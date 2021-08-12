https://ria.ru/20210812/yarmysh-1745539474.html

Обвинение запросило для Киры Ярмыш два года ограничения свободы

Обвинение запросило для Киры Ярмыш два года ограничения свободы - РИА Новости, 12.08.2021

Обвинение запросило для Киры Ярмыш два года ограничения свободы

Прокуратура в четверг попросила суд назначить два года ограничения свободы пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш по уголовному делу о подстрекательстве... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T19:37

2021-08-12T19:37

2021-08-12T19:57

происшествия

любовь соболь

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Прокуратура в четверг попросила суд назначить два года ограничения свободы пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш по уголовному делу о подстрекательстве людей к нарушению COVID-правил на несогласованном митинге, сообщила РИА Новости адвокат Вероника Полякова."Прокуратура просит назначить Кире Ярмыш наказание в виде двух лет ограничения свободы", - заявила собеседница агентства.Как утверждает следствие, из-за призывов Ярмыш и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".В рамках этого дела суд уже приговорил юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь и соратника Навального Николая Ляскина к полутора и одному годам ограничения свободы соответственно.На этот срок им запрещено уходить из дома ночью, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы региона, а также необходимо отмечаться в инспекции трижды в месяц.Между тем брату Алексея Навального Олегу, осужденному по той же статье, суд назначил год условно с испытательным сроком в один год. У него уже есть судимость – он отсидел реальный срок по делу "Ив Роше".Другими фигурантами дела являются муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"** Анастасия Васильева.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям, первые приговоры уже вынесены.*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.**Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210812/obvinenie-1745535860.html

https://ria.ru/20210809/sobol-1745010541.html

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происшествия, любовь соболь, россия