https://ria.ru/20210813/afganistan-1745672715.html

Бежавший из плена талибов летчик оценил ситуацию в Афганистане

Бежавший из плена талибов летчик оценил ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 13.08.2021

Бежавший из плена талибов летчик оценил ситуацию в Афганистане

Герой России, командир самолета Ил-76, который в 1996 году совершил побег из талибского (движение "Талибан"* признано в России террористическим и запрещено)... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T17:26

2021-08-13T17:26

2021-08-13T17:26

в мире

талибан

кандагар

афганистан

россия

обострение ситуации в афганистане

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ТЮМЕНЬ, 13 авг - РИА Новости. Герой России, командир самолета Ил-76, который в 1996 году совершил побег из талибского (движение "Талибан"* признано в России террористическим и запрещено) плена, Владимир Шарпатов назвал сложившуюся в Афганистане ситуацию реальной угрозой для России.В ночь на пятницу стало известно, что талибы взяли под контроль второй по численности населения город в Афганистане Кандагар - центр одноименной провинции. Накануне талибы взяли третий город страны - расположенный вблизи границы с Ираном Герат. Вместе с тем в российском МИД РИА Новости заявили, что этот шаг еще не означает того, что движение сможет взять и тем более удержать Кабул."То, что происходит в Афганистане, меня очень волнует, и я постоянно слежу, с самого первого дня, как на свободе оказался. Особенно в последнее время, когда американцы там хозяйничали. Сейчас мне мои друзья присылают из интернета эпизоды, как талибы начинают по-новой хозяйничать там", - сказал Шарпатов РИА Новости.По его словам, ему тяжело смотреть кадры, на которых талибы жестко себя ведут в отношении своих противников и местного населения. "Я после этого ночами не сплю", - добавил Шарпатов.Он рассказал, что когда был в плену у талибов, они делились своими планами. "Они говорили: "К нам присоединятся наши бывшие азиатские республики". А я говорю: "Ну, не все же с вами согласятся". "А мы их заставим, они никуда не денутся", - рассказал Шарпатов.Он добавил, что после плена рассказывал об этом спецслужбам, те говорили, что в курсе, но их "не слышат"."Это реальная угроза нашему государству", - оценил Шарпатов сложившуюся в Афганистане ситуацию.Российский самолет Ил-76 был захвачен в Кандагаре в августе 1995 года. Самолет казанской авиакомпании "Аэростан" выполнял коммерческий рейс из Тираны (Албания) в Баграм (Северный Афганистан). Экипаж состоял из семи человек под руководством командира Шарпатова. Над Афганистаном самолет был перехвачен истребителем МиГ-21 движения "Талибан"* и был принужден совершить посадку в районе Кандагара. Всех семерых членов экипажа самолета посадили под домашний арест, 378 дней они находились в плену в очень тяжелых условиях, мучаясь от жары, нехватки воды и плохой пищи. В августе 1996 года им удалось завести самолет во время техобслуживания и поднять его в воздух. Борт совершил благополучную посадку в Объединенных Арабских Эмиратах, а оттуда был доставлен на Родину.22 августа 1996 года указом президента Российской Федерации за героизм, мужество и стойкость, проявленные при освобождении из вынужденного пребывания на территории Афганистана, командиру самолета Владимиру Шарпатову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда".* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210813/poryadki-1745666458.html

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745565405.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-13T17:26 true PT1M15S

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в мире, талибан, кандагар, афганистан, россия, обострение ситуации в афганистане