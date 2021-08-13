https://ria.ru/20210813/anketa-1744553221.html

Мне стыдно за темное прошлое: школьная анкета Стаса Пьехи

Мне стыдно за темное прошлое: школьная анкета Стаса Пьехи - РИА Новости, 13.08.2021

Мне стыдно за темное прошлое: школьная анкета Стаса Пьехи

В России стартовал школьный сезон: традиционные сборы детей перед началом нового учебного года. Сегодня у молодого поколения есть интернет и соцсети, где можно... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T10:03

2021-08-13T10:03

2021-08-13T10:03

шоубиз

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стас пьеха

шоу-бизнес

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В России стартовал школьный сезон: традиционные сборы детей перед началом нового учебного года. Сегодня у молодого поколения есть интернет и соцсети, где можно узнать и увлечения, и любимую музыку, и откровенные заявления другого человека. А раньше эта информация содержалась в рукописных школьных анкетах.РИА Новости решили вспомнить те времена и предложили звездам ответить на те самые вопросы из разрисованной тетрадки. Первым стал певец Стас Пьеха.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

звезды, стас пьеха, шоу-бизнес