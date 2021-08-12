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VI Всероссийская мультимедийная конференция "Время жить"
VI Всероссийская мультимедийная конференция "Время жить" - РИА Новости, 12.08.2021
VI Всероссийская мультимедийная конференция "Время жить"
26 августа в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет VI Всероссийская мультимедийная конференция "Время жить", посвященная вакцинопрофилактике на протяжении всей жизни.
2021-08-12T10:29
2021-08-12T10:29
анонсы
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https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1745437535.jpg?1628753360
Участники:- президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;- директор НИИ общественного здоровья Сеченовского университета Николай БРИКО;- главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана ДРАПКИНА;- главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Российской Федерации Любовь ДРОЗДОВА;- главный внештатный специалист гериатр Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольга ТКАЧЕВА.Мероприятие пройдет в гибридном формате и будет доступно к просмотру во всех регионах страны.Эксперты междисциплинарного совета обсудят значимость вакцинопрофилактики на каждом жизненном этапе с учетом особенностей состояния здоровья и меняющегося образа жизни современного человека.Особое внимание будет уделено вопросам, касающимся вакцинации в период пандемии ковид-19 и подготовки к учебному году.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
10:29 12.08.2021
 

VI Всероссийская мультимедийная конференция "Время жить"

Читать ria.ru в
26 августа в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет VI Всероссийская мультимедийная конференция "Время жить", посвященная вакцинопрофилактике на протяжении всей жизни.
Участники:
- президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;
- директор НИИ общественного здоровья Сеченовского университета Николай БРИКО;
- главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана ДРАПКИНА;
- главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Российской Федерации Любовь ДРОЗДОВА;
- главный внештатный специалист гериатр Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольга ТКАЧЕВА.

Мероприятие пройдет в гибридном формате и будет доступно к просмотру во всех регионах страны.
Эксперты междисциплинарного совета обсудят значимость вакцинопрофилактики на каждом жизненном этапе с учетом особенностей состояния здоровья и меняющегося образа жизни современного человека.
Особое внимание будет уделено вопросам, касающимся вакцинации в период пандемии ковид-19 и подготовки к учебному году.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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