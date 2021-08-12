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Более 5,7 тысячи абитуриентов подали заявления в медколледжи Подмосковья
Более 5,7 тысячи абитуриентов подали заявления в медколледжи Подмосковья - РИА Новости, 12.08.2021
Более 5,7 тысячи абитуриентов подали заявления в медколледжи Подмосковья
Более 5,7 тысячи абитуриентов подали заявления в медицинские колледжи Московской области, сообщили в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T13:14
2021-08-12T13:14
2021-08-12T13:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
общество
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Более 5,7 тысячи абитуриентов подали заявления в медицинские колледжи Московской области, сообщили в пресс-службе минздрава региона.Наиболее востребованные специальности – сестринское и лечебное дело, отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова. "Конкурс по ним составил до пяти человек на место", - добавила она.В региональном минздраве напомнили, что в Подмосковье работают пять медицинских колледжей, осуществляющих подготовку средних медицинских специалистов по направлениям сестринское, лечебное, акушерское дело, лабораторная диагностика, фармация и другим.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , общество, навигатор абитуриента