https://ria.ru/20210813/anapa-1745644359.html
В Анапе ввели режим ЧС
В Анапе ввели режим ЧС - РИА Новости, 13.08.2021
В Анапе ввели режим ЧС
В Анапе из-за непогоды ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает мэрия. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:43
2021-08-13T14:43
2021-08-13T18:37
анапа
происшествия
пионерский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
василий швец
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КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости. В Анапе из-за непогоды ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает мэрия.Поводом для этого стали прогнозы синоптиков: во второй половине дня в городе ожидается новый залповый выброс осадков — до 50 миллиметров. "Это решение поддержали члены КЧС: руководители спасательных и силовых структур", — говорится в сообщении.Отмечается, что глава курорта Василий Швец поручил предусмотреть дополнительные временные пункты размещения в поселках Витязево, Сукко и в районе Виноградного, взять на особый контроль ветеранов, инвалидов, многодетные семьи, одиноких пожилых людей, которые проживают в зоне возможного подтопления.Минувшей ночью в Анапе выпала трехмесячная норма осадков, подтоплены многие жилые дома, местами нарушено энергоснабжение. Все силы и средства МЧС привели в полную боевую готовность. Наиболее сложная ситуация складывается в поселке Уташ и на Пионерском проспекте.Из-за непогоды категорически запрещено купаться, а также выходить в море на маломерных судах.
https://ria.ru/20210813/krym-1745612555.html
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Реки из берегов: последствия проливных дождей в Анапе
Ситуации с непогодой, подобной нынешнему, в Анапе не было десятки лет, заявили в региональном МЧС
2021-08-13T14:43
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PT1M04S
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анапа, происшествия, пионерский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), василий швец, новости - туризм, туризм