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Шелягов возглавил список "Партии пенсионеров" на выборах в Госдуму
Шелягов возглавил список "Партии пенсионеров" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 12.08.2021
Шелягов возглавил список "Партии пенсионеров" на выборах в Госдуму
Собственник одной из крупнейших компаний на рынке ритуальных услуг России Ritual.ru Олег Шелягов возглавляет региональный список "Партии пенсионеров" на выборах РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T19:55
2021-08-12T19:57
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
партия пенсионеров россии
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Собственник одной из крупнейших компаний на рынке ритуальных услуг России Ritual.ru Олег Шелягов возглавляет региональный список "Партии пенсионеров" на выборах в Госдуму в Карелии и еще шести областях, следует из зарегистрированного ЦИК списка партии.ЦИК ранее зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость" в количестве 277 человек. Общефедеральную часть списка партии возглавили председатель центрального совета партии Владимир Бураков, а также его заместители Владимир Ворожцов и Андрей Широков.Как следует из зарегистрированного списка, региональную группу №19 (Республика Карелия, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область) возглавляет Шелягов Олег Валерьевич, 1967 года рождения.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, партия пенсионеров россии, россия
19:55 12.08.2021 (обновлено: 19:57 12.08.2021)
 
Шелягов возглавил список "Партии пенсионеров" на выборах в Госдуму

Владелец Ritual.ru Шелягов вошел в федеральный список кандидатов в Госдуму от "Партии пенсионеров"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Собственник одной из крупнейших компаний на рынке ритуальных услуг России Ritual.ru Олег Шелягов возглавляет региональный список "Партии пенсионеров" на выборах в Госдуму в Карелии и еще шести областях, следует из зарегистрированного ЦИК списка партии.
ЦИК ранее зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость" в количестве 277 человек. Общефедеральную часть списка партии возглавили председатель центрального совета партии Владимир Бураков, а также его заместители Владимир Ворожцов и Андрей Широков.
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Как следует из зарегистрированного списка, региональную группу №19 (Республика Карелия, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область) возглавляет Шелягов Олег Валерьевич, 1967 года рождения.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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