https://ria.ru/20210813/afganistan-1745565405.html

Представитель "Талибана"* объяснил быстрый захват городов Афганистана

Представитель "Талибана"* объяснил быстрый захват городов Афганистана - РИА Новости, 13.08.2021

Представитель "Талибана"* объяснил быстрый захват городов Афганистана

Быстрый переход ряда крупных городов Афганистана под контроль движения "Талибан"* свидетельствует о его поддержке среди народа страны, об этом в эфире... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T01:39

2021-08-13T01:39

2021-08-13T01:39

в мире

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

обострение ситуации в афганистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793699_0:11:3071:1738_1920x0_80_0_0_d221c563f5e450672d4baa11846d77bb.jpg

КАИР, 13 авг - РИА Новости. Быстрый переход ряда крупных городов Афганистана под контроль движения "Талибан"* свидетельствует о его поддержке среди народа страны, об этом в эфире телеканала "Аль-Джазира" заявил официальный представитель политического офиса группировки Мухаммед Наим.По словам, афганские "провинции добровольно принимают власть талибов", с их стороны, отметил он, "нет никакого применения силы".Спикер политофиса талибов отметил, что движение после прихода к власти намерено установить сбалансированные отношения со всеми странами, заявив, что у "Талибана"* нет проблем с соседними странами"."Мы не закроем дверь для политического трека. Мы представили свое политическое видение на встрече в Дохе", - дополнил он.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210813/kandagar-1745563994.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-13T01:39 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обострение ситуации в афганистане