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На Алтае задержали похитителя 12-летней девочки
На Алтае задержали похитителя 12-летней девочки - РИА Новости, 12.08.2021
На Алтае задержали похитителя 12-летней девочки
Похитителя 12-летней девочки из Бийска, который два дня держал ребёнка в подвале, задержали в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в четверг РИА... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:28
2021-08-12T17:45
республика алтай
происшествия
онгудайский район
алтайский край
россия
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БАРНАУЛ, 12 авг - РИА Новости. Похитителя 12-летней девочки из Бийска, который два дня держал ребёнка в подвале, задержали в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в четверг РИА Новости в СУСК РФ по Алтайскому краю.Девочка уехала 31 июня на велосипеде из дома, в котором семья живет летом, и не вернулась. Впоследствии на берегу реки Бия были обнаружены ее личные вещи и мобильный телефон. Оказалось, 40-летний мужчина выслеживал девочку порядка месяца. В день похищения он встретил ее на просёлочной дороге, толкнул, связал руки и ноги, а затем надел на голову мешок. Мужчина погрузил девочку в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома.Через два дня ночью ребенок сам пришел домой - по словам девочки, ее удерживал в подвале дома местный житель. Вероятно, он отпустил девочку, испугавшись масштабных поисков, а сам сбежал.Волонтеры, которые искали девочку, подключились к поискам похитителя, чтобы передать его полиции. Роман Новиков, один из волонтеров, сообщил РИА Новости, что во время задержания они проверяли другой район. "К сожалению, задержали не при нашем участии, мы в этот момент проверяли Красногорский район", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210729/lechenie-1743477384.html
республика алтай
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россия
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республика алтай, происшествия, онгудайский район, алтайский край, россия
17:28 12.08.2021 (обновлено: 17:45 12.08.2021)
 
На Алтае задержали похитителя 12-летней девочки

СК: похитителя 12-летней девочки из Бийска задержали в Республике Алтай

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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БАРНАУЛ, 12 авг - РИА Новости. Похитителя 12-летней девочки из Бийска, который два дня держал ребёнка в подвале, задержали в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в четверг РИА Новости в СУСК РФ по Алтайскому краю.
"Задержан Олег Лавкин на территории республики Алтай, в ближайшее время он будет конвоирован в Алтайский край для производства следственных действий", - отметили в СУСК.
Девочка уехала 31 июня на велосипеде из дома, в котором семья живет летом, и не вернулась. Впоследствии на берегу реки Бия были обнаружены ее личные вещи и мобильный телефон. Оказалось, 40-летний мужчина выслеживал девочку порядка месяца. В день похищения он встретил ее на просёлочной дороге, толкнул, связал руки и ноги, а затем надел на голову мешок. Мужчина погрузил девочку в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома.
Через два дня ночью ребенок сам пришел домой - по словам девочки, ее удерживал в подвале дома местный житель. Вероятно, он отпустил девочку, испугавшись масштабных поисков, а сам сбежал.
Волонтеры, которые искали девочку, подключились к поискам похитителя, чтобы передать его полиции. Роман Новиков, один из волонтеров, сообщил РИА Новости, что во время задержания они проверяли другой район. "К сожалению, задержали не при нашем участии, мы в этот момент проверяли Красногорский район", - рассказал собеседник агентства.
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Республика АлтайПроисшествияОнгудайский районАлтайский крайРоссия
 
 
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