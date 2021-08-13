https://ria.ru/20210813/afganistan-1745565405.html
Представитель "Талибана"* объяснил быстрый захват городов Афганистана
Представитель "Талибана"* объяснил быстрый захват городов Афганистана - РИА Новости, 13.08.2021
Представитель "Талибана"* объяснил быстрый захват городов Афганистана
Быстрый переход ряда крупных городов Афганистана под контроль движения "Талибан"* свидетельствует о его поддержке среди народа страны, об этом в эфире... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T01:39
2021-08-13T01:39
2021-08-13T01:39
в мире
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
обострение ситуации в афганистане
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КАИР, 13 авг - РИА Новости. Быстрый переход ряда крупных городов Афганистана под контроль движения "Талибан"* свидетельствует о его поддержке среди народа страны, об этом в эфире телеканала "Аль-Джазира" заявил официальный представитель политического офиса группировки Мухаммед Наим.По словам, афганские "провинции добровольно принимают власть талибов", с их стороны, отметил он, "нет никакого применения силы".Спикер политофиса талибов отметил, что движение после прихода к власти намерено установить сбалансированные отношения со всеми странами, заявив, что у "Талибана"* нет проблем с соседними странами"."Мы не закроем дверь для политического трека. Мы представили свое политическое видение на встрече в Дохе", - дополнил он.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210813/kandagar-1745563994.html
афганистан
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-13T01:39
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PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обострение ситуации в афганистане
Представитель "Талибана"* объяснил быстрый захват городов Афганистана
Представитель "Талибана"* Наим: поддержка жителей способствует быстрому захвату городов Афганистана
КАИР, 13 авг - РИА Новости.
Быстрый переход ряда крупных городов Афганистана
под контроль движения "Талибан"* свидетельствует о его поддержке среди народа страны, об этом в эфире телеканала "Аль-Джазира
" заявил официальный представитель политического офиса группировки Мухаммед Наим.
По словам, афганские "провинции добровольно принимают власть талибов", с их стороны, отметил он, "нет никакого применения силы".
"Афганский народ хочет быть с нами и приветствует нас, этому свидетельствует быстрое падение крупных городов страны", - заявил спикер Наим " телеканалу "Аль-Джазира".
Спикер политофиса талибов отметил, что движение после прихода к власти намерено установить сбалансированные отношения со всеми странами, заявив, что у "Талибана"* нет проблем с соседними странами".
"Мы не закроем дверь для политического трека. Мы представили свое политическое видение на встрече в Дохе", - дополнил он.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ
назвал признанием провала миссии Вашингтона
в Афганистане.
В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
* Террористическая организация, запрещенная в России.