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Аксенов объяснил, зачем Зеленскому квартира в Крыму
Аксенов объяснил, зачем Зеленскому квартира в Крыму - РИА Новости, 12.08.2021
Аксенов объяснил, зачем Зеленскому квартира в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что президент Украины Владимир Зеленский в случае обострения ситуации в стране попытается сбежать на полуостров. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:26
2021-08-12T17:39
в мире
украина
владимир зеленский
ливадия
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что президент Украины Владимир Зеленский в случае обострения ситуации в стране попытается сбежать на полуостров.По мнению руководителя региона, именно для этого украинскому лидеру квартира в Ялте."Но мы его выдадим, без сомнений", — добавил Аксенов во время прямой линии в эфире телеканала "Крым 24".В 2019 году пресс-служба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.
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в мире, украина, владимир зеленский, ливадия, сергей аксенов (политик)
16:26 12.08.2021 (обновлено: 17:39 12.08.2021)
 
Аксенов объяснил, зачем Зеленскому квартира в Крыму

Глава Крыма Аксенов посоветовал Зеленскому не рассчитывать на убежище из-за квартиры в Ялте

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что президент Украины Владимир Зеленский в случае обострения ситуации в стране попытается сбежать на полуостров.
По мнению руководителя региона, именно для этого украинскому лидеру квартира в Ялте.
"Но мы его выдадим, без сомнений", — добавил Аксенов во время прямой линии в эфире телеканала "Крым 24".
В 2019 году пресс-служба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЛивадияСергей Аксенов (политик)
 
 
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