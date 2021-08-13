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Посольство ответило на вопрос об эвакуации россиян из Афганистана

Посольство ответило на вопрос об эвакуации россиян из Афганистана - РИА Новости, 13.08.2021

Посольство ответило на вопрос об эвакуации россиян из Афганистана

Эвакуация посольства РФ в Кабуле на фоне взятия Кандагара не планируется, граждане РФ также не обращались с подобной просьбой, заявили РИА Новости в российской... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T12:55

2021-08-13T12:55

2021-08-13T12:55

в мире

кандагар

афганистан

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Эвакуация посольства РФ в Кабуле на фоне взятия Кандагара не планируется, граждане РФ также не обращались с подобной просьбой, заявили РИА Новости в российской дипмиссии."Российские граждане за помощью в эвакуации в Россию к нам пока не обращались. В случае поступления таких запросов посольство предпримет все необходимые меры", - сказал пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.Ранее он заявил РИА Новости, что эвакуация посольства пока не планируется, а охрана дипмиссии должным образом усилена."Пока никаких изменений", - заявил он в пятницу агентству в ответ на просьбу прокомментировать, поменялись ли эти планы в связи с тем, что талибы* взяли второй по величине город Афганистана Кандагар.* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России

кандагар

афганистан

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2021

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-13T12:55 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кандагар, афганистан, обострение ситуации в афганистане, видео