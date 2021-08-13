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В Анапе выпала трехмесячная норма осадков

В Анапе выпала трехмесячная норма осадков - РИА Новости, 13.08.2021

В Анапе выпала трехмесячная норма осадков

В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T15:12

2021-08-13T15:12

2021-08-13T19:44

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков, сообщает оперштаб Краснодарского края."На борьбу с последствиями ночной стихии направили все силы городских и экстренных служб", — уточняет оперштаб в телеграм-канале.Как сообщается, за неполные сутки в Анапе выпало 109 миллиметров осадков, подтоплены многие участки в жилом секторе. "Больше всего пострадали улицы Северная, Ленинградская, Садовая, Пионерский проспект, а также низинные участки поселков Виноградного и Уташ", — говорится в сообщении.В ликвидации последствий задействовали подразделения Кубань-Спас, муниципальной службы спасения, пожарно-спасательного гарнизона, аварийные бригады Водоканала. Кроме того, в Анапу прибыли дополнительные группировки личного состава и спецтехники краевого ГУ МЧС России. Восстановительные работы продолжаются.

https://ria.ru/20210813/sochi-1745604271.html

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Реки из берегов: последствия проливных дождей в Анапе Ситуации с непогодой, подобной нынешнему, в Анапе не было десятки лет, заявили в региональном МЧС 2021-08-13T15:12 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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