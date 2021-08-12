https://ria.ru/20210812/zaderzhanie-1745515853.html

На Алтае задержали похитителя 12-летней девочки

На Алтае задержали похитителя 12-летней девочки - РИА Новости, 12.08.2021

На Алтае задержали похитителя 12-летней девочки

Похитителя 12-летней девочки из Бийска, который два дня держал ребёнка в подвале, задержали в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в четверг РИА... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T17:28

2021-08-12T17:28

2021-08-12T17:45

республика алтай

происшествия

онгудайский район

алтайский край

россия

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БАРНАУЛ, 12 авг - РИА Новости. Похитителя 12-летней девочки из Бийска, который два дня держал ребёнка в подвале, задержали в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в четверг РИА Новости в СУСК РФ по Алтайскому краю.Девочка уехала 31 июня на велосипеде из дома, в котором семья живет летом, и не вернулась. Впоследствии на берегу реки Бия были обнаружены ее личные вещи и мобильный телефон. Оказалось, 40-летний мужчина выслеживал девочку порядка месяца. В день похищения он встретил ее на просёлочной дороге, толкнул, связал руки и ноги, а затем надел на голову мешок. Мужчина погрузил девочку в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома.Через два дня ночью ребенок сам пришел домой - по словам девочки, ее удерживал в подвале дома местный житель. Вероятно, он отпустил девочку, испугавшись масштабных поисков, а сам сбежал.Волонтеры, которые искали девочку, подключились к поискам похитителя, чтобы передать его полиции. Роман Новиков, один из волонтеров, сообщил РИА Новости, что во время задержания они проверяли другой район. "К сожалению, задержали не при нашем участии, мы в этот момент проверяли Красногорский район", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210729/lechenie-1743477384.html

республика алтай

онгудайский район

алтайский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика алтай, происшествия, онгудайский район, алтайский край, россия