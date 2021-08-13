Адвокат Бабарико и Колесниковой покинул Белоруссию
Адвокат Бабарико и Колесниковой Илья Салей уехал из Белоруссии в Варшаву
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредварительное заседание по делу Белгазпромбанка в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Юрист штаба претендента на пост президента на выборах в 2020 году в Белоруссии Виктора Бабарико, а также адвокат политика и активистки штаба Марии Колесниковой Илья Салей сообщил, что покинул республику.
"В связи с вынесенным в отношении Виктора Дмитриевича Бабарико приговором и передачей в суд дела (представителей оппозиции – ред.) Маши Колесниковой и Максима Знака, по которому я был задержан в сентябре 2020 и на сегодняшний день остаюсь обвиняемым, а также принимая во внимание другие события, я принял вынужденное решение временно покинуть Беларусь", - написал Салей в Instagam, опубликовав свое фото из Варшавы. Он уточнил, что в последнее время в отношении него действовала избранная следствием мера пресечения в виде залога.
В октябре 2020 года Салею, до этого арестованному в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в стране, была изменена мера пресечения, он был помещен под домашний арест. Десятого октября президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании и содержались под стражей в различных следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы конституции. Одним из участников встречи был Салей. В феврале мера пресечения в виде домашнего ареста была продлена до 16 апреля, а затем юристу изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог, после чего он мог свободно передвигаться по стране.
Ранее Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико, долгое время возглавлявшего Белгазпромбанк, к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Бывшего банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. В августе суд в Белоруссии приступил к рассмотрению в закрытом режиме уголовного дела в отношении Колесниковой и Знака. Им инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных статьями "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "Создание экстремистского формирования либо участие в нем".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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