меню должны присутствовать все группы продуктов питания и в том числе сезонные овощи и фрукты, включая арбузы и дыни.

https://ria.ru/20210804/arbuz-1744384371.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, антонина стародубова