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Посольство ответило на вопрос об эвакуации россиян из Афганистана
Посольство ответило на вопрос об эвакуации россиян из Афганистана - РИА Новости, 13.08.2021
Посольство ответило на вопрос об эвакуации россиян из Афганистана
Эвакуация посольства РФ в Кабуле на фоне взятия Кандагара не планируется, граждане РФ также не обращались с подобной просьбой, заявили РИА Новости в российской... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T12:55
2021-08-13T12:55
в мире
кандагар
афганистан
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Эвакуация посольства РФ в Кабуле на фоне взятия Кандагара не планируется, граждане РФ также не обращались с подобной просьбой, заявили РИА Новости в российской дипмиссии."Российские граждане за помощью в эвакуации в Россию к нам пока не обращались. В случае поступления таких запросов посольство предпримет все необходимые меры", - сказал пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.Ранее он заявил РИА Новости, что эвакуация посольства пока не планируется, а охрана дипмиссии должным образом усилена."Пока никаких изменений", - заявил он в пятницу агентству в ответ на просьбу прокомментировать, поменялись ли эти планы в связи с тем, что талибы* взяли второй по величине город Афганистана Кандагар.* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России
кандагар
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, кандагар, афганистан, обострение ситуации в афганистане, видео
Посольство ответило на вопрос об эвакуации россиян из Афганистана
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Эвакуация посольства РФ в Кабуле на фоне взятия Кандагара не планируется, граждане РФ также не обращались с подобной просьбой, заявили РИА Новости в российской дипмиссии.
2021-08-13T12:55
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12:55 13.08.2021
 
Посольство ответило на вопрос об эвакуации россиян из Афганистана

Посольство в Кабуле: эвакуация россиян из Афганистана, так же как и дипмиссии, не планируется

© AP Photo / Rahmat GulАфганский военный
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Эвакуация посольства РФ в Кабуле на фоне взятия Кандагара не планируется, граждане РФ также не обращались с подобной просьбой, заявили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Российские граждане за помощью в эвакуации в Россию к нам пока не обращались. В случае поступления таких запросов посольство предпримет все необходимые меры", - сказал пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.
Ранее он заявил РИА Новости, что эвакуация посольства пока не планируется, а охрана дипмиссии должным образом усилена.
"Пока никаких изменений", - заявил он в пятницу агентству в ответ на просьбу прокомментировать, поменялись ли эти планы в связи с тем, что талибы* взяли второй по величине город Афганистана Кандагар.
* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреКандагарАфганистанОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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