https://ria.ru/20210812/zelenskiy-1745501988.html

Аксенов объяснил, зачем Зеленскому квартира в Крыму

Аксенов объяснил, зачем Зеленскому квартира в Крыму - РИА Новости, 12.08.2021

Аксенов объяснил, зачем Зеленскому квартира в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что президент Украины Владимир Зеленский в случае обострения ситуации в стране попытается сбежать на полуостров. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:26

2021-08-12T16:26

2021-08-12T17:39

в мире

украина

владимир зеленский

ливадия

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что президент Украины Владимир Зеленский в случае обострения ситуации в стране попытается сбежать на полуостров.По мнению руководителя региона, именно для этого украинскому лидеру квартира в Ялте."Но мы его выдадим, без сомнений", — добавил Аксенов во время прямой линии в эфире телеканала "Крым 24".В 2019 году пресс-служба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.

https://ria.ru/20210811/general-1745410008.html

украина

ливадия

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в мире, украина, владимир зеленский, ливадия, сергей аксенов (политик)