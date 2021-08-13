https://ria.ru/20210813/anapa-1745647546.html
В Анапе выпала трехмесячная норма осадков
В Анапе выпала трехмесячная норма осадков - РИА Новости, 13.08.2021
В Анапе выпала трехмесячная норма осадков
В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T15:12
2021-08-13T15:12
2021-08-13T19:44
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков, сообщает оперштаб Краснодарского края."На борьбу с последствиями ночной стихии направили все силы городских и экстренных служб", — уточняет оперштаб в телеграм-канале.Как сообщается, за неполные сутки в Анапе выпало 109 миллиметров осадков, подтоплены многие участки в жилом секторе. "Больше всего пострадали улицы Северная, Ленинградская, Садовая, Пионерский проспект, а также низинные участки поселков Виноградного и Уташ", — говорится в сообщении.В ликвидации последствий задействовали подразделения Кубань-Спас, муниципальной службы спасения, пожарно-спасательного гарнизона, аварийные бригады Водоканала. Кроме того, в Анапу прибыли дополнительные группировки личного состава и спецтехники краевого ГУ МЧС России. Восстановительные работы продолжаются.
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Реки из берегов: последствия проливных дождей в Анапе
Ситуации с непогодой, подобной нынешнему, в Анапе не было десятки лет, заявили в региональном МЧС
2021-08-13T15:12
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краснодарский край, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы, туризм, россия, отдых на море, отдых в россии 2021 летом
15:12 13.08.2021 (обновлено: 19:44 13.08.2021)
В Анапе выпала трехмесячная норма осадков
В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков, сообщает оперштаб Краснодарского края.
"На борьбу с последствиями ночной стихии направили все силы городских и экстренных служб", — уточняет оперштаб в телеграм-канале.
Как сообщается, за неполные сутки в Анапе выпало 109 миллиметров осадков, подтоплены многие участки в жилом секторе. "Больше всего пострадали улицы Северная, Ленинградская, Садовая, Пионерский проспект, а также низинные участки поселков Виноградного и Уташ", — говорится в сообщении.
В ликвидации последствий задействовали подразделения Кубань-Спас, муниципальной службы спасения, пожарно-спасательного гарнизона, аварийные бригады Водоканала. Кроме того, в Анапу прибыли дополнительные группировки личного состава и спецтехники краевого ГУ МЧС России. Восстановительные работы продолжаются.