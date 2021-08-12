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Глава МЧС прибыл в Якутию для контроля тушения пожаров

Глава МЧС прибыл в Якутию для контроля тушения пожаров - РИА Новости, 12.08.2021

Глава МЧС прибыл в Якутию для контроля тушения пожаров

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев прибыл в зону ликвидации природных пожаров в Якутии, сообщает ведомство. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T08:29

2021-08-12T08:29

2021-08-12T08:30

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бе-200

евгений зиничев

республика саха (якутия)

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев прибыл в зону ликвидации природных пожаров в Якутии, сообщает ведомство."Двенадцатого августа по поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Саха (Якутия) для оперативного управления группировкой ведомственных сил, задействованной в борьбе с природными пожарами", - говорится в сообщении.Отмечается, что Зиничев проведет совещание по разработке дополнительных мер по стабилизации обстановки и оказанию помощи населению республики. Кроме того, он оценит своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности на месте ЧС.Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона – подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавшим в результате ЧС. Зиничев распорядился направить в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 министерства и 200 спасателей.

республика саха (якутия)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, евгений зиничев, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии