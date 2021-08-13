Мне стыдно за темное прошлое: школьная анкета Стаса Пьехи
© Предоставлено пресс-службой Стаса ПьехиСтас Пьеха
© Предоставлено пресс-службой Стаса Пьехи
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В России стартовал школьный сезон: традиционные сборы детей перед началом нового учебного года. Сегодня у молодого поколения есть интернет и соцсети, где можно узнать и увлечения, и любимую музыку, и откровенные заявления другого человека. А раньше эта информация содержалась в рукописных школьных анкетах.
РИА Новости решили вспомнить те времена и предложили звездам ответить на те самые вопросы из разрисованной тетрадки. Первым стал певец Стас Пьеха.
- 1Как тебя зовут? Станислав Пятрасович Пьеха.
- 2Сколько тебе лет? 40.
- 3В каком городе ты родился? В Ленинграде.
- 4Как зовут твою лучшего друга? У меня много друзей, но лучшего нет.
- 5У тебя есть домашние животные? Появился щенок породы американский булли по имени Труша.
- 6Любимая еда? Люблю итальянскую, японскую кухню, но часто меняется в зависимости от сезона. Иногда очень люблю морепродукты, мясо, а иногда совершенно этого не хочу. Стараюсь есть диетически.
- 7Любимый напиток? Китайский чай.
- 8Любимый цвет? Зеленый.
- 9Любимая книга? Дэниел Киз "Цветы для Элджернона", Габриэль Гарсиа Маркес "Сто лет одиночества", Ирвин Дэвид Ялом "Когда Ницше плакал".
- 10Любимый фильм? "Красота по-американски", "Мотылек", "Молчание ягнят", "Побег из Шоушенка".
- 11Любимый мультфильм? "Том и Джерри".
- 12Любимый актер/актриса? Рассел Кроу времен фильма "Гладиатор", Шон Пенн, Том Хэнкс; любимых актрис много, но в детстве особенно нравилась Шерон Стоун.
- 13Любимый певец/певица/группа? Группа "Кино", Sting, Coldplay, Наташа Бедингфилд, Лана Дель Рей.
- 14Любимый блогер? Сложно ответить, у каждого понемногу.
- 15На кого ты хотел быть похожим (твой кумир)? На Брэда Питта в детстве, на Иосифа Кобзона с точки зрения мужских, человеческих качеств, на Мухаммеда Али и Стинга.
- 16О чем ты мечтаешь? Жить в гармонии с собой, максимально развивать бизнес, чтобы не зависеть от постоянных переездов и гастролей.
- 17Какое твое самое хорошее качество? Искренность.
- 18Какое твое самое плохое качество? Лень.
- 19Кем ты хотел стать в детстве? Я хотел стать летчиком, иметь жвачный магазин и быть рок-звездой.
- 20Где ты проводил свои летние каникулы? Часть летних каникул проводил на Западной Украине в Карпатах, а часть — в пионерлагерях.
- 21Какие кружки ты посещал? Я в основном занимался музыкой, писал стихи, кружков не посещал. Однажды был награжден за стих на городском конкурсе. Ходил на карате, но эпизодически. В детстве у меня было довольно мало увлечений — музыка, субкультуры и так далее.
- 22Что тебя раздражает? Суета, угодничество, нечестность, двойные стандарты.
- 23Что тебе нужно для счастья? Убрать все раздражители из жизни.
- 24Для меня нереально купить себе мотоцикл и ездить на нем.
- 25В жизни я не могу обойтись без машины.
- 26Мне стыдно за многое, что я сделал, когда был в темном периоде своей жизни.
- 27Пожелание хозяину анкеты? Долголетия изданию РИА Новости и здоровья каждому!