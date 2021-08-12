https://ria.ru/20210812/zaderzhanie-1745515853.html
На Алтае задержали похитителя 12-летней девочки
На Алтае задержали похитителя 12-летней девочки - РИА Новости, 12.08.2021
На Алтае задержали похитителя 12-летней девочки
Похитителя 12-летней девочки из Бийска, который два дня держал ребёнка в подвале, задержали в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в четверг РИА... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:28
2021-08-12T17:28
2021-08-12T17:45
республика алтай
происшествия
онгудайский район
алтайский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
БАРНАУЛ, 12 авг - РИА Новости. Похитителя 12-летней девочки из Бийска, который два дня держал ребёнка в подвале, задержали в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в четверг РИА Новости в СУСК РФ по Алтайскому краю.Девочка уехала 31 июня на велосипеде из дома, в котором семья живет летом, и не вернулась. Впоследствии на берегу реки Бия были обнаружены ее личные вещи и мобильный телефон. Оказалось, 40-летний мужчина выслеживал девочку порядка месяца. В день похищения он встретил ее на просёлочной дороге, толкнул, связал руки и ноги, а затем надел на голову мешок. Мужчина погрузил девочку в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома.Через два дня ночью ребенок сам пришел домой - по словам девочки, ее удерживал в подвале дома местный житель. Вероятно, он отпустил девочку, испугавшись масштабных поисков, а сам сбежал.Волонтеры, которые искали девочку, подключились к поискам похитителя, чтобы передать его полиции. Роман Новиков, один из волонтеров, сообщил РИА Новости, что во время задержания они проверяли другой район. "К сожалению, задержали не при нашем участии, мы в этот момент проверяли Красногорский район", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210729/lechenie-1743477384.html
республика алтай
онгудайский район
алтайский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика алтай, происшествия, онгудайский район, алтайский край, россия
17:28 12.08.2021 (обновлено: 17:45 12.08.2021)
На Алтае задержали похитителя 12-летней девочки
СК: похитителя 12-летней девочки из Бийска задержали в Республике Алтай
БАРНАУЛ, 12 авг - РИА Новости.
Похитителя 12-летней девочки из Бийска, который два дня держал ребёнка в подвале, задержали в Онгудайском районе Республики Алтай
, сообщили в четверг РИА Новости в СУСК РФ по Алтайскому краю
.
"Задержан Олег Лавкин на территории республики Алтай, в ближайшее время он будет конвоирован в Алтайский край для производства следственных действий", - отметили в СУСК.
Девочка уехала 31 июня на велосипеде из дома, в котором семья живет летом, и не вернулась. Впоследствии на берегу реки Бия были обнаружены ее личные вещи и мобильный телефон. Оказалось, 40-летний мужчина выслеживал девочку порядка месяца. В день похищения он встретил ее на просёлочной дороге, толкнул, связал руки и ноги, а затем надел на голову мешок. Мужчина погрузил девочку в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома.
Через два дня ночью ребенок сам пришел домой - по словам девочки, ее удерживал в подвале дома местный житель. Вероятно, он отпустил девочку, испугавшись масштабных поисков, а сам сбежал.
Волонтеры, которые искали девочку, подключились к поискам похитителя, чтобы передать его полиции. Роман Новиков, один из волонтеров, сообщил РИА Новости, что во время задержания они проверяли другой район. "К сожалению, задержали не при нашем участии, мы в этот момент проверяли Красногорский район", - рассказал собеседник агентства.