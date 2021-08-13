Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210813/amerika-1745530149.html
Америка окончательно обогнала Россию
Америка окончательно обогнала Россию - РИА Новости, 13.08.2021
Америка окончательно обогнала Россию
Если в вашей стране значительная национальная группа — в данном случае около 13 процентов населения — не чувствует себя полноценной и счастливой, то это без... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T08:00
2021-08-13T08:04
авторы
сша
кентукки
мила кунис
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745532417_0:623:2531:2047_1920x0_80_0_0_ccc224d408f1056d260e5e7b9835ef30.jpg
Если в вашей стране значительная национальная группа — в данном случае около 13 процентов населения — не чувствует себя полноценной и счастливой, то это без сомнения плохо для всех. Независимо от того, кто в такой ситуации виноват. И если группа эта давно и очень громко обвиняет во всем расизм и расистов, то первая естественная реакция — сочувствие.Но реакция эта живет до того момента, когда выясняется, как с этим самым расизмом борются. Наверное, многие слышали, что большие друзья черного населения США, Демократическая партия, насаждают везде — в армии, в госаппарате, в школах и так далее — "критическую расовую теорию". Все должны ее изучать. Но вряд ли многие у нас знают, что это за теория и особенно как она применяется на практике.И вот вам картинка из реальной жизни: американская глубинка, Университет Кентукки, где открылся Центр по излечению расовой травмы. Возглавляет его доктор наук Кэндис Харгонс, исследовавшая до того в другой американской глубинке тему взаимоотношений полов, интимности, сексуального обогащения — и под этим углом вопросы расовой и социальной справедливости. Кстати, и в Кентукки она с темы сексуальной жизни черных не слезала, что и сделало ее героиней всех основных СМИ демократов.Вот она и открыла упомянутый центр, посещать который следует в рекомендательно-обязательном порядке, прежде всего преподавателям, включая деканов. Что они там делают, кроме того, что внимательно слушают Кэндис с каменными лицами? В консервативные СМИ утекли подробности на эту тему, включая фото соответствующих записей. Ведутся они на специально розданных типографских бумажках с полуграмотной надписью, смысл которой — "шаги, которые я предпринимаю".Шаги — то есть практические упражнения после семинаров — выглядят так: "читаю антирасистскую литературу", "слушаю, что говорят студенты", "заставляю себя принять неполноценность белых — и это действительно трудно". Еще бы не трудно.Было такое государство — СССР. Там тоже считалось необходимым подвергать граждан партийно-политическому просвещению. Собирали всех, как членов КПСС, так и нет, минимум раз в неделю на семинары, политинформацию и прочие собрания. Кто-то выступал, остальные были обязаны как минимум не заснуть, как максимум — стать другими людьми, достойными светлого будущего.Длилось это долго, очень долго. Причем в 1920-е годы на таких посиделках страсти кипели настоящие, потому что светлое будущее было интересно всем, и высказывались по поводу такового самые разные мнения. В 1930-е с мнениями покончили, ну а уже в 1960-е и дальше ритуалы воспитания взрослых людей вызывали тоску и у тех, кто их проводил, и у сгонявшейся туда массовки.Американцы, похоже, быстро перепрыгнули от своих "1920-х" к финальной стадии этого недоумия. Хотя есть одно принципиальное отличие воспитателей из США от их провалившихся коллег из СССР, и отличие это, представьте, — деньги.Дело в том, что сексолог-антирасист Кэнди начала с того, что стрясла пять тысяч долларов с родного университета (она же работает дополнительно, плюс заказывает наглядные пособия и раздает те самые бумажки для заполнения). Продолжила вымогательством сначала 50 тысяч, а потом 250. Последнее для того, чтобы организовать в университете правильную методику приема студентов, то есть отдавать расово угнетенным еще больше мест, независимо от их способностей к наукам.А что касается угнетения, то никто в современных США не видел пока толпы белых, которые избивали бы черных, причем просто так, без особых поводов. А вот наоборот — сколько угодно. И все равно негры сообщают, что пылают давней безысходной ненавистью, для которой есть законные причины.Вот один маленький пример: голливудская актриса Мила Кунис и ее муж поделились в соцсетях ноу-хау насчет того, что они не моют своих детей. То есть моют, но только если грязь от них уже отваливается или если ощущается соответствующий запах. Дело, конечно, личное — их дети, их проблемы (а может, ребята вообще шутят).Однако на эту белую пару набросились черные активисты, начавшие объяснять, что не мыть детей, если лень, — это типичная "привилегия белых", которая делает этих белых неполноценными (смотри выше). Потому что попробуй угнетенный черный не мыть детей и этак легко шутить на подобную тему — отберут социальные службы. В подтверждение приводится статистика: хотя черные составляют 14 процентов от общего детского населения, 22 процента из них были отобраны у родителей и направлены куда-то еще, включая приемных воспитателей и детдома. Поэтому, завершают активисты, мы всегда моем наших детей, да что там — моемся сами постоянно, потому что в стране создана система "слежки, контроля и разделения" черных семей. Не знаете вы, что значит быть черным.С другой стороны, а с чего бы это такая система начала складываться — из общих расистских предубеждений? Может быть, в черной общине действительно были (и есть) всякие особенности поведения, из-за которых агрессивные улучшатели человека придумали эту светлую идею, опять же в стиле наших двадцатых годов — идею насильственного общественного воспитания детей?Кстати, по стилю мышления это ровно те же люди, что сейчас устраивают семинары по перевоспитанию белых и внушению им тезиса о "белой неполноценности" ради насаждения расовой гармонии. Просто раньше они пытались что-то сделать с черной общиной, а сейчас решили, что лучше зайти с другой стороны. И заметим, что "критическую расовую теорию" насаждают не только негры, куда активнее их оказываются белые левые активисты. Тем более что на всем этом можно еще и что-то заработать.В какой-то момент истории любая, видимо, страна может оказаться полигоном, на котором отрабатываются методы массовой обработки мозгов, которые потом эту страну разрушают. Раньше это был СССР — теперь мы можем на примере США учиться тому, как не надо поступать в трудном деле налаживания отношений между разными группами людей. И неважно, идет ли речь о цвете кожи, бытовых привычках или политических убеждениях.
https://radiosputnik.ria.ru/20210414/rasizm-1728323030.html
https://ria.ru/20210310/rasizm-1600484480.html
https://ria.ru/20210305/ssha-1599927323.html
https://ria.ru/20210619/tramp-1737729017.html
сша
кентукки
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Дмитрий Косырев
https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Дмитрий Косырев
https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745532417_0:524:2031:2047_1920x0_80_0_0_396940fefd775b9c6dc9f15b01a91ec2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авторы, сша, кентукки, мила кунис, россия
08:00 13.08.2021 (обновлено: 08:04 13.08.2021)
 

Америка окончательно обогнала Россию

© REUTERS / Andrew KellyПассажиры в метро в Нью-Йорке
Пассажиры в метро в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© REUTERS / Andrew Kelly
Читать ria.ru в
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Если в вашей стране значительная национальная группа — в данном случае около 13 процентов населения — не чувствует себя полноценной и счастливой, то это без сомнения плохо для всех. Независимо от того, кто в такой ситуации виноват. И если группа эта давно и очень громко обвиняет во всем расизм и расистов, то первая естественная реакция — сочувствие.
Но реакция эта живет до того момента, когда выясняется, как с этим самым расизмом борются. Наверное, многие слышали, что большие друзья черного населения США, Демократическая партия, насаждают везде — в армии, в госаппарате, в школах и так далее — "критическую расовую теорию". Все должны ее изучать. Но вряд ли многие у нас знают, что это за теория и особенно как она применяется на практике.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 21:50
СМИ: афросенаторы надавили на Байдена для решения проблемы с расизмом
И вот вам картинка из реальной жизни: американская глубинка, Университет Кентукки, где открылся Центр по излечению расовой травмы. Возглавляет его доктор наук Кэндис Харгонс, исследовавшая до того в другой американской глубинке тему взаимоотношений полов, интимности, сексуального обогащения — и под этим углом вопросы расовой и социальной справедливости. Кстати, и в Кентукки она с темы сексуальной жизни черных не слезала, что и сделало ее героиней всех основных СМИ демократов.
Вот она и открыла упомянутый центр, посещать который следует в рекомендательно-обязательном порядке, прежде всего преподавателям, включая деканов. Что они там делают, кроме того, что внимательно слушают Кэндис с каменными лицами? В консервативные СМИ утекли подробности на эту тему, включая фото соответствующих записей. Ведутся они на специально розданных типографских бумажках с полуграмотной надписью, смысл которой — "шаги, которые я предпринимаю".
Шаги — то есть практические упражнения после семинаров — выглядят так: "читаю антирасистскую литературу", "слушаю, что говорят студенты", "заставляю себя принять неполноценность белых — и это действительно трудно". Еще бы не трудно.
Протесты перед правительственным центром округа Хеннепин во время суда над офицером полиции Дереком Шовином в Миннесоте - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 08:00
А у них белых линчуют…
Было такое государство — СССР. Там тоже считалось необходимым подвергать граждан партийно-политическому просвещению. Собирали всех, как членов КПСС, так и нет, минимум раз в неделю на семинары, политинформацию и прочие собрания. Кто-то выступал, остальные были обязаны как минимум не заснуть, как максимум — стать другими людьми, достойными светлого будущего.
Длилось это долго, очень долго. Причем в 1920-е годы на таких посиделках страсти кипели настоящие, потому что светлое будущее было интересно всем, и высказывались по поводу такового самые разные мнения. В 1930-е с мнениями покончили, ну а уже в 1960-е и дальше ритуалы воспитания взрослых людей вызывали тоску и у тех, кто их проводил, и у сгонявшейся туда массовки.
Американцы, похоже, быстро перепрыгнули от своих "1920-х" к финальной стадии этого недоумия. Хотя есть одно принципиальное отличие воспитателей из США от их провалившихся коллег из СССР, и отличие это, представьте, — деньги.
Дело в том, что сексолог-антирасист Кэнди начала с того, что стрясла пять тысяч долларов с родного университета (она же работает дополнительно, плюс заказывает наглядные пособия и раздает те самые бумажки для заполнения). Продолжила вымогательством сначала 50 тысяч, а потом 250. Последнее для того, чтобы организовать в университете правильную методику приема студентов, то есть отдавать расово угнетенным еще больше мест, независимо от их способностей к наукам.
Человек в костюме Статуи Свободы на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 08:00
А ведь была "земля свободных". В США выясняют, как убили их общество
А что касается угнетения, то никто в современных США не видел пока толпы белых, которые избивали бы черных, причем просто так, без особых поводов. А вот наоборот — сколько угодно. И все равно негры сообщают, что пылают давней безысходной ненавистью, для которой есть законные причины.
Вот один маленький пример: голливудская актриса Мила Кунис и ее муж поделились в соцсетях ноу-хау насчет того, что они не моют своих детей. То есть моют, но только если грязь от них уже отваливается или если ощущается соответствующий запах. Дело, конечно, личное — их дети, их проблемы (а может, ребята вообще шутят).
Однако на эту белую пару набросились черные активисты, начавшие объяснять, что не мыть детей, если лень, — это типичная "привилегия белых", которая делает этих белых неполноценными (смотри выше). Потому что попробуй угнетенный черный не мыть детей и этак легко шутить на подобную тему — отберут социальные службы. В подтверждение приводится статистика: хотя черные составляют 14 процентов от общего детского населения, 22 процента из них были отобраны у родителей и направлены куда-то еще, включая приемных воспитателей и детдома. Поэтому, завершают активисты, мы всегда моем наших детей, да что там — моемся сами постоянно, потому что в стране создана система "слежки, контроля и разделения" черных семей. Не знаете вы, что значит быть черным.
С другой стороны, а с чего бы это такая система начала складываться — из общих расистских предубеждений? Может быть, в черной общине действительно были (и есть) всякие особенности поведения, из-за которых агрессивные улучшатели человека придумали эту светлую идею, опять же в стиле наших двадцатых годов — идею насильственного общественного воспитания детей?
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 20:57
Трамп жестко раскритиковал Байдена за ситуацию с расизмом в США
Кстати, по стилю мышления это ровно те же люди, что сейчас устраивают семинары по перевоспитанию белых и внушению им тезиса о "белой неполноценности" ради насаждения расовой гармонии. Просто раньше они пытались что-то сделать с черной общиной, а сейчас решили, что лучше зайти с другой стороны. И заметим, что "критическую расовую теорию" насаждают не только негры, куда активнее их оказываются белые левые активисты. Тем более что на всем этом можно еще и что-то заработать.
В какой-то момент истории любая, видимо, страна может оказаться полигоном, на котором отрабатываются методы массовой обработки мозгов, которые потом эту страну разрушают. Раньше это был СССР — теперь мы можем на примере США учиться тому, как не надо поступать в трудном деле налаживания отношений между разными группами людей. И неважно, идет ли речь о цвете кожи, бытовых привычках или политических убеждениях.
 
АвторыСШАКентуккиМила КунисРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:39"Порвут по швам": на Украине назвали условие уничтожения страны
06:34В Роспотребнадзоре рассказали, кто легче переносит постковидный синдром
06:26В Анапе из-за наводнения эвакуировали 458 человек
04:10Россиян предупредили об угрозе упаковки из полистирола для здоровья
03:58США во всем винят Россию, заявил посол Антонов
03:43Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе "Урана-9"
03:41Назван симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
03:32Россиян предупредили о случаях, когда собака внезапно меняет цвет шерсти
03:30На Камчатке нашли тела трех человек рядом с обломками Ми-8
03:15Врачи опровергли несколько мифов о "вредных" продуктах
03:06Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
03:00Оформление жилья на родню не поможет сохранить его, предупредили юристы
02:20МВБ США обвинило Россию в дезинформации о COVID-19
02:15Россиянам рассказали, как платить меньше за "коммуналку"
02:15Врач рассказала, как не спутать ковид и "погодную гипоксию"
01:46"Позор": поляки высмеяли не попавшего из Варшавы в Москву сенатора
01:35На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили тела погибших туристов
01:22В Польше назвали борьбу с "Северным потоком – 2" битвой Давида с Голиафом
01:15Названы способы сберечь банковский пароль от злоумышленников
01:12При стрельбе в школе в Нью-Мексико погиб один ученик
Лента новостейМолния