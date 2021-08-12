VI Всероссийская мультимедийная конференция "Время жить"
26 августа в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет VI Всероссийская мультимедийная конференция "Время жить", посвященная вакцинопрофилактике на протяжении всей жизни.
Участники:
- президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;
- директор НИИ общественного здоровья Сеченовского университета Николай БРИКО;
- главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана ДРАПКИНА;
- главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Российской Федерации Любовь ДРОЗДОВА;
- главный внештатный специалист гериатр Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольга ТКАЧЕВА.
Мероприятие пройдет в гибридном формате и будет доступно к просмотру во всех регионах страны.
Эксперты междисциплинарного совета обсудят значимость вакцинопрофилактики на каждом жизненном этапе с учетом особенностей состояния здоровья и меняющегося образа жизни современного человека.
Особое внимание будет уделено вопросам, касающимся вакцинации в период пандемии ковид-19 и подготовки к учебному году.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;
- директор НИИ общественного здоровья Сеченовского университета Николай БРИКО;
- главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана ДРАПКИНА;
- главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Российской Федерации Любовь ДРОЗДОВА;
- главный внештатный специалист гериатр Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольга ТКАЧЕВА.
Мероприятие пройдет в гибридном формате и будет доступно к просмотру во всех регионах страны.
Эксперты междисциплинарного совета обсудят значимость вакцинопрофилактики на каждом жизненном этапе с учетом особенностей состояния здоровья и меняющегося образа жизни современного человека.
Особое внимание будет уделено вопросам, касающимся вакцинации в период пандемии ковид-19 и подготовки к учебному году.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru