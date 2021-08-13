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Шоубиз
https://ria.ru/20210813/anketa-1744553221.html
Мне стыдно за темное прошлое: школьная анкета Стаса Пьехи
Мне стыдно за темное прошлое: школьная анкета Стаса Пьехи - РИА Новости, 13.08.2021
Мне стыдно за темное прошлое: школьная анкета Стаса Пьехи
В России стартовал школьный сезон: традиционные сборы детей перед началом нового учебного года. Сегодня у молодого поколения есть интернет и соцсети, где можно... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T10:03
2021-08-13T10:03
шоубиз
звезды
стас пьеха
шоу-бизнес
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В России стартовал школьный сезон: традиционные сборы детей перед началом нового учебного года. Сегодня у молодого поколения есть интернет и соцсети, где можно узнать и увлечения, и любимую музыку, и откровенные заявления другого человека. А раньше эта информация содержалась в рукописных школьных анкетах.РИА Новости решили вспомнить те времена и предложили звездам ответить на те самые вопросы из разрисованной тетрадки. Первым стал певец Стас Пьеха.
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звезды, стас пьеха, шоу-бизнес
10:03 13.08.2021
 

Мне стыдно за темное прошлое: школьная анкета Стаса Пьехи

© Предоставлено пресс-службой Стаса ПьехиСтас Пьеха
Стас Пьеха
© Предоставлено пресс-службой Стаса Пьехи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В России стартовал школьный сезон: традиционные сборы детей перед началом нового учебного года. Сегодня у молодого поколения есть интернет и соцсети, где можно узнать и увлечения, и любимую музыку, и откровенные заявления другого человека. А раньше эта информация содержалась в рукописных школьных анкетах.
РИА Новости решили вспомнить те времена и предложили звездам ответить на те самые вопросы из разрисованной тетрадки. Первым стал певец Стас Пьеха.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШкольная анкета для шоу-бизнеса
Школьная анкета для шоу-бизнеса - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
  1. 1
    Как тебя зовут? Станислав Пятрасович Пьеха.
  2. 2
    Сколько тебе лет? 40.
  3. 3
    В каком городе ты родился? В Ленинграде.
  4. 4
    Как зовут твою лучшего друга? У меня много друзей, но лучшего нет.
  5. 5
    У тебя есть домашние животные? Появился щенок породы американский булли по имени Труша.
  6. 6
    Любимая еда? Люблю итальянскую, японскую кухню, но часто меняется в зависимости от сезона. Иногда очень люблю морепродукты, мясо, а иногда совершенно этого не хочу. Стараюсь есть диетически.
  7. 7
    Любимый напиток? Китайский чай.
  8. 8
    Любимый цвет? Зеленый.
  9. 9
    Любимая книга? Дэниел Киз "Цветы для Элджернона", Габриэль Гарсиа Маркес "Сто лет одиночества", Ирвин Дэвид Ялом "Когда Ницше плакал".
  10. 10
    Любимый фильм? "Красота по-американски", "Мотылек", "Молчание ягнят", "Побег из Шоушенка".
  11. 11
    Любимый мультфильм? "Том и Джерри".
  12. 12
    Любимый актер/актриса? Рассел Кроу времен фильма "Гладиатор", Шон Пенн, Том Хэнкс; любимых актрис много, но в детстве особенно нравилась Шерон Стоун.
  13. 13
    Любимый певец/певица/группа? Группа "Кино", Sting, Coldplay, Наташа Бедингфилд, Лана Дель Рей.
  14. 14
    Любимый блогер? Сложно ответить, у каждого понемногу.
  15. 15
    На кого ты хотел быть похожим (твой кумир)? На Брэда Питта в детстве, на Иосифа Кобзона с точки зрения мужских, человеческих качеств, на Мухаммеда Али и Стинга.
  16. 16
    О чем ты мечтаешь? Жить в гармонии с собой, максимально развивать бизнес, чтобы не зависеть от постоянных переездов и гастролей.
  17. 17
    Какое твое самое хорошее качество? Искренность.
  18. 18
    Какое твое самое плохое качество? Лень.
  19. 19
    Кем ты хотел стать в детстве? Я хотел стать летчиком, иметь жвачный магазин и быть рок-звездой.
  20. 20
    Где ты проводил свои летние каникулы? Часть летних каникул проводил на Западной Украине в Карпатах, а часть — в пионерлагерях.
  21. 21
    Какие кружки ты посещал? Я в основном занимался музыкой, писал стихи, кружков не посещал. Однажды был награжден за стих на городском конкурсе. Ходил на карате, но эпизодически. В детстве у меня было довольно мало увлечений — музыка, субкультуры и так далее.
  22. 22
    Что тебя раздражает? Суета, угодничество, нечестность, двойные стандарты.
  23. 23
    Что тебе нужно для счастья? Убрать все раздражители из жизни.
  24. 24
    Для меня нереально купить себе мотоцикл и ездить на нем.
  25. 25
    В жизни я не могу обойтись без машины.
  26. 26
    Мне стыдно за многое, что я сделал, когда был в темном периоде своей жизни.
  27. 27
    Пожелание хозяину анкеты? Долголетия изданию РИА Новости и здоровья каждому!
 
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