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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210812/zayavleniya-1745468875.html
Более 5,7 тысячи абитуриентов подали заявления в медколледжи Подмосковья
Более 5,7 тысячи абитуриентов подали заявления в медколледжи Подмосковья - РИА Новости, 12.08.2021
Более 5,7 тысячи абитуриентов подали заявления в медколледжи Подмосковья
Более 5,7 тысячи абитуриентов подали заявления в медицинские колледжи Московской области, сообщили в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T13:14
2021-08-12T13:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
общество
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Более 5,7 тысячи абитуриентов подали заявления в медицинские колледжи Московской области, сообщили в пресс-службе минздрава региона.Наиболее востребованные специальности – сестринское и лечебное дело, отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова. "Конкурс по ним составил до пяти человек на место", - добавила она.В региональном минздраве напомнили, что в Подмосковье работают пять медицинских колледжей, осуществляющих подготовку средних медицинских специалистов по направлениям сестринское, лечебное, акушерское дело, лабораторная диагностика, фармация и другим.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , общество, навигатор абитуриента
13:14 12.08.2021 (обновлено: 13:27 12.08.2021)
 

Более 5,7 тысячи абитуриентов подали заявления в медколледжи Подмосковья

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтуденты на занятиях в медицинской академии
Студенты на занятиях в медицинской академии - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Более 5,7 тысячи абитуриентов подали заявления в медицинские колледжи Московской области, сообщили в пресс-службе минздрава региона.
"В Московской области 10 августа завершилась приемная кампания в медицинские колледжи на очную форму обучения. За это время абитуриенты подали более 5,7 тысячи заявлений на поступление", - говорится в сообщении.
Наиболее востребованные специальности – сестринское и лечебное дело, отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова. "Конкурс по ним составил до пяти человек на место", - добавила она.
В региональном минздраве напомнили, что в Подмосковье работают пять медицинских колледжей, осуществляющих подготовку средних медицинских специалистов по направлениям сестринское, лечебное, акушерское дело, лабораторная диагностика, фармация и другим.
"В областных медицинских колледжах создано 1,7 тысячи бюджетных мест. Приемная кампания на заочную форму обучения продлится до 15 августа", - добавили в пресс-службе.
Вакцинация мигрантов от COVID-19 российским препаратом Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 16:08Новости Подмосковья
Ревакцинацию в Подмосковье можно пройти в клубах "Активное долголетие"
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаОбществоНавигатор абитуриента
 
 
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