https://ria.ru/20210813/apple-1745688056.html

В Apple объяснили работу обновления по просмотру пользовательского контента

В Apple объяснили работу обновления по просмотру пользовательского контента - РИА Новости, 13.08.2021

В Apple объяснили работу обновления по просмотру пользовательского контента

Один из руководителей Apple Крейг Федериги в интервью The Wall Street Journal заверил, что средства поиска детской порнографии, которыми американская компания... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T18:44

2021-08-13T18:44

2021-08-13T18:44

технологии

apple

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ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Один из руководителей Apple Крейг Федериги в интервью The Wall Street Journal заверил, что средства поиска детской порнографии, которыми американская компания планирует оснастить свои мобильные телефоны и планшеты, не дают ей доступа к остальному пользовательскому контенту.Вице-президент Apple по разработке программного обеспечения попытался развеять опасения относительно того, что новые функции ослабят конфиденциальность пользователей и могут быть использованы "репрессивными правительствами" для доступа к персональным данным."Если и только если вы превысите некий порог, который составляет что-то около 30 соответствий известным фотографическим изображениям детской порнографии, только тогда Apple что-то узнает о вашем аккаунте и этих снимках, но ни о каких других ваших снимках", - сказал Федериги.Компания планирует cверять снимки, закачиваемые в "облачное" хранилище iCloud, с базой данных детской порнографии и при серийных совпадениях ставить в известность профильную американскую НКО - Национальным центр пропавших и эксплуатируемых детей."Система не будет заниматься анализом, храните ли вы фотографии своего ребенка в ванной. Или есть у вас какие-то порнографические снимки. Речь буквально идет о том, чтобы выявлять точные совпадения с конкретными известными детскими порнографическими изображениями", - сказал Федериги.Накануне агентство Рейтер писало со ссылкой на источники в компании, что сотрудники Apple оставили в корпоративном мессенджере Slack порядка 800 сообщений по поводу нововведений. Многие выражают обеспокоенность внедрением мониторинговых функций, которые, по их мнению, могут стать инструментом для цензуры. Другие участники беспрецедентной для Apple дискуссии говорили об ущербе для репутации компании как флагмана по защите персональных данных.

https://ria.ru/20210809/iphone-1744723229.html

https://ria.ru/20210812/chechnya-1745452446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple