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Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина умерла
Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина умерла - РИА Новости, 13.08.2021
Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина умерла
Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина скончалась в реанимации, всего в ЧП пострадали 16 человек, сообщили РИА Новости в региональном департаменте... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-12T23:45
2021-08-12T23:45
2021-08-13T00:17
происшествия
воронеж
россия
взрыв автобуса в воронеже
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БРЯНСК, 12 авг – РИА Новости. Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина скончалась в реанимации, всего в ЧП пострадали 16 человек, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения."Предварительно 16 пострадавших. 13 человек находятся в БСМП №1. Состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации, один человек в операционной). Состояние пятерых – средней степени тяжести, двоих – ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась. Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации", - сообщили в ведомстве.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы.Там же добавили, что еще двоих пострадавших доставили в ожоговое отделение Воронежской областной клинической больницы №1. Один пострадавший с ожогами находится в состоянии средней степени тяжести. Одному человеку с поверхностными ожогами оказали всю необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. Еще одного пациента в состоянии средней степени тяжести доставили в областную офтальмологическую больницу, оказали необходимую помощь, он перенаправлен в больницу скорой медицинской помощи №10 с травмами нижних конечностей, отметили в депздраве.
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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже
Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры.
О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото/видео: соцсети
2021-08-12T23:45
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происшествия, воронеж, россия, взрыв автобуса в воронеже, видео
23:45 12.08.2021 (обновлено: 00:17 13.08.2021)
Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина умерла
Депздрав: пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина умерла в реанимации
БРЯНСК, 12 авг – РИА Новости.
Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже
женщина скончалась в реанимации, всего в ЧП пострадали 16 человек, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.
"Предварительно 16 пострадавших. 13 человек находятся в БСМП №1. Состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации, один человек в операционной). Состояние пятерых – средней степени тяжести, двоих – ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась. Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации", - сообщили в ведомстве.
В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы.
Там же добавили, что еще двоих пострадавших доставили в ожоговое отделение Воронежской областной клинической больницы №1. Один пострадавший с ожогами находится в состоянии средней степени тяжести. Одному человеку с поверхностными ожогами оказали всю необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. Еще одного пациента в состоянии средней степени тяжести доставили в областную офтальмологическую больницу, оказали необходимую помощь, он перенаправлен в больницу скорой медицинской помощи №10 с травмами нижних конечностей, отметили в депздраве.