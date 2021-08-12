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Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина умерла

Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина умерла - РИА Новости, 13.08.2021

Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина умерла

Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина скончалась в реанимации, всего в ЧП пострадали 16 человек, сообщили РИА Новости в региональном департаменте... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-12T23:45

2021-08-12T23:45

2021-08-13T00:17

происшествия

воронеж

россия

взрыв автобуса в воронеже

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БРЯНСК, 12 авг – РИА Новости. Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина скончалась в реанимации, всего в ЧП пострадали 16 человек, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения."Предварительно 16 пострадавших. 13 человек находятся в БСМП №1. Состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации, один человек в операционной). Состояние пятерых – средней степени тяжести, двоих – ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась. Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации", - сообщили в ведомстве.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы.Там же добавили, что еще двоих пострадавших доставили в ожоговое отделение Воронежской областной клинической больницы №1. Один пострадавший с ожогами находится в состоянии средней степени тяжести. Одному человеку с поверхностными ожогами оказали всю необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. Еще одного пациента в состоянии средней степени тяжести доставили в областную офтальмологическую больницу, оказали необходимую помощь, он перенаправлен в больницу скорой медицинской помощи №10 с травмами нижних конечностей, отметили в депздраве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Последствия взрыва в автобусе в Воронеже Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры. О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова. Информация о пострадавших уточняется. Фото/видео: соцсети 2021-08-12T23:45 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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