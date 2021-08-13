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В Анапе ввели режим ЧС из-за надвигающихся ливней

В Анапе ввели режим ЧС из-за надвигающихся ливней - РИА Новости, 13.08.2021

В Анапе ввели режим ЧС из-за надвигающихся ливней

В Анапе ввели режим ЧС из-за сильных дождей, во второй половине дня возможны новые осадки до 50 миллиметров, сообщает местная мэрия. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T15:19

2021-08-13T15:19

2021-08-13T18:37

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россия

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КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости. В Анапе ввели режим ЧС из-за сильных дождей, во второй половине дня возможны новые осадки до 50 миллиметров, сообщает местная мэрия.За минувшую ночь в городе выпала трехмесячная норма осадков, на курорте ввели режим повышенной готовности.По данным местных властей, нарушения энергоснабжения в городе и сельских округах еще устраняют девять бригад энергетиков, все силы и средства МЧС в полной боевой готовности. Наиболее сложная ситуация в поселке Уташ и на Пионерском проспекте, где остается угроза подтопления домовладений и здравниц.Отмечается, что глава курорта Василий Швец поручил предусмотреть дополнительные временные пункты размещения в поселках Витязево, Сукко, в районе Виноградного на случай необходимости эвакуации людей, а также взять на особый контроль ветеранов, инвалидов, многодетные семьи, одиноких пожилых людей, которые проживают в зоне возможного подтопления.Власти Анапы также сообщили, что из-за непогоды категорически запрещено купание в море и на всех водоемах, а также выход в море маломерных плавсредств.

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Реки из берегов: последствия проливных дождей в Анапе Ситуации с непогодой, подобной нынешнему, в Анапе не было десятки лет, заявили в региональном МЧС 2021-08-13T15:19 true PT1M04S

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анапа, происшествия, россия