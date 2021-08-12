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Шелягов возглавил список "Партии пенсионеров" на выборах в Госдуму

Шелягов возглавил список "Партии пенсионеров" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 12.08.2021

Шелягов возглавил список "Партии пенсионеров" на выборах в Госдуму

Собственник одной из крупнейших компаний на рынке ритуальных услуг России Ritual.ru Олег Шелягов возглавляет региональный список "Партии пенсионеров" на выборах РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T19:55

2021-08-12T19:55

2021-08-12T19:57

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

партия пенсионеров россии

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Собственник одной из крупнейших компаний на рынке ритуальных услуг России Ritual.ru Олег Шелягов возглавляет региональный список "Партии пенсионеров" на выборах в Госдуму в Карелии и еще шести областях, следует из зарегистрированного ЦИК списка партии.ЦИК ранее зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый "Российской партией пенсионеров за социальную справедливость" в количестве 277 человек. Общефедеральную часть списка партии возглавили председатель центрального совета партии Владимир Бураков, а также его заместители Владимир Ворожцов и Андрей Широков.Как следует из зарегистрированного списка, региональную группу №19 (Республика Карелия, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область) возглавляет Шелягов Олег Валерьевич, 1967 года рождения.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html

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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, партия пенсионеров россии, россия