https://ria.ru/20210812/vremya-zhit-1745437535.html

VI Всероссийская мультимедийная конференция "Время жить"

VI Всероссийская мультимедийная конференция "Время жить" - РИА Новости, 12.08.2021

VI Всероссийская мультимедийная конференция "Время жить"

26 августа в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет VI Всероссийская мультимедийная конференция "Время жить", посвященная вакцинопрофилактике на протяжении всей жизни.

2021-08-12T10:29

2021-08-12T10:29

2021-08-12T10:29

анонсы

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Участники:- президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;- директор НИИ общественного здоровья Сеченовского университета Николай БРИКО;- главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана ДРАПКИНА;- главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Российской Федерации Любовь ДРОЗДОВА;- главный внештатный специалист гериатр Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольга ТКАЧЕВА.Мероприятие пройдет в гибридном формате и будет доступно к просмотру во всех регионах страны.Эксперты междисциплинарного совета обсудят значимость вакцинопрофилактики на каждом жизненном этапе с учетом особенностей состояния здоровья и меняющегося образа жизни современного человека.Особое внимание будет уделено вопросам, касающимся вакцинации в период пандемии ковид-19 и подготовки к учебному году.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы