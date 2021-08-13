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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210813/advokat-1745695952.html
Адвокат Бабарико и Колесниковой покинул Белоруссию
Адвокат Бабарико и Колесниковой покинул Белоруссию - РИА Новости, 13.08.2021
Адвокат Бабарико и Колесниковой покинул Белоруссию
Юрист штаба претендента на пост президента на выборах в 2020 году в Белоруссии Виктора Бабарико, а также адвокат политика и активистки штаба Марии Колесниковой... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T19:29
2021-08-13T19:29
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
александр лукашенко
белгазпромбанк
дело белгазпромбанка
мария колесникова
максим знак
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МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Юрист штаба претендента на пост президента на выборах в 2020 году в Белоруссии Виктора Бабарико, а также адвокат политика и активистки штаба Марии Колесниковой Илья Салей сообщил, что покинул республику."В связи с вынесенным в отношении Виктора Дмитриевича Бабарико приговором и передачей в суд дела (представителей оппозиции – ред.) Маши Колесниковой и Максима Знака, по которому я был задержан в сентябре 2020 и на сегодняшний день остаюсь обвиняемым, а также принимая во внимание другие события, я принял вынужденное решение временно покинуть Беларусь", - написал Салей в Instagam, опубликовав свое фото из Варшавы. Он уточнил, что в последнее время в отношении него действовала избранная следствием мера пресечения в виде залога.В октябре 2020 года Салею, до этого арестованному в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в стране, была изменена мера пресечения, он был помещен под домашний арест. Десятого октября президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании и содержались под стражей в различных следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы конституции. Одним из участников встречи был Салей. В феврале мера пресечения в виде домашнего ареста была продлена до 16 апреля, а затем юристу изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог, после чего он мог свободно передвигаться по стране.Ранее Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико, долгое время возглавлявшего Белгазпромбанк, к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Бывшего банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. В августе суд в Белоруссии приступил к рассмотрению в закрытом режиме уголовного дела в отношении Колесниковой и Знака. Им инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных статьями "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "Создание экстремистского формирования либо участие в нем".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20201014/kolesnikova-1579740943.html
https://ria.ru/20210803/babariko-1744128399.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, белгазпромбанк, дело белгазпромбанка, мария колесникова, максим знак
19:29 13.08.2021
 
Адвокат Бабарико и Колесниковой покинул Белоруссию

Адвокат Бабарико и Колесниковой Илья Салей уехал из Белоруссии в Варшаву

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредварительное заседание по делу Белгазпромбанка в Минске
Предварительное заседание по делу Белгазпромбанка в Минске - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Юрист штаба претендента на пост президента на выборах в 2020 году в Белоруссии Виктора Бабарико, а также адвокат политика и активистки штаба Марии Колесниковой Илья Салей сообщил, что покинул республику.
"В связи с вынесенным в отношении Виктора Дмитриевича Бабарико приговором и передачей в суд дела (представителей оппозиции – ред.) Маши Колесниковой и Максима Знака, по которому я был задержан в сентябре 2020 и на сегодняшний день остаюсь обвиняемым, а также принимая во внимание другие события, я принял вынужденное решение временно покинуть Беларусь", - написал Салей в Instagam, опубликовав свое фото из Варшавы. Он уточнил, что в последнее время в отношении него действовала избранная следствием мера пресечения в виде залога.
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября 2020, 12:38Протесты в Белоруссии
СМИ сообщили, что Колесникову не приглашали на встречу с Лукашенко в СИЗО
В октябре 2020 года Салею, до этого арестованному в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в стране, была изменена мера пресечения, он был помещен под домашний арест. Десятого октября президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании и содержались под стражей в различных следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы конституции. Одним из участников встречи был Салей. В феврале мера пресечения в виде домашнего ареста была продлена до 16 апреля, а затем юристу изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог, после чего он мог свободно передвигаться по стране.
Ранее Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико, долгое время возглавлявшего Белгазпромбанк, к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Бывшего банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. В августе суд в Белоруссии приступил к рассмотрению в закрытом режиме уголовного дела в отношении Колесниковой и Знака. Им инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных статьями "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности" и "Создание экстремистского формирования либо участие в нем".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Виктор Бабарико в суде во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 11:47
Адвокат рассказала, чем Бабарико занимается в колонии
 
Протесты в БелоруссииВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоБелгазпромбанкДело БелгазпромбанкаМария КолесниковаМаксим Знак
 
 
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