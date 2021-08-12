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Обвинение запросило для Киры Ярмыш два года ограничения свободы
Обвинение запросило для Киры Ярмыш два года ограничения свободы - РИА Новости, 12.08.2021
Обвинение запросило для Киры Ярмыш два года ограничения свободы
Прокуратура в четверг попросила суд назначить два года ограничения свободы пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш по уголовному делу о подстрекательстве... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T19:37
2021-08-12T19:57
происшествия
любовь соболь
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Прокуратура в четверг попросила суд назначить два года ограничения свободы пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш по уголовному делу о подстрекательстве людей к нарушению COVID-правил на несогласованном митинге, сообщила РИА Новости адвокат Вероника Полякова."Прокуратура просит назначить Кире Ярмыш наказание в виде двух лет ограничения свободы", - заявила собеседница агентства.Как утверждает следствие, из-за призывов Ярмыш и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".В рамках этого дела суд уже приговорил юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь и соратника Навального Николая Ляскина к полутора и одному годам ограничения свободы соответственно.На этот срок им запрещено уходить из дома ночью, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы региона, а также необходимо отмечаться в инспекции трижды в месяц.Между тем брату Алексея Навального Олегу, осужденному по той же статье, суд назначил год условно с испытательным сроком в один год. У него уже есть судимость – он отсидел реальный срок по делу "Ив Роше".Другими фигурантами дела являются муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"** Анастасия Васильева.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям, первые приговоры уже вынесены.*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.**Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210812/obvinenie-1745535860.html
https://ria.ru/20210809/sobol-1745010541.html
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происшествия, любовь соболь, россия
19:37 12.08.2021 (обновлено: 19:57 12.08.2021)
 
Обвинение запросило для Киры Ярмыш два года ограничения свободы

Обвинение запросило для пресс-секретаря Навального Ярмыш два года ограничения свободы

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКира Ярмыш
Кира Ярмыш - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Прокуратура в четверг попросила суд назначить два года ограничения свободы пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш по уголовному делу о подстрекательстве людей к нарушению COVID-правил на несогласованном митинге, сообщила РИА Новости адвокат Вероника Полякова.
"Прокуратура просит назначить Кире Ярмыш наказание в виде двух лет ограничения свободы", - заявила собеседница агентства.
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Как утверждает следствие, из-за призывов Ярмыш и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
В рамках этого дела суд уже приговорил юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь и соратника Навального Николая Ляскина к полутора и одному годам ограничения свободы соответственно.
На этот срок им запрещено уходить из дома ночью, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы региона, а также необходимо отмечаться в инспекции трижды в месяц.
Между тем брату Алексея Навального Олегу, осужденному по той же статье, суд назначил год условно с испытательным сроком в один год. У него уже есть судимость – он отсидел реальный срок по делу "Ив Роше".
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Другими фигурантами дела являются муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"** Анастасия Васильева.
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям, первые приговоры уже вынесены.
*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
**Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
 
ПроисшествияЛюбовь СобольРоссия
 
 
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