https://ria.ru/20210813/afganistan-1745570307.html
Талибы захватили столицу афганской провинции Гильменд
Талибы захватили столицу афганской провинции Гильменд - РИА Новости, 13.08.2021
Талибы захватили столицу афганской провинции Гильменд
В Афганистане радикальное движение "Талибан"* захватило город Лашкаргах — административный центр провинции Гильменд, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T07:03
2021-08-13T07:03
2021-08-13T10:45
в мире
афганистан
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Афганистане радикальное движение "Талибан"* захватило город Лашкаргах — административный центр провинции Гильменд, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в силах безопасности.Захват города подтвердил в Twitter представитель движения Забиулла Муджахед. По его словам, боевики заняли офис губернатора, штаб и другие подразделения полиции, некоторые из военных сдались, кто-то погиб.В последние месяцы в стране обострилось противостояние правительственных сил с талибами. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии США в Афганистане.Боевики уже овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели захватили административные центры более десяти из 34 провинций, в том числе города Зарандж, Пули-Хумри, Газни, Кандагар, а также Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. Западные СМИ пишут о том, что талибы могут в течение месяца блокировать и Кабул. Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но столкновения продолжаются.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-13T07:03
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, афганистан, обострение ситуации в афганистане
07:03 13.08.2021 (обновлено: 10:45 13.08.2021)
Талибы захватили столицу афганской провинции Гильменд
Талибы захватили столицу афганской провинции Гильменд город Лашкаргах