https://ria.ru/20210812/zayavleniya-1745468875.html

Более 5,7 тысячи абитуриентов подали заявления в медколледжи Подмосковья

Более 5,7 тысячи абитуриентов подали заявления в медколледжи Подмосковья - РИА Новости, 12.08.2021

Более 5,7 тысячи абитуриентов подали заявления в медколледжи Подмосковья

Более 5,7 тысячи абитуриентов подали заявления в медицинские колледжи Московской области, сообщили в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T13:14

2021-08-12T13:14

2021-08-12T13:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

общество

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Более 5,7 тысячи абитуриентов подали заявления в медицинские колледжи Московской области, сообщили в пресс-службе минздрава региона.Наиболее востребованные специальности – сестринское и лечебное дело, отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова. "Конкурс по ним составил до пяти человек на место", - добавила она.В региональном минздраве напомнили, что в Подмосковье работают пять медицинских колледжей, осуществляющих подготовку средних медицинских специалистов по направлениям сестринское, лечебное, акушерское дело, лабораторная диагностика, фармация и другим.

https://ria.ru/20210810/revaktsinatsiya-1745205733.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), светлана стригункова , общество, навигатор абитуриента